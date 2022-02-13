Суши чрезвычайно популярны среди украинцев. Жители больших городов часто заказывают японское традиционное блюдо домой и лакомятся им самостоятельно или с друзьями.
Среди граждан существует мнение, что суши – более здоровая альтернатива фаст-фуду (картофелю фри или пицце). Но так ли это? О пользе и вреде суши рассказала врач Галина Похмурская.
Польза суши
— В целом роллы и суши – полезная пища. Они содержат разные сорта рыбы, богатые витаминами и микроэлементами, Омега-3, – говорит Галина Похмурская.
Полезные свойства наиболее популярных составляющих суши:
- красная рыба – источник полезных жирных кислот Омега-3;
- листья нори – содержат йод, витамины группы В;
- имбирь – нормализует процессы пищеварения, помогает снять воспаление;
- овощи – источник витаминов, клетчатки.
Вред суши
Однако не все ингредиенты этого блюда одинаково полезны для здоровья человека.
Что может навредить:
- белый рис — он содержит много крахмала, поэтому его не рекомендуют употреблять при сахарном диабете, а также он имеет достаточно высокий гликемический индекс;
- соевый соус – в нем много соли, сахара;
- рыба — суши с сырой рыбой может грозить заражением разными бактериями и паразитами, наиболее часто встречаются сальмонеллы, разные холерные бактерии, а также паразиты Anisakis и Diphyllobothrium.
Суши на диете
Люди ошибочно полагают, что суши достаточно низкокалорийный продукт. Если они содержат рис, овощи и рыбу – то да, однако если добавить сыр Филадельфия, маринованные овощи, то калорийность сильно возрастает.
- Диетический вариант – примерно 120-130 ккал на 100 г.
- Обычные суши – около 280-300 ккал на 100 г.
Поэтому с ними следует быть осторожными тем, кто следит за фигурой.
Срок хранения суши и роллов
Из-за содержания рыбы следует быть бдительным со сроком годности готовых суши.
– Время допустимого хранения роллов составляет до 24 часов в холодильнике, – отмечает Галина Похмурская.
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Рекомендации по употреблению суши
Врач перечислила советы, которые помогут сделать это блюдо более полезным:
- обязательно следует сочетать суши с имбирем, этот продукт позволяет нивелировать вредное действие сырой рыбы и уничтожить патогенную микрофлору;
- уменьшить употребление соевого соуса;
- готовить суши самостоятельно, предпочитая бурый рис.