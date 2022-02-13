Суші наразі надзвичайно популярні серед українців. Жителі великих міст часто замовляють японську традиційну страву додому та смакують нею самостійно чи з друзями.
Серед громадян існує думка, що суші – більш здорова альтернатива фаст-фуду (картоплі фрі чи піці). Проте чи так це? Про користь та шкоду суші розповіла лікар Галина Похмурська.
Користь суші
– Загалом роли та суші – корисна їжа. Вони містять різні сорти риби, багаті вітамінами й мікроелементами, Омега-3, – говорить Галина Похмурська.
Корисні властивості найпопулярніших складників суші:
- червона риба – джерело корисних жирних кислот Омега-3;
- листя норі – містить йод, вітаміни групи В;
- імбир – нормалізує процеси травлення, допомагає зняти запалення;
- овочі – джерело вітамінів, клітковини.
Шкода від суші
Однак не всі інгредієнти цієї страви однаково корисні для здоров’я людини.
Що може завдати шкоди:
- білий рис – він містить багато крохмалю, через що його не рекомендують вживати під час цукрового діабету, а також має доволі високий глікемічний індекс;
- соєвий соус – у ньому багато солі, цукру;
- риба – суші з сирою рибою може загрожувати зараженням різними бактеріями і паразитами, найчастіше зустрічаються сальмонели, різні холерні бактерії, а також паразити Anisakis і Diphyllobothrium.
Суші на дієті
Люди помилково вважають, що суші доволі низькокалорійний продукт. Якщо вони містять рис, овочі та рибу – то так, проте якщо додати сир Філадельфія, мариновані овочі, то калорійність значно зростає.
- Дієтичний варіант – приблизно 120-130 ккал на 100 г.
- Звичайні суші – близько 280-300 ккал на 100 г.
Тому з ними треба бути обережними тим, хто стежить за фігурою.
Термін зберігання суші та ролів
Через вміст риби треба бути пильним із терміном придатності готових суші.
– Час допустимого зберігання ролів становить до 24 годин у холодильнику, – зазначає Галина Похмурська.
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Рекомендації з вживання суші
Лікар перерахувала поради, які допоможуть зробити цю страву кориснішою:
- обов’язково варто поєднувати суші з імбиром, цей продукт дає змогу нівелювати шкідливу дію сирої риби і знищити патогенну мікрофлору;
- зменшити вживання соєвого соусу;
- готувати суші самостійно, віддаючи перевагу бурому рису.