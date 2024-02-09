Банани – це не лише смачний і поживний перекус, але й відмінний інгредієнт для створення різноманітних страв. Що приготувати з бананів? Це питання відкриває безмежні можливості для творчості! Від швидких у приготуванні десертів із бананів до бананового кексу.
Отже, ділимося цікавою добіркою рецептів страв із бананів та розповідаємо, що можна приготувати в домашніх умовах за лічені хвилини.
З бананів можна приготувати чудовий кекс. Замість кефіру у тісто можна додати натуральний йогурт або сметану. Перед випіканням, для апетитної скоринки, кекс можна посипати цукром і трішки скропити розтопленим вершковим маслом.
Банановий кекс на кефірі
Інгредієнти:
- банани – 2 шт.;
- кефір – 100 мл;
- вершкове масло – 90 г;
- цукор – 4-5 ст. л.;
- яйця – 3 шт.;
- сіль – дрібка;
- борошно – 250 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- ванільний цукор або кориця – до смаку.
Приготування:
- Банани нарізаємо тонкими кружальцями та викладаємо у миску.
- Додаємо до бананів кефір, яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор або корицю, дрібку солі та гарно перемішуємо або злегка збиваємо блендером.
- Борошно просіваємо з розпушувачем, поступово додаємо та замішуємо тісто.
- Форму для кексу застеляємо пергаментним папером і змащуємо його олією або вершковим маслом і викладаємо тісто.
- Банановий кекс випікаємо у духовці за 180 °С близько 40 хвилин.
Вівсяноблін
Вівсяноблін – чудовий варіант корисної страви з бананів та вівсянки на сніданок.
Інгредієнти:
- банан – 1 шт.;
- вівсяні пластівці – 5 ст. л.;
- кефір або молоко – 50-60 мл;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – за бажанням;
- олія – для смаження.
Приготування:
- Вівсяні пластівці заливаємо кефіром або молоком і залишаємо на 5-10 хвилин.
- Банан гарно розминаємо виделкою.
- В миску викласти бананову кашицю, додаємо вівсяні пластівці, яйце та цукор.
- Отриману масу викладаємо на розігріту та змащену олією пательню.
- Готуємо вівсяноблін до готовності (по 1-2 хвилини з кожного боку).
Що приготувати з бананів? Гарний десерт! Це буде не просто страва з бананів у шоколаді, а заморожені банани, тому вийде чудове бананове морозиво в шоколадній глазурі.
Банани в шоколаді, як морозиво
Інгредієнти:
- банани – 3 шт.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- молочний шоколад – 200 г;
- суміш кокосової стружки, мигдальних пелюсток і подрібнених горіхів – 100 г.
Приготування:
- Почищені банани розрізаємо навпіл і змащуємо соком лимона.
- Банани нанизуємо на дерев’яну шпажку або паличку для морозива.
- Поміщаємо заготовки в морозилку на 1 годину.
- Молочний шоколад розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці.
- Банани по черзі опускаємо в розтоплений шоколад і обсипаємо сумішшю кокосової стружки та горіхів.
- Викладаємо банани на пергаментний папір і поміщаємо в холодильник до повного застигання шоколадної глазурі.
Приготувати з бананів можна багато цікавих та апетитних страв, а тому кожен підбере рецепт страви з бананів до свого смаку. Зрештою, кулінарія – це творчий процес, що дарує насолоду смаком та приємні моменти. Спробуйте нові рецепти, експериментуйте та насолоджуйтеся неперевершеними стравами з бананів, приготованими в домашніх умовах.
Бананове та пісочне: яке печиво найлегше приготувати
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.