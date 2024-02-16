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Печиво Мадлен: класичний рецепт і секрети приготування

16 Лютого 2024, 18:16
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Печиво Мадлен

Всі ми любимо солодощі, які розкривають перед нами найцікавіші таємниці кулінарного світу. І одним із таких відкриттів є бісквітне печиво Мадлен.

Ці маленькі, витончені ласощі не лише тануть у роті, а й мають свою історію та неперевершений французький шарм.

Що ж робить рецепт печива Мадлен таким популярним?

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Як і практично у всіх відомих страв, у цієї випічки існує власна цікава історія його виникнення.

Легенда каже, що понад чверть століття тому, на одному з урочистих обідів у герцога Лотарингії виникла неприємна ситуація через конфлікт постачальників і невміння кухаря приготувати десерт. Тоді врятувала ситуацію служниця яку звали Мадлен. Вона приготувала бісквітне печиво за рецептом її бабусі. Відтоді ці ласощі називають ім’ям дівчини.

Всесвітнього ж визнання ця випічка набула після виходу роману Пруста «На Сваннову сторону». У одній зі сцен головний герой ласує печивом Мадлен і переноситься у своє дитинство. У французів навіть сам вираз «мадленка Пруста» став метафоричним і означає “смак дитинства”.

Отже, якщо ви ще не мали честі спробувати це неперевершене французьке диво, час настав.

Ділимося тим самим легендарним рецептом печива Мадлен, яке виходить з першого разу у всіх, хто готував.

Печиво Мадлен – покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 80 г
  • яйця – 2 шт.
  • цукрова пудра – 80 г
  • ванілін – дрібка
  • пшеничне борошно вищого ґатунку – 150 г
  • розпушувач – 1 ч. л. без гірки
  • молоко – 2 ст. л.
  • сік лимона – 1 ст. л.
  • ром – 1 ч. л.
  • вершкове масло – для змащення формочки

Секрети приготування печива Мадлен:

  1. Вершкове масло розтоплюємо та охолоджуємо до кімнатної температури.
  2. У великій мисці яйця збиваємо з цукром, дрібкою ваніліну та ромом.
  3. Вливаємо молоко, додаємо сік лимона та розпушувач.
  4. Поступово вводимо борошно. Повинно вийти однорідне тісто.
  5. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою і поміщаємо в холодильник на 20 хвилин.
  6. Формочку для печива Мадлен змащуємо вершковим маслом.
  7. Тісто викладаємо в кондитерський мішечок та розподіляємо його у формочці.
  8. Випікаємо у духовці за 200 °С близько 5 хвилин. Потім за 180 °С ще 5 хвилин.
  9. Печиво трохи охолоджуємо та дістаємо з формочки. Смачного чаювання!
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Фото: Depositphotos

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