Знаменитый шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептом шоколадной паски. Он уверяет, что рецепт проверен годами и всегда получается идеально. Поэтому если в этом году вы хотите поэкспериментировать и приготовить не совсем классическую паску — такой вариант именно для вас.
Но для начала несколько полезных советов.
Как сделать шоколадную паску идеальной
Приготовление паски обычно требует не только времени, но и некоторых навыков. Поэтому, расскажем, что нужно знать, чтобы испечь идеальную шоколадную паску.
Во-первых, для приготовления опары нужно обязательно использовать именно теплую воду – температура примерно 35 градусов. Если вы добавите к дрожжам горячую воду, они не сработают и тесто не поднимется.
Во-вторых, сами дрожжи лучше хорошо измельчить, чтобы они работали быстрее и качественнее. Обязательно учитывайте срок годности, свежие дрожжи будут лучше поднимать тесто.
В-третьих, когда вы оставляете тесто для подъема, следите, чтобы там не было сквозняков и шума. Также это должно быть теплое место, например, возле батареи, на теплом полу или в совсем немного разогретой духовке.
Как украсить паску
В нашем рецепте мы добавляли к тесту цукаты, поэтому решили и сверху украсить ими выпечку. Но здесь вы можете довериться своей фантазии и экспериментировать: использовать уже готовые сахарные посыпки, измельченные орехи, апельсиновую цедру. Если в семье есть дети, украшайте пасочки вместе с ними, это очень весело и сближает семью.
Ингредиенты
Для теста:
- 300 г муки (+ для замеса)
- 150 г сахара
- 30 г живых дрожжей
- 3 яйца
- 150 мл теплой воды
- 100 г размягченного сливочного масла (и дополнительно для смазывания формы)
- 2 ст. л. темного какао
- 100 г цукатов
- Для глазури:
- 2-3 ст. л. лимонного сока
- 100 г сахарной пудры
- 2 ст. л. какао
Приготовление паски
- для приготовления опары выложите в миску 30 г живых дрожжей и влейте 150 мл теплой воды. Немного перемешайте, пока дрожжи не растворятся. Затем добавьте 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. Муки;
- аккуратно перемешайте опару до однородного состояния;
- накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 25-30 минут, чтобы опара подошла;
- муку просейте в большую миску или чашу комбайна, если будете замешивать тесто в нем;
- всыпьте 2 ст. л. темного какао и оставшийся сахар. Перемешайте сухие ингредиенты лопаткой;
- вбейте к сухим ингредиентам 3 яйца, добавьте 100 г размягченного сливочного масла и подошедшего опара. Перемешайте тесто до однородного состояния. Если вам кажется, что оно слишком жидкое, добавьте еще немного муки;
- накройте чашу или миску с тестом полотенцем и оставьте подходить в теплом месте еще на один час;
- через час смажьте руки подсолнечным маслом и обомните тесто. Добавьте 100 г цукатов и слегка перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте;
- форму для паски щедро смажьте размягченным сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало и готовую выпечку можно было легко вынуть;
- выложите тесто для шоколадной паски в смазанную маслом форму, оно должно занимать на более одной трети формы;
- накройте форму полотенцем и еще раз оставьте для подъема в теплом месте на 35-40 минут. Тем временем включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов. Когда тесто подойдет, поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте паску от 25 до 40 минут, в зависимости от размера и формы. Если корочка слишком подрумянится, накройте паску фольгой сверху, чтобы не подгорала;
- достаньте готовую паску из духовки и оставьте немного остыть в форме. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в мисочке 3 ст. л. лимонного сока, 100 г сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Тщательно перемешайте веничком. Если глазурь получилась слишком густой, добавьте еще немного лимонного сока.
Остывшую паску достаньте из формы и покройте сверху блестящей шоколадной глазурью. Украсьте дольками цукатов, орехами или любыми другими украшениями по вкусу.
Вкусных всем праздников!
Источник: Евгений Клопотенко