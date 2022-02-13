Суші наразі надзвичайно популярні серед українців. Жителі великих міст часто замовляють японську традиційну страву додому та смакують нею самостійно чи з друзями.

Серед громадян існує думка, що суші – більш здорова альтернатива фаст-фуду (картоплі фрі чи піці). Проте чи так це? Про користь та шкоду суші розповіла лікар Галина Похмурська.

Користь суші

– Загалом роли та суші – корисна їжа. Вони містять різні сорти риби, багаті вітамінами й мікроелементами, Омега-3, – говорить Галина Похмурська.

Корисні властивості найпопулярніших складників суші:

червона риба – джерело корисних жирних кислот Омега-3;

листя норі – містить йод, вітаміни групи В;

імбир – нормалізує процеси травлення, допомагає зняти запалення;

овочі – джерело вітамінів, клітковини.

Шкода від суші

Однак не всі інгредієнти цієї страви однаково корисні для здоров’я людини.

Що може завдати шкоди:

білий рис – він містить багато крохмалю, через що його не рекомендують вживати під час цукрового діабету, а також має доволі високий глікемічний індекс;

соєвий соус – у ньому багато солі, цукру;

риба – суші з сирою рибою може загрожувати зараженням різними бактеріями і паразитами, найчастіше зустрічаються сальмонели, різні холерні бактерії, а також паразити Anisakis і Diphyllobothrium.

Суші на дієті

Люди помилково вважають, що суші доволі низькокалорійний продукт. Якщо вони містять рис, овочі та рибу – то так, проте якщо додати сир Філадельфія, мариновані овочі, то калорійність значно зростає.

Дієтичний варіант – приблизно 120-130 ккал на 100 г.

Звичайні суші – близько 280-300 ккал на 100 г.

Тому з ними треба бути обережними тим, хто стежить за фігурою.

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Термін зберігання суші та ролів

Через вміст риби треба бути пильним із терміном придатності готових суші.

– Час допустимого зберігання ролів становить до 24 годин у холодильнику, – зазначає Галина Похмурська.

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Рекомендації з вживання суші

Лікар перерахувала поради, які допоможуть зробити цю страву кориснішою: