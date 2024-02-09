Бананы – это не только вкусный и питательный перекус, но и отличный ингредиент для создания разнообразных блюд. Что приготовить из бананов? Этот вопрос открывает безграничные возможности для творчества! От быстрых в приготовлении десертов из бананов до бананового кекса.

Итак, делимся интересной подборкой рецептов блюд из бананов и рассказываем, что можно приготовить из бананов в домашних условиях за считанные минуты.

Из бананов можно приготовить замечательный кекс. Вместо кефира в тесто можно добавить натуральный йогурт или сметану. Перед выпеканием, для аппетитной корочки, кекс можно посыпать сахаром и немного сбрызнуть растопленным сливочным маслом.

Банановый кекс на кефире

Ингредиенты:

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бананы – 2 шт.;

кефир – 100 мл;

сливочное масло – 90 г;

сахар – 4-5 ст. л.;

яйца – 3 шт.;

соль – щепотка;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ванильный сахар или корица – по вкусу.

Приготовление:

Бананы нарезаем тонкими кружочками и выкладываем в миску. Добавляем к бананам кефир, яйца, растопленное сливочное масло, сахар, ванильный сахар или корицу, щепотку соли и хорошо перемешиваем или слегка взбиваем блендером. Муку просеиваем с разрыхлителем, постепенно добавляем и замешиваем тесто. Форму для кекса застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее растительным или сливочным маслом и выкладываем тесто. Банановый кекс выпекаем в духовке при 180 °С около 40 минут.

Овсяноблин

Ингредиенты:

банан – 1 шт.;

овсяные хлопья – 5 ст. л.;

кефир или молоко – 50-60 мл;

яйцо – 1 шт.;

сахар – по желанию;

растительное масло – для жарки.

Приготовление:

Овсяные хлопья заливаем кефиром или молоком и оставляем на 5-10 минут. Банан хорошо разминаем вилкой. В миску выложить банановую кашицу, добавляем овсяные хлопья, яйцо и сахар. Полученную массу выкладываем на разогретую и смазанную маслом сковороду. Готовим овсяноблин до готовности (по 1-2 минуты с каждой стороны).

Что приготовить из бананов? Красивый десерт! Это будет не просто блюдо из бананов в шоколаде, а замороженные бананы, поэтому получится замечательное банановое мороженое в шоколадной глазури.

Бананы в шоколаде, как мороженое

Ингредиенты:

бананы – 3 шт.;

сок лимона – 1 ст. л.;

молочный шоколад – 200 г;

смесь кокосовой стружки, миндальных лепестков и измельченных орехов – 100 г.

Приготовление:

Почищенные бананы разрезаем пополам и смазываем соком лимона. Бананы нанизываем на деревянную шпажку или палочку для мороженого. Помещаем заготовки в морозилку на 1 час. Молочный шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Бананы, поочередно, опускаем в растопленный шоколад и обсыпаем смесью кокосовой стружки и орехов. Выкладываем бананы на пергаментную бумагу и помещаем в холодильник до полного застывания шоколадной глазури.

Приготовить из бананов можно много интересных и аппетитных блюд, а потому каждый подберет рецепт на свой вкус. Ведь кулинария – это творческий процесс, который дарит наслаждение вкусом и приятные моменты. Попробуйте новые рецепты, экспериментируйте и наслаждайтесь непревзойденными блюдами из бананов, приготовленными в домашних условиях.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.