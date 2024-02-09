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Что приготовить из бананов: простые рецепты на каждый день

9 февраля 2024, 17:00
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Банани в шоколаді

Бананы – это не только вкусный и питательный перекус, но и отличный ингредиент для создания разнообразных блюд. Что приготовить из бананов? Этот вопрос открывает безграничные возможности для творчества! От быстрых в приготовлении десертов из бананов до бананового кекса.

Итак, делимся интересной подборкой рецептов блюд из бананов и рассказываем, что можно приготовить из бананов в домашних условиях за считанные минуты.

Из бананов можно приготовить замечательный кекс. Вместо кефира в тесто можно добавить натуральный йогурт или сметану. Перед выпеканием, для аппетитной корочки, кекс можно посыпать сахаром и немного сбрызнуть растопленным сливочным маслом.

Банановый кекс на кефире

Ингредиенты:

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  • бананы – 2 шт.;
  • кефир – 100 мл;
  • сливочное масло – 90 г;
  • сахар – 4-5 ст. л.;
  • яйца – 3 шт.;
  • соль – щепотка;
  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • ванильный сахар или корица – по вкусу.

Приготовление:

  1. Бананы нарезаем тонкими кружочками и выкладываем в миску.
  2. Добавляем к бананам кефир, яйца, растопленное сливочное масло, сахар, ванильный сахар или корицу, щепотку соли и хорошо перемешиваем или слегка взбиваем блендером.
  3. Муку просеиваем с разрыхлителем, постепенно добавляем и замешиваем тесто.
  4. Форму для кекса застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее растительным или сливочным маслом и выкладываем тесто.
  5. Банановый кекс выпекаем в духовке при 180 °С около 40 минут.

Овсяноблин

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.;
  • овсяные хлопья – 5 ст. л.;
  • кефир или молоко – 50-60 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – по желанию;
  • растительное масло – для жарки.

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья заливаем кефиром или молоком и оставляем на 5-10 минут.
  2. Банан хорошо разминаем вилкой.
  3. В миску выложить банановую кашицу, добавляем овсяные хлопья, яйцо и сахар.
  4. Полученную массу выкладываем на разогретую и смазанную маслом сковороду.
  5. Готовим овсяноблин до готовности (по 1-2 минуты с каждой стороны).

Что приготовить из бананов? Красивый десерт! Это будет не просто блюдо из бананов в шоколаде, а замороженные бананы, поэтому получится замечательное банановое мороженое в шоколадной глазури.

Бананы в шоколаде, как мороженое

Ингредиенты:

  • бананы – 3 шт.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • молочный шоколад – 200 г;
  • смесь кокосовой стружки, миндальных лепестков и измельченных орехов – 100 г.

Приготовление:

  1. Почищенные бананы разрезаем пополам и смазываем соком лимона.
  2. Бананы нанизываем на деревянную шпажку или палочку для мороженого.
  3. Помещаем заготовки в морозилку на 1 час.
  4. Молочный шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке.
  5. Бананы, поочередно, опускаем в растопленный шоколад и обсыпаем смесью кокосовой стружки и орехов.
  6. Выкладываем бананы на пергаментную бумагу и помещаем в холодильник до полного застывания шоколадной глазури.

Приготовить из бананов можно много интересных и аппетитных блюд, а потому каждый подберет рецепт на свой вкус. Ведь кулинария – это творческий процесс, который дарит наслаждение вкусом и приятные моменты. Попробуйте новые рецепты, экспериментируйте и наслаждайтесь непревзойденными блюдами из бананов, приготовленными в домашних условиях.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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