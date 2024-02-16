Все мы любим сладости, которые раскрывают перед нами самые интересные тайны кулинарного мира. И одним из таких открытий является бисквитное печенье Мадлен.

Эти маленькие, изящные лакомства не только тают во рту, но и имеют свою историю и непревзойденный французский шарм.

Что же делает рецепт печенья Мадлен таким популярным?

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Как и практически у всех известных блюд, у этой выпечки существует собственная интересная история возникновения.

Легенда гласит, что более четверти века назад, на одном из торжественных обедов у герцога Лотарингии возникла неприятная ситуация из-за конфликта поставщиков и неумения повара приготовить десерт. Тогда спасла ситуацию служанка которую звали Мадлен. Она приготовила бисквитное печенье по рецепту ее бабушки. С тех пор это лакомство называют именем девушки.

Всемирное же признание эта выпечка приобрела после выхода романа Пруста “На Сваннову сторону”. В одной из сцен главный герой лакомится печеньем Мадлен и переносится в свое детство. У французов даже само выражение “мадленка Пруста” стало метафорическим и означает “вкус детства”.

Итак, если вы еще не имели чести попробовать это непревзойденное французское чудо, время пришло.

Делимся тем самым легендарным рецептом печенья Мадлен, которое получается с первого раза у всех, кто готовил.

Печенье Мадлен – пошаговый рецепт

Ингредиенты:

сливочное масло – 80 г

яйца – 2 шт.

сахарная пудра – 80 г

ванилин – щепотка

пшеничная мука высшего сорта – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л. без горки

молоко – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

ром – 1 ч. л.

сливочное масло – для смазки формочки

Секреты приготовления печенья Мадлен:

Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры. В миске яйца взбиваем с сахаром, щепоткой ванилина и ромом. Вливаем молоко, добавляем сок лимона и разрыхлитель. Постепенно вводим муку. Должно получиться однородное тесто. Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 20 минут. Формочку для печенья Мадлен смазываем сливочным маслом. Тесто выкладываем в кондитерский мешочек и распределяем его в формочке. Выпекаем в духовке при 200 °С около 5 минут. Затем при 180 °С еще 5 минут. Печенье немного охлаждаем и достаем из формочки. Приятного чаепития!

Фото: Depositphotos