Знаменитый шеф-повар Евгений Клопотенко поделился с украинцами рецептом шоколадной паски. Он уверяет, что рецепт проверен годами и всегда получается идеально. Поэтому если в этом году вы хотите поэкспериментировать и приготовить не совсем классическую паску — такой вариант именно для вас.

Но для начала несколько полезных советов.

Как сделать шоколадную паску идеальной

Приготовление паски обычно требует не только времени, но и некоторых навыков. Поэтому, расскажем, что нужно знать, чтобы испечь идеальную шоколадную паску.

Во-первых, для приготовления опары нужно обязательно использовать именно теплую воду – температура примерно 35 градусов. Если вы добавите к дрожжам горячую воду, они не сработают и тесто не поднимется.

Во-вторых, сами дрожжи лучше хорошо измельчить, чтобы они работали быстрее и качественнее. Обязательно учитывайте срок годности, свежие дрожжи будут лучше поднимать тесто.

В-третьих, когда вы оставляете тесто для подъема, следите, чтобы там не было сквозняков и шума. Также это должно быть теплое место, например, возле батареи, на теплом полу или в совсем немного разогретой духовке.

Как украсить паску

В нашем рецепте мы добавляли к тесту цукаты, поэтому решили и сверху украсить ими выпечку. Но здесь вы можете довериться своей фантазии и экспериментировать: использовать уже готовые сахарные посыпки, измельченные орехи, апельсиновую цедру. Если в семье есть дети, украшайте пасочки вместе с ними, это очень весело и сближает семью.

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки (+ для замеса)

150 г сахара

30 г живых дрожжей

3 яйца

150 мл теплой воды

100 г размягченного сливочного масла (и дополнительно для смазывания формы)

2 ст. л. темного какао

100 г цукатов

Для глазури :

: 2-3 ст. л. лимонного сока

100 г сахарной пудры

2 ст. л. какао

Приготовление паски

для приготовления опары выложите в миску 30 г живых дрожжей и влейте 150 мл теплой воды. Немного перемешайте, пока дрожжи не растворятся. Затем добавьте 2 ст. л. сахара и 4 ст. л. Муки;

аккуратно перемешайте опару до однородного состояния;

накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 25-30 минут, чтобы опара подошла;

муку просейте в большую миску или чашу комбайна, если будете замешивать тесто в нем;

всыпьте 2 ст. л. темного какао и оставшийся сахар. Перемешайте сухие ингредиенты лопаткой;

вбейте к сухим ингредиентам 3 яйца, добавьте 100 г размягченного сливочного масла и подошедшего опара. Перемешайте тесто до однородного состояния. Если вам кажется, что оно слишком жидкое, добавьте еще немного муки;

накройте чашу или миску с тестом полотенцем и оставьте подходить в теплом месте еще на один час;

через час смажьте руки подсолнечным маслом и обомните тесто. Добавьте 100 г цукатов и слегка перемешайте, чтобы они равномерно распределились в тесте;

форму для паски щедро смажьте размягченным сливочным маслом, чтобы тесто не прилипало и готовую выпечку можно было легко вынуть;

выложите тесто для шоколадной паски в смазанную маслом форму, оно должно занимать на более одной трети формы;

накройте форму полотенцем и еще раз оставьте для подъема в теплом месте на 35-40 минут. Тем временем включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов. Когда тесто подойдет, поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте паску от 25 до 40 минут, в зависимости от размера и формы. Если корочка слишком подрумянится, накройте паску фольгой сверху, чтобы не подгорала;

достаньте готовую паску из духовки и оставьте немного остыть в форме. Тем временем приготовьте шоколадную глазурь. Смешайте в мисочке 3 ст. л. лимонного сока, 100 г сахарной пудры и 2 ст. л. какао. Тщательно перемешайте веничком. Если глазурь получилась слишком густой, добавьте еще немного лимонного сока.

Остывшую паску достаньте из формы и покройте сверху блестящей шоколадной глазурью. Украсьте дольками цукатов, орехами или любыми другими украшениями по вкусу.

Вкусных всем праздников!

Источник: Евгений Клопотенко