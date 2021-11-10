Із приходом осінніх холодів хочеться закутатись у плед і випити чаю з печивом. Однак можна не сумувати, а зайнятися своєю фігурою. Тим паче осінні продукти якнайкраще підходять для цього.

Топ-3 осінніх продукти для схуднення

Гарбуз

Звичайно ж, не можна уявити осені без одного з її головних символів – гарбуза. Але овочами можна не лише прикрашати будинки, а й вживати їх у їжу.

Крем-супи, каші, салати, запечені страви допоможуть прибрати зайві кілограми.

Яблука

Осінь – сезон яблук. Фрукти можна використовувати як перекус, додавати їх у салати, запікати. Вони чудово замінять солодощі у раціоні.

Брюссельська капуста

Цей овоч – чудова їжа для тих, хто худне. Його можна запікати, обсмажувати, додавати до салатів.

Українцям також не варто забувати про буряк, моркву, картоплю, селеру, цибулю. Перші страви, а також салати урізноманітнять раціон і будуть чудовими джерелами клітковини, вітамінів та мікроелементів.

Джерело: Eat This, Not That