30 декабря 2021, 16:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Не набрать лишних килограммов в новогоднюю ночь помогут легкие и полезные закуски. Рецептами простых блюд поделилась фудблогер Наташа Пархоменко. Идеальные закуски на Новый год Роллы из огурцов с креветками Ингредиенты 1 длинный большой свежий огурец

125 г творожного сливочного сыра

35 г сыра фета

свежий укроп

1 маленький зубчик чеснока

150 г креветок (50 г в начинку, остальные для украшения)

свежий укроп для украшения Читайте также: Мандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столу Приготовление Креветки для начинки сварить, очистить и мелко порезать. Сливочный сыр перемешать с фетой, креветками, укропом, измельченным чесноком. Огурец порезать на тонкие и длинные слайсы. На слайс огурца выложить начинку, свернуть рулетиком. Сверху украсить креветкой. Помидоры в соусе Ингредиенты 1 кг помидоров

2 небольших сладких красных болгарских перца

0,5 стручка острого перца

4 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

1 ст. л. соли

50 г сахара

30 мл уксуса 9%

50 мл растительного масла Приготовление Каждый помидор разрезать на четыре части. Приготовить соус. Для этого нужно порезать сладкий и острый перец, чеснок. В чаше блендера сбить их с солью, сахаром, уксусом и маслом. Залить соусом помидоры, добавить свежую петрушку. Накрыть пищевой пленкой, дать настояться минимум два часа. Рафаэлло с печенью Ингредиенты 400 г печени

2 небольшие вареные морковки

1 головка репчатого лука

3 яйца, сваренных вкрутую

2 зубчика чеснока

сливочное масло

свежий укроп

соль, перец черный молотый по вкусу Читайте также: Тигрята и елочки: рецепты холодных закусок на Новый год Приготовление Отварить печень и морковь, дать остыть. Лук нарезать. На сковородке растопить масло, на нем обжарить лук. Дать остыть. Через мясорубку пропустить печенку, морковь, яичные белки, чеснок и жареный лук. Массу посолить, поперчить. Укроп мелко нарезать, к нему добавить натертые на терке желтки. Перемешать. Сформировать шарики. Внутрь положить небольшие кубики сливочного масла. Вывалять их в укропе с желтком. Фото: Наташа Пархоменко

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