Безглютеновые десерты, выпечка и другие продукты с такой маркировкой стоят дороже, а изображения на упаковке указывают на бесспорную пользу для организма.

Но что такое глютен и нужно ли от него отказываться – читайте в материале.

Что такое глютен

По словам диетолога Алисы Шарапат, глютен – это белок, который содержится во ржи, ячмене и пшенице ( кус-кус, булгур и манка – это тоже разновидность пшеницы). Глютен – клейковина. Но при этом она же создает воздушность и пушистость хлебу.

Также глютен может быть в различных соусах, сырах и даже алкоголе. Если у вас нет непереносимости к глютену, то эти белки спокойно всасываются и усваиваются нашим организмом.

Нужно ли отказываться от глютена

По словам эксперта, существует аутоимунная болезнь, которая называется целиакия. Это – аллергия на глютен. И если такие люди употребляют глютен, то у них будут повреждены ворсинки на слизистой кишечника, что приведет к тому, что у них будет нарушено усвоение питательных веществ.

На сегодняшний день определить, есть ли такая болезнь у вас, поможет анализ на зонулин. Зонулин – это то, что выделяет наш кишечник при чувствительности к глютену. И даже если у вас нет целиакии, у вас может быть чувствительность к глютену.

Это может проявляться в разных симптомах. Например, частый дискомфорт в ЖКТ после еды или вздутие. В таком случае стоит ограничить продукты содержащие глютен: хлебобулочные и определенные крупы. Но если вы здоровы, то полностью отказываться от глютена не стоит. Но меру нужно знать во всем.

Как влияет на организм отказ от глютена

При отказе от глютена, важно следить за составом продуктов, которые вы употребляете, чтобы избежать недостатка витаминов и минералов.

Некоторые продукты без глютена содержат меньше питательных веществ, чем традиционные аналоги с глютеном.

В целом, по словам диетолога, отказ от глютена может оказать положительное воздействие на ваше здоровье и благополучие, но перед принятием решения о включении этой диеты в свой рацион, важно обсудить это с врачом или диетологом, чтобы избежать нежелательных последствий.