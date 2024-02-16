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Печенье Мадлен: классический рецепт и секреты приготовления

16 февраля 2024, 18:16
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Печиво Мадлен

Все мы любим сладости, которые раскрывают перед нами самые интересные тайны кулинарного мира. И одним из таких открытий является бисквитное печенье Мадлен.

Эти маленькие, изящные лакомства не только тают во рту, но и имеют свою историю и непревзойденный французский шарм.

Что же делает рецепт печенья Мадлен таким популярным?

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Как и практически у всех известных блюд, у этой выпечки существует собственная интересная история возникновения.

Легенда гласит, что более четверти века назад, на одном из торжественных обедов у герцога Лотарингии возникла неприятная ситуация из-за конфликта поставщиков и неумения повара приготовить десерт. Тогда спасла ситуацию служанка которую звали Мадлен. Она приготовила бисквитное печенье по рецепту ее бабушки. С тех пор это лакомство называют именем девушки.

Всемирное же признание эта выпечка приобрела после выхода романа Пруста “На Сваннову сторону”. В одной из сцен главный герой лакомится печеньем Мадлен и переносится в свое детство. У французов даже само выражение “мадленка Пруста” стало метафорическим и означает “вкус детства”.

Итак, если вы еще не имели чести попробовать это непревзойденное французское чудо, время пришло.

Делимся тем самым легендарным рецептом печенья Мадлен, которое получается с первого раза у всех, кто готовил.

Печенье Мадлен – пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 80 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахарная пудра – 80 г
  • ванилин – щепотка
  • пшеничная мука высшего сорта – 150 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л. без горки
  • молоко – 2 ст. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • ром – 1 ч. л.
  • сливочное масло – для смазки формочки

Секреты приготовления печенья Мадлен:

  1. Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры.
  2. В миске яйца взбиваем с сахаром, щепоткой ванилина и ромом.
  3. Вливаем молоко, добавляем сок лимона и разрыхлитель.
  4. Постепенно вводим муку. Должно получиться однородное тесто.
  5. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 20 минут.
  6. Формочку для печенья Мадлен смазываем сливочным маслом.
  7. Тесто выкладываем в кондитерский мешочек и распределяем его в формочке.
  8. Выпекаем в духовке при 200 °С около 5 минут. Затем при 180 °С еще 5 минут.
  9. Печенье немного охлаждаем и достаем из формочки. Приятного чаепития!
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Фото: Depositphotos

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