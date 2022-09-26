В ягодах облепихи содержится большое количество разнообразных витаминов. Например, витамин А, улучшающий зрение, Е, антиоксидант, защищающий кожу от морщин и витамины группы В.

Облепиху также используют для лечения кожных заболеваний, ожогов, ссадин, заживления ран и болезней глаз. В Украине из этой ягоды делают заготовки на зиму, среди которых – варенье.

Как приготовить варенье из облепихи на зиму – узнавали факты ICTV.

Сейчас смотрят

Облепиха на зиму: особенности приготовления варенья

Для того чтобы варенье было вкусным, вам нужно отобрать хорошие ягоды. Они должны быть спелыми, не гнилыми и не испорченными.

После этого плоды следует тщательно промыть, освободить от насекомых и удалить листики, веточки и плодоножки.

Облепиха на зиму: классический рецепт

Ингредиенты:

облепиха – 1 кг;

сахар – 1500 г.

Приготовление:

Промойте ягоды и оставьте на время в дуршлаге для стекания воды. Возьмите кастрюлю и поместите все плоды вместе с сахаром. Оставьте смесь на 6-7 часов. После этого содержимое вываривайте на небольшом огне, регулярно помешивая до получения густой консистенции. Хорошее варенье не растекается по поверхности тарелки, но при этом имеет прозрачность. Продолжительность варки определяйте по тому, какой густоты варенье вы хотите получить. Закройте варенье в простерилизованных банках.

Облепиха на зиму: быстрый рецепт

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

облепиха – 1 кг;

сахар – 1, 2 кг;

вода – 300 мм.

Приготовление:

Вымойте ягоды под проточной водой. В кастрюле вскипятите воду. Засыпьте в кипящую воду ягоды. После повторного закипания варите 5 минут. Далее смесь нужно процедить. Полученный ягодный отвар снова влейте в кастрюлю, а саму облепиху отложите в холодное место. Доведите до кипения воду, всыпьте в нее сахар и дождитесь его растворения. Теперь вводите в кипящий облепиховый сироп, варите все вместе в течение пяти минут. Останется расфасовать варенье по банкам и закатать на зиму.

Облепиха на зиму: варенье без косточек

Ингредиенты:

ягоды облепихи – 2 кг;

сахар – 1200 г.

Приготовление:

Ягоды нужно перебрать и тщательно промыть. Далее следует выжать из них сок. Тут существует два метода. Первый – перетереть плоды через сито, но это требует усилий и терпения. Второй вариант – воспользоваться соковыжималкой. В полученный сок добавьте сахар. Перелейте смесь в емкость и начинайте варить. Продолжительность термической обработки зависит от желаемой густоты готового варенья: чем дольше его уваривать, тем гуще оно получается. Готовое варенье разлейте по банкам.

Приятного аппетита!