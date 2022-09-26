У ягодах обліпихи міститься велика кількість різноманітних вітамінів. Наприклад, вітамін А, який покращує зір, Е, антиоксидант, який захищає шкіру від зморшок і вітаміни групи В.
Обліпіху також використовують для лікування шкірних захворювань, опіків, саден, загоєння ран і хвороб очей. В Україні з цієї ягоди роблять заготовки на зиму, серед яких – варення.
Як приготувати варення з обліпихи на зиму – дізнавалися Факти ICTV.
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Обліпиха на зиму: особливості приготування варення
Щоб варення було смачним, вам потрібно відібрати гарні ягоди. Вони повинні бути стиглими, не гнилими й не зіпсованими.
Після цього плоди слід ретельно вимити, видалити все зайве – комах, листочки, гілочки й плодоніжки.
Обліпиха на зиму: класичний рецепт
Інгредієнти:
- обліпиха – 1 кг;
- цукор – 1500 г.
Приготування:
- Промийте ягоди і залишіть на деякий час у друшляку для стікання води.
- Візьміть каструлю і помістіть всі плоди разом з цукром. Залиште суміш на 6-7 годин.
- Після цього вміст виварюйте на невеликому вогні, регулярно помішуючи до отримання густої консистенції. Правильне варення не розтікається по поверхні тарілки, але водночас має прозорість. Тривалість варіння визначайте з того, якої густоти варення ви хочете отримати.
- Закрийте зварене варення в простерилізовані банки.
Обліпиха на зиму: швидкий рецепт
Фото – Unsplash
Інгредієнти:
- обліпиха – 1 кг;
- цукор – 1,2 кг;
- вода – 300 мм.
Приготування:
- Помийте ягоди під проточною водою.
- У каструлі закип’ятіть воду.
- Засипте в киплячу воду ягоди. Після повторного закипання варіть 5 хвилин.
- Далі суміш потрібно процідити. Одержаний ягідний відвар знову вливайте в каструлю, а саму обліпиху відкладіть у холодне місце.
- Доведіть до кипіння воду, всипайте в неї цукор і чекайте його розчинення.
- Тепер вводьте в киплячий сироп обліпиху, варіть все разом упродовж п’яти хвилин.
- Залишиться варення розфасувати по банках і закатати на зиму.
Обліпиха на зиму: варення без кісточок
Інгредієнти:
- ягоди обліпихи – 2 кг;
- цукор – 1200 г.
Приготування:
- Ягоди треба перебрати й ретельно промити. Далі слід витягти з них сік. Для цього існує два способи. Перший — перетерти плоди через сито, але це потребує зусиль і терпіння. Другий варіант — скористатися соковижималкою.
- В отриманий сік додайте цукор.
- Перелийте суміш у місткість і починайте варити. Тривалість термічної обробки залежить від бажаної густоти готового варення: чим довше його уварювати, тим густішим воно виходить.
- Готове варення розливають по банках.
Смачного!