Суши чрезвычайно популярны среди украинцев. Жители больших городов часто заказывают японское традиционное блюдо домой и лакомятся им самостоятельно или с друзьями.

Среди граждан существует мнение, что суши – более здоровая альтернатива фаст-фуду (картофелю фри или пицце). Но так ли это? О пользе и вреде суши рассказала врач Галина Похмурская.

Польза суши

— В целом роллы и суши – полезная пища. Они содержат разные сорта рыбы, богатые витаминами и микроэлементами, Омега-3, – говорит Галина Похмурская.

Полезные свойства наиболее популярных составляющих суши:

красная рыба – источник полезных жирных кислот Омега-3;

листья нори – содержат йод, витамины группы В;

имбирь – нормализует процессы пищеварения, помогает снять воспаление;

овощи – источник витаминов, клетчатки.

Вред суши

Однако не все ингредиенты этого блюда одинаково полезны для здоровья человека.

Что может навредить:

белый рис — он содержит много крахмала, поэтому его не рекомендуют употреблять при сахарном диабете, а также он имеет достаточно высокий гликемический индекс;

соевый соус – в нем много соли, сахара;

рыба — суши с сырой рыбой может грозить заражением разными бактериями и паразитами, наиболее часто встречаются сальмонеллы, разные холерные бактерии, а также паразиты Anisakis и Diphyllobothrium.

Суши на диете

Люди ошибочно полагают, что суши достаточно низкокалорийный продукт. Если они содержат рис, овощи и рыбу – то да, однако если добавить сыр Филадельфия, маринованные овощи, то калорийность сильно возрастает.

Диетический вариант – примерно 120-130 ккал на 100 г.

Обычные суши – около 280-300 ккал на 100 г.

Поэтому с ними следует быть осторожными тем, кто следит за фигурой.

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Срок хранения суши и роллов

Из-за содержания рыбы следует быть бдительным со сроком годности готовых суши.

– Время допустимого хранения роллов составляет до 24 часов в холодильнике, – отмечает Галина Похмурская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Галина Похмурська (@doctor_galuna_pokhmyrska)

Рекомендации по употреблению суши

Врач перечислила советы, которые помогут сделать это блюдо более полезным: