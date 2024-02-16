Все мы любим сладости, которые раскрывают перед нами самые интересные тайны кулинарного мира. И одним из таких открытий является бисквитное печенье Мадлен.
Эти маленькие, изящные лакомства не только тают во рту, но и имеют свою историю и непревзойденный французский шарм.
Что же делает рецепт печенья Мадлен таким популярным?
Как и практически у всех известных блюд, у этой выпечки существует собственная интересная история возникновения.
Легенда гласит, что более четверти века назад, на одном из торжественных обедов у герцога Лотарингии возникла неприятная ситуация из-за конфликта поставщиков и неумения повара приготовить десерт. Тогда спасла ситуацию служанка которую звали Мадлен. Она приготовила бисквитное печенье по рецепту ее бабушки. С тех пор это лакомство называют именем девушки.
Всемирное же признание эта выпечка приобрела после выхода романа Пруста “На Сваннову сторону”. В одной из сцен главный герой лакомится печеньем Мадлен и переносится в свое детство. У французов даже само выражение “мадленка Пруста” стало метафорическим и означает “вкус детства”.
Итак, если вы еще не имели чести попробовать это непревзойденное французское чудо, время пришло.
Делимся тем самым легендарным рецептом печенья Мадлен, которое получается с первого раза у всех, кто готовил.
Печенье Мадлен – пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- сливочное масло – 80 г
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 80 г
- ванилин – щепотка
- пшеничная мука высшего сорта – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л. без горки
- молоко – 2 ст. л.
- сок лимона – 1 ст. л.
- ром – 1 ч. л.
- сливочное масло – для смазки формочки
Секреты приготовления печенья Мадлен:
- Сливочное масло растапливаем и охлаждаем до комнатной температуры.
- В миске яйца взбиваем с сахаром, щепоткой ванилина и ромом.
- Вливаем молоко, добавляем сок лимона и разрыхлитель.
- Постепенно вводим муку. Должно получиться однородное тесто.
- Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 20 минут.
- Формочку для печенья Мадлен смазываем сливочным маслом.
- Тесто выкладываем в кондитерский мешочек и распределяем его в формочке.
- Выпекаем в духовке при 200 °С около 5 минут. Затем при 180 °С еще 5 минут.
- Печенье немного охлаждаем и достаем из формочки. Приятного чаепития!
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