Авокадо — полезный продукт, который диетологи советуют добавлять в свой рацион. Он богат легкоусвояемыми мононенасыщенными жирами, которые не только важны для здоровья организма, но и способствуют похудению.

Также он содержит витамины K, С, группы В (В1, В2, B3, B5, B6), калий, магний, цинк, фосфор, фолиевую кислоту.

Фрукт способен снижать уровень вредного холестерина в крови.

Также он обеспечивает чувство сытости, из-за чего человеку не захочется потянуться за вредным перекусом.

Также авокадо — источник клетчатки, а она, как известно, незаменима для нормальной работы кишечника, профилактики запоров.

Но, несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что авокадо довольно калорийный — около 200 ккал на 100 г.

Поэтому стоит ограничиться небольшим средним плодом в день.

Лучше всего начать день с употребления авокадо. С ним можно приготовить ряд полезных завтраков — бутерброды с рыбой, яйцами, салаты.

Источник: Nutrients