Безглютенові десерти, випічка та інші продукти з таким маркуванням коштують дорожче, а зображення на упаковці вказують на безперечну користь для організму.

Але що таке глютен і чи потрібно від нього відмовлятися – читайте в матеріалі.

Що таке глютен

За словами дієтолога Аліси Шарапат, глютен – це білок, який міститься у житі, ячмені та пшениці (кус-кус, булгур та манка – це також різновид пшениці). Глютен – клейковина. Але при цьому вона створює повітряність і пухнастість хліба.

Також глютен може бути у різних соусах, сирах і навіть алкоголі. Якщо у вас немає непереносимості до глютену, ці білки спокійно всмоктуються і засвоюються нашим організмом.

Чи потрібно відмовлятися від глютену

За словами експерта, існує аутоімунна хвороба, яка називається целіакія. Це – алергія на глютен. І якщо такі люди вживають глютен, то у них будуть пошкоджені ворсинки на слизовій оболонці кишківника, що призведе до того, що у них буде порушено засвоєння поживних речовин.

На сьогодні визначити, чи є у вас така хвороба, допоможе аналіз на зонулін. Зонулін – це те, що виділяє наш кишківник за чутливості до глютену.

І навіть якщо у вас немає целіакії, у вас може бути чутливість до глютену.

Це може виявлятися у різних симптомах. Наприклад, частий дискомфорт у шлунково-кишковому тракті після їжі або здуття. У такому випадку варто обмежити продукти, що містять глютен: хлібобулочні та певні крупи. Але якщо ви здорові, то повністю відмовлятися від глютену не варто. Але міру треба знати у всьому.

Як впливає на організм відмова від глютену

При відмові від глютену важливо стежити за складом продуктів, які ви вживаєте, щоб уникнути нестачі вітамінів і мінералів. Деякі продукти без глютену містять менше поживних речовин, ніж традиційні аналоги з глютеном.

Загалом, за словами дієтолога, відмова від глютену може мати позитивний вплив на ваше здоров’я та благополуччя, але перед прийняттям рішення про включення цієї дієти до свого раціону, важливо обговорити це з лікарем чи дієтологом, щоб уникнути небажаних наслідків.