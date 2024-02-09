Банани – це не лише смачний і поживний перекус, але й відмінний інгредієнт для створення різноманітних страв. Що приготувати з бананів? Це питання відкриває безмежні можливості для творчості! Від швидких у приготуванні десертів із бананів до бананового кексу.

Отже, ділимося цікавою добіркою рецептів страв із бананів та розповідаємо, що можна приготувати в домашніх умовах за лічені хвилини.

З бананів можна приготувати чудовий кекс. Замість кефіру у тісто можна додати натуральний йогурт або сметану. Перед випіканням, для апетитної скоринки, кекс можна посипати цукром і трішки скропити розтопленим вершковим маслом.

Банановий кекс на кефірі

Інгредієнти:

Зараз дивляться

банани – 2 шт.;

кефір – 100 мл;

вершкове масло – 90 г;

цукор – 4-5 ст. л.;

яйця – 3 шт.;

сіль – дрібка;

борошно – 250 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

ванільний цукор або кориця – до смаку.

Приготування:

Банани нарізаємо тонкими кружальцями та викладаємо у миску. Додаємо до бананів кефір, яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор або корицю, дрібку солі та гарно перемішуємо або злегка збиваємо блендером. Борошно просіваємо з розпушувачем, поступово додаємо та замішуємо тісто. Форму для кексу застеляємо пергаментним папером і змащуємо його олією або вершковим маслом і викладаємо тісто. Банановий кекс випікаємо у духовці за 180 °С близько 40 хвилин.

Вівсяноблін

Вівсяноблін – чудовий варіант корисної страви з бананів та вівсянки на сніданок.

Інгредієнти:

банан – 1 шт.;

вівсяні пластівці – 5 ст. л.;

кефір або молоко – 50-60 мл;

яйце – 1 шт.;

цукор – за бажанням;

олія – для смаження.

Приготування:

Вівсяні пластівці заливаємо кефіром або молоком і залишаємо на 5-10 хвилин. Банан гарно розминаємо виделкою. В миску викласти бананову кашицю, додаємо вівсяні пластівці, яйце та цукор. Отриману масу викладаємо на розігріту та змащену олією пательню. Готуємо вівсяноблін до готовності (по 1-2 хвилини з кожного боку).

Що приготувати з бананів? Гарний десерт! Це буде не просто страва з бананів у шоколаді, а заморожені банани, тому вийде чудове бананове морозиво в шоколадній глазурі.

Банани в шоколаді, як морозиво

Інгредієнти:

банани – 3 шт.;

сік лимона – 1 ст. л.;

молочний шоколад – 200 г;

суміш кокосової стружки, мигдальних пелюсток і подрібнених горіхів – 100 г.

Приготування:

Почищені банани розрізаємо навпіл і змащуємо соком лимона. Банани нанизуємо на дерев’яну шпажку або паличку для морозива. Поміщаємо заготовки в морозилку на 1 годину. Молочний шоколад розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці. Банани по черзі опускаємо в розтоплений шоколад і обсипаємо сумішшю кокосової стружки та горіхів. Викладаємо банани на пергаментний папір і поміщаємо в холодильник до повного застигання шоколадної глазурі.

Приготувати з бананів можна багато цікавих та апетитних страв, а тому кожен підбере рецепт страви з бананів до свого смаку. Зрештою, кулінарія – це творчий процес, що дарує насолоду смаком та приємні моменти. Спробуйте нові рецепти, експериментуйте та насолоджуйтеся неперевершеними стравами з бананів, приготованими в домашніх умовах.

Кабачкові оладки з бананом

Бананове та пісочне: яке печиво найлегше приготувати

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.