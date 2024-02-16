Всі ми любимо солодощі, які розкривають перед нами найцікавіші таємниці кулінарного світу. І одним із таких відкриттів є бісквітне печиво Мадлен.

Ці маленькі, витончені ласощі не лише тануть у роті, а й мають свою історію та неперевершений французький шарм.

Що ж робить рецепт печива Мадлен таким популярним?

Зараз дивляться

Як і практично у всіх відомих страв, у цієї випічки існує власна цікава історія його виникнення.

Легенда каже, що понад чверть століття тому, на одному з урочистих обідів у герцога Лотарингії виникла неприємна ситуація через конфлікт постачальників і невміння кухаря приготувати десерт. Тоді врятувала ситуацію служниця яку звали Мадлен. Вона приготувала бісквітне печиво за рецептом її бабусі. Відтоді ці ласощі називають ім’ям дівчини.

Всесвітнього ж визнання ця випічка набула після виходу роману Пруста «На Сваннову сторону». У одній зі сцен головний герой ласує печивом Мадлен і переноситься у своє дитинство. У французів навіть сам вираз «мадленка Пруста» став метафоричним і означає “смак дитинства”.

Отже, якщо ви ще не мали честі спробувати це неперевершене французьке диво, час настав.

Ділимося тим самим легендарним рецептом печива Мадлен, яке виходить з першого разу у всіх, хто готував.

Печиво Мадлен – покроковий рецепт

Інгредієнти:

вершкове масло – 80 г

яйця – 2 шт.

цукрова пудра – 80 г

ванілін – дрібка

пшеничне борошно вищого ґатунку – 150 г

розпушувач – 1 ч. л. без гірки

молоко – 2 ст. л.

сік лимона – 1 ст. л.

ром – 1 ч. л.

вершкове масло – для змащення формочки

Секрети приготування печива Мадлен:

Вершкове масло розтоплюємо та охолоджуємо до кімнатної температури. У великій мисці яйця збиваємо з цукром, дрібкою ваніліну та ромом. Вливаємо молоко, додаємо сік лимона та розпушувач. Поступово вводимо борошно. Повинно вийти однорідне тісто. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою і поміщаємо в холодильник на 20 хвилин. Формочку для печива Мадлен змащуємо вершковим маслом. Тісто викладаємо в кондитерський мішечок та розподіляємо його у формочці. Випікаємо у духовці за 200 °С близько 5 хвилин. Потім за 180 °С ще 5 хвилин. Печиво трохи охолоджуємо та дістаємо з формочки. Смачного чаювання!

Фото: Depositphotos