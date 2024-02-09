Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Фото Їжа

Що приготувати з бананів: прості рецепти на кожен день

9 Лютого 2024, 17:00
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Банани в шоколаді

Банани – це не лише смачний і поживний перекус, але й відмінний інгредієнт для створення різноманітних страв. Що приготувати з бананів? Це питання відкриває безмежні можливості для творчості! Від швидких у приготуванні десертів із бананів до бананового кексу.

Отже, ділимося цікавою добіркою рецептів страв із бананів та розповідаємо, що можна приготувати в домашніх умовах за лічені хвилини.

З бананів можна приготувати чудовий кекс. Замість кефіру у тісто можна додати натуральний йогурт або сметану. Перед випіканням, для апетитної скоринки, кекс можна посипати цукром і трішки скропити розтопленим вершковим маслом.

Банановий кекс на кефірі

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • банани – 2 шт.;
  • кефір – 100 мл;
  • вершкове масло – 90 г;
  • цукор – 4-5 ст. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сіль – дрібка;
  • борошно – 250 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • ванільний цукор або кориця – до смаку.

Приготування:

  1. Банани нарізаємо тонкими кружальцями та викладаємо у миску.
  2. Додаємо до бананів кефір, яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, ванільний цукор або корицю, дрібку солі та гарно перемішуємо або злегка збиваємо блендером.
  3. Борошно просіваємо з розпушувачем, поступово додаємо та замішуємо тісто.
  4. Форму для кексу застеляємо пергаментним папером і змащуємо його олією або вершковим маслом і викладаємо тісто.
  5. Банановий кекс випікаємо у духовці за 180 °С близько 40 хвилин.

Вівсяноблін

Вівсяноблін – чудовий варіант корисної страви з бананів та вівсянки на сніданок.

Інгредієнти:

  • банан – 1 шт.;
  • вівсяні пластівці – 5 ст. л.;
  • кефір або молоко – 50-60 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – за бажанням;
  • олія – для смаження.

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці заливаємо кефіром або молоком і залишаємо на 5-10 хвилин.
  2. Банан гарно розминаємо виделкою.
  3. В миску викласти бананову кашицю, додаємо вівсяні пластівці, яйце та цукор.
  4. Отриману масу викладаємо на розігріту та змащену олією пательню.
  5. Готуємо вівсяноблін до готовності (по 1-2 хвилини з кожного боку).

Що приготувати з бананів? Гарний десерт! Це буде не просто страва з бананів у шоколаді, а заморожені банани, тому вийде чудове бананове морозиво в шоколадній глазурі.

Банани в шоколаді, як морозиво

Інгредієнти:

  • банани – 3 шт.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • молочний шоколад – 200 г;
  • суміш кокосової стружки, мигдальних пелюсток і подрібнених горіхів – 100 г.

Приготування:

  1. Почищені банани розрізаємо навпіл і змащуємо соком лимона.
  2. Банани нанизуємо на дерев’яну шпажку або паличку для морозива.
  3. Поміщаємо заготовки в морозилку на 1 годину.
  4. Молочний шоколад розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці.
  5. Банани по черзі опускаємо в розтоплений шоколад і обсипаємо сумішшю кокосової стружки та горіхів.
  6. Викладаємо банани на пергаментний папір і поміщаємо в холодильник до повного застигання шоколадної глазурі.

Приготувати з бананів можна багато цікавих та апетитних страв, а тому кожен підбере рецепт страви з бананів до свого смаку. Зрештою, кулінарія – це творчий процес, що дарує насолоду смаком та приємні моменти. Спробуйте нові рецепти, експериментуйте та насолоджуйтеся неперевершеними стравами з бананів, приготованими в домашніх умовах.

Кабачкові оладки з бананом

Бананове та пісочне: яке печиво найлегше приготувати 

Читайте також:
бананиДієтолог пояснила, скільки калорій у банані та чи можна його їсти тим, хто худне

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь