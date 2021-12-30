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Празднично и полезно. Рецепты легких закусок на Новый год

30 декабря 2021, 16:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Празднично и полезно. Рецепты легких закусок на Новый год

Не набрать лишних килограммов в новогоднюю ночь помогут легкие и полезные закуски.

Рецептами простых блюд поделилась фудблогер Наташа Пархоменко.

Идеальные закуски на Новый год

Роллы из огурцов с креветками

Ингредиенты

  • 1 длинный большой свежий огурец
  • 125 г творожного сливочного сыра
  • 35 г сыра фета
  • свежий укроп
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • 150 г креветок (50 г в начинку, остальные для украшения)
  • свежий укроп для украшения
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Приготовление

  1. Креветки для начинки сварить, очистить и мелко порезать.
  2. Сливочный сыр перемешать с фетой, креветками, укропом, измельченным чесноком.
  3. Огурец порезать на тонкие и длинные слайсы.
  4. На слайс огурца выложить начинку, свернуть рулетиком.
  5. Сверху украсить креветкой.

Помидоры в соусе

Ингредиенты

  • 1 кг помидоров
  • 2 небольших сладких красных болгарских перца
  • 0,5 стручка острого перца
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 ст. л. соли
  • 50 г сахара
  • 30 мл уксуса 9%
  • 50 мл растительного масла

Приготовление

  1. Каждый помидор разрезать на четыре части.
  2. Приготовить соус. Для этого нужно порезать сладкий и острый перец, чеснок. В чаше блендера сбить их с солью, сахаром, уксусом и маслом.
  3. Залить соусом помидоры, добавить свежую петрушку.
  4. Накрыть пищевой пленкой, дать настояться минимум два часа.

Рафаэлло с печенью

Ингредиенты

  • 400 г печени
  • 2 небольшие вареные морковки
  • 1 головка репчатого лука
  • 3 яйца, сваренных вкрутую
  • 2 зубчика чеснока
  • сливочное масло
  • свежий укроп
  • соль, перец черный молотый по вкусу
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Приготовление

  1.  Отварить печень и морковь, дать остыть.
  2. Лук нарезать.
  3. На сковородке растопить масло, на нем обжарить лук. Дать остыть.
  4. Через мясорубку пропустить печенку, морковь, яичные белки, чеснок и жареный лук.
  5. Массу посолить, поперчить.
  6. Укроп мелко нарезать, к нему добавить натертые на терке желтки. Перемешать.
  7. Сформировать шарики. Внутрь положить небольшие кубики сливочного масла. Вывалять их в укропе с желтком.

Фото: Наташа Пархоменко

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