Авокадо – корисний продукт, який дієтологи радять додавати до свого раціону. Він багатий на легкозасвоювані мононенасичені жири, які не лише важливі для здоров’я організму, але й сприяють схудненню.

Також він містить вітаміни K, С, групи В (В1, В2, В3, В5, В6), калій, магній, цинк, фосфор, фолієву кислоту.

Фрукт здатний знижувати рівень шкідливого холестерину у крові.

Також він забезпечує почуття ситості, через що людині не захочеться потягнутися за шкідливим перекусом.

Також авокадо – джерело клітковини, а вона, як відомо, є незамінною для нормальної роботи кишечника, профілактики запорів.

Але, попри всі переваги, не варто забувати, що авокадо досить калорійний – близько 200 ккал на 100 г.

Тому варто обмежитись невеликим середнім плодом на день.

Найкраще розпочати день із вживання авокадо. З ним можна приготувати низку корисних сніданків – бутерброди з рибою, яйцями, салати.

Джерело: Nutrients