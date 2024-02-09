Бананы – это не только вкусный и питательный перекус, но и отличный ингредиент для создания разнообразных блюд. Что приготовить из бананов? Этот вопрос открывает безграничные возможности для творчества! От быстрых в приготовлении десертов из бананов до бананового кекса.
Итак, делимся интересной подборкой рецептов блюд из бананов и рассказываем, что можно приготовить из бананов в домашних условиях за считанные минуты.
Из бананов можно приготовить замечательный кекс. Вместо кефира в тесто можно добавить натуральный йогурт или сметану. Перед выпеканием, для аппетитной корочки, кекс можно посыпать сахаром и немного сбрызнуть растопленным сливочным маслом.
Банановый кекс на кефире
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт.;
- кефир – 100 мл;
- сливочное масло – 90 г;
- сахар – 4-5 ст. л.;
- яйца – 3 шт.;
- соль – щепотка;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- ванильный сахар или корица – по вкусу.
Приготовление:
- Бананы нарезаем тонкими кружочками и выкладываем в миску.
- Добавляем к бананам кефир, яйца, растопленное сливочное масло, сахар, ванильный сахар или корицу, щепотку соли и хорошо перемешиваем или слегка взбиваем блендером.
- Муку просеиваем с разрыхлителем, постепенно добавляем и замешиваем тесто.
- Форму для кекса застилаем пергаментной бумагой и смазываем ее растительным или сливочным маслом и выкладываем тесто.
- Банановый кекс выпекаем в духовке при 180 °С около 40 минут.
Овсяноблин
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.;
- овсяные хлопья – 5 ст. л.;
- кефир или молоко – 50-60 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – по желанию;
- растительное масло – для жарки.
Приготовление:
- Овсяные хлопья заливаем кефиром или молоком и оставляем на 5-10 минут.
- Банан хорошо разминаем вилкой.
- В миску выложить банановую кашицу, добавляем овсяные хлопья, яйцо и сахар.
- Полученную массу выкладываем на разогретую и смазанную маслом сковороду.
- Готовим овсяноблин до готовности (по 1-2 минуты с каждой стороны).
Что приготовить из бананов? Красивый десерт! Это будет не просто блюдо из бананов в шоколаде, а замороженные бананы, поэтому получится замечательное банановое мороженое в шоколадной глазури.
Бананы в шоколаде, как мороженое
Ингредиенты:
- бананы – 3 шт.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- молочный шоколад – 200 г;
- смесь кокосовой стружки, миндальных лепестков и измельченных орехов – 100 г.
Приготовление:
- Почищенные бананы разрезаем пополам и смазываем соком лимона.
- Бананы нанизываем на деревянную шпажку или палочку для мороженого.
- Помещаем заготовки в морозилку на 1 час.
- Молочный шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновке.
- Бананы, поочередно, опускаем в растопленный шоколад и обсыпаем смесью кокосовой стружки и орехов.
- Выкладываем бананы на пергаментную бумагу и помещаем в холодильник до полного застывания шоколадной глазури.
Приготовить из бананов можно много интересных и аппетитных блюд, а потому каждый подберет рецепт на свой вкус. Ведь кулинария – это творческий процесс, который дарит наслаждение вкусом и приятные моменты. Попробуйте новые рецепты, экспериментируйте и наслаждайтесь непревзойденными блюдами из бананов, приготовленными в домашних условиях.
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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.