Знаменитий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з українцями рецептом шоколадної паски. Він запевняє, що рецепт перевірений роками і завжди виходить ідеально. Тому якщо в цьому році ви хочете поекспериментувати і приготувати не зовсім класичну паску – такий варіант саме для вас.

Але для початку кілька корисних порад.

Як зробити шоколадну паску ідеальною

Приготування паски зазвичай вимагає не тільки часу, але і деяких навичок. Тому, розповімо, що потрібно знати, щоб спекти ідеальну шоколадну паску.

По-перше, для приготування опари потрібно обов’язково використовувати саме теплу воду – температура приблизно 35 градусів. Якщо ви додасте до дріжджів гарячу воду, вони не спрацюють і тісто не підніметься.

По-друге, самі дріжджі краще добре подрібнити, щоб вони працювали швидше і якісніше. Обов’язково враховуйте термін придатності, свіжі дріжджі будуть краще піднімати тісто.

По-третє, коли ви залишаєте тісто для підйому, стежте, щоб там не було протягів і шуму. Також це повинно бути тепле місце, наприклад, біля батареї, на теплій підлозі або в зовсім небагато розігрітій духовці.

Як прикрасити паску

У нашому рецепті ми додавали до тесту цукати, тому вирішили і зверху прикрасити ними випічку. Але тут ви можете довіритися своїй фантазії і експериментувати: використовувати вже готові цукрові посипання, подрібнені горіхи, апельсинову цедру. Якщо в сім’ї є діти, прикрашайте пасочки разом з ними, це дуже весело і зближує сім’ю.

Інгредієнти

Для тіста:

300 г борошна (+для замісу)

150 г цукру

30 г живих дріжджів

3 яйця

150 мл теплої води

100 г розм’якшеного вершкового масла (і додатково для змазування форми)

2 ст. л. темного какао

100 г цукатів

Для глазурі :

: 2-3 ст. л. лимонного соку

100 г цукрової пудри

2 ст. л. какао

Приготування паски

для приготування опари викладіть в миску 30 г живих дріжджів і влийте 150 мл теплої води. Трохи перемішайте, поки дріжджі не розчиняться. Потім додайте 2 ст. л. цукру і 4 ст. л. борошна;

акуратно перемішайте опару до однорідного стану;

накрийте миску рушником і поставте в тепле місце на 25-30 хвилин, щоб опара підійшла;

борошно просійте у велику миску або чашу комбайна, якщо будете замішувати тісто в ньому;

всипте 2 ст. л. темного какао і цукор, що залишився. Перемішайте сухі інгредієнти лопаткою;

вбийте до сухих інгредієнтів три яйця, додайте 100 г розм’якшеного вершкового масла і опару, що підійшла. Перемішайте тісто до однорідного стану. Якщо вам здається, що воно занадто рідке, додайте ще трохи борошна;

накрийте чашу або миску з тістом рушником і залиште підходити в теплому місці ще на одну годину;

через годину змастіть руки соняшниковою олією і обімніть тісто. Додайте 100 г цукатів і злегка перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися;

форму для паски щедро змастіть розм’якшеним вершковим маслом, щоб тісто не прилипало і готову випічку можна було легко вийняти;

викладіть тісто для шоколадної паски в змащену маслом форму, воно повинно займати на більше однієї третини форми;

накрийте форму рушником і ще раз залиште для підйому в теплому місці на 35-40 хвилин. Тим часом включіть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Коли тісто підійде, поставте форму в розігріту духовку і випікайте паску від 25 до 40 хвилин, в залежності від розміру та форми. Якщо скоринка занадто підрум’яниться, накрийте паску фольгою зверху, щоб не підгорала;

дістаньте готову паску з духовки і залиште трохи охолонути в формі. Тим часом приготуйте шоколадну глазур. Змішайте в мисочці 3 ст. л. лимонного соку, 100 г цукрової пудри і 2 ст. л. какао. Ретельно перемішайте. Якщо глазур вийшла занадто густою, додайте ще трохи лимонного соку.

Паску, яка охолола, дістаньте з форми і покрийте зверху блискучою шоколадною глазур’ю. Прикрасьте часточками цукатів, горіхами або будь-якими іншими прикрасами за смаком.

Смачних всім свят!

Джерело: Євген Клопотенко