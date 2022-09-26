У ягодах обліпихи міститься велика кількість різноманітних вітамінів. Наприклад, вітамін А, який покращує зір, Е, антиоксидант, який захищає шкіру від зморшок і вітаміни групи В.

Обліпіху також використовують для лікування шкірних захворювань, опіків, саден, загоєння ран і хвороб очей. В Україні з цієї ягоди роблять заготовки на зиму, серед яких – варення.

Як приготувати варення з обліпихи на зиму – дізнавалися Факти ICTV.

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Обліпиха на зиму: особливості приготування варення

Щоб варення було смачним, вам потрібно відібрати гарні ягоди. Вони повинні бути стиглими, не гнилими й не зіпсованими.

Після цього плоди слід ретельно вимити, видалити все зайве – комах, листочки, гілочки й плодоніжки.

Обліпиха на зиму: класичний рецепт

Інгредієнти:

обліпиха – 1 кг;

цукор – 1500 г.

Приготування:

Промийте ягоди і залишіть на деякий час у друшляку для стікання води. Візьміть каструлю і помістіть всі плоди разом з цукром. Залиште суміш на 6-7 годин. Після цього вміст виварюйте на невеликому вогні, регулярно помішуючи до отримання густої консистенції. Правильне варення не розтікається по поверхні тарілки, але водночас має прозорість. Тривалість варіння визначайте з того, якої густоти варення ви хочете отримати. Закрийте зварене варення в простерилізовані банки.

Обліпиха на зиму: швидкий рецепт

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

обліпиха – 1 кг;

цукор – 1,2 кг;

вода – 300 мм.

Приготування:

Помийте ягоди під проточною водою. У каструлі закип’ятіть воду. Засипте в киплячу воду ягоди. Після повторного закипання варіть 5 хвилин. Далі суміш потрібно процідити. Одержаний ягідний відвар знову вливайте в каструлю, а саму обліпиху відкладіть у холодне місце. Доведіть до кипіння воду, всипайте в неї цукор і чекайте його розчинення. Тепер вводьте в киплячий сироп обліпиху, варіть все разом упродовж п’яти хвилин. Залишиться варення розфасувати по банках і закатати на зиму.

Обліпиха на зиму: варення без кісточок

Інгредієнти:

ягоди обліпихи – 2 кг;

цукор – 1200 г.

Приготування:

Ягоди треба перебрати й ретельно промити. Далі слід витягти з них сік. Для цього існує два способи. Перший — перетерти плоди через сито, але це потребує зусиль і терпіння. Другий варіант — скористатися соковижималкою. В отриманий сік додайте цукор. Перелийте суміш у місткість і починайте варити. Тривалість термічної обробки залежить від бажаної густоти готового варення: чим довше його уварювати, тим густішим воно виходить. Готове варення розливають по банках.

Смачного!