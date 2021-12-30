Не набрать лишних килограммов в новогоднюю ночь помогут легкие и полезные закуски.
Рецептами простых блюд поделилась фудблогер Наташа Пархоменко.
Идеальные закуски на Новый год
Роллы из огурцов с креветками
Ингредиенты
- 1 длинный большой свежий огурец
- 125 г творожного сливочного сыра
- 35 г сыра фета
- свежий укроп
- 1 маленький зубчик чеснока
- 150 г креветок (50 г в начинку, остальные для украшения)
- свежий укроп для украшения
Приготовление
- Креветки для начинки сварить, очистить и мелко порезать.
- Сливочный сыр перемешать с фетой, креветками, укропом, измельченным чесноком.
- Огурец порезать на тонкие и длинные слайсы.
- На слайс огурца выложить начинку, свернуть рулетиком.
- Сверху украсить креветкой.
Помидоры в соусе
Ингредиенты
- 1 кг помидоров
- 2 небольших сладких красных болгарских перца
- 0,5 стручка острого перца
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 1 ст. л. соли
- 50 г сахара
- 30 мл уксуса 9%
- 50 мл растительного масла
Приготовление
- Каждый помидор разрезать на четыре части.
- Приготовить соус. Для этого нужно порезать сладкий и острый перец, чеснок. В чаше блендера сбить их с солью, сахаром, уксусом и маслом.
- Залить соусом помидоры, добавить свежую петрушку.
- Накрыть пищевой пленкой, дать настояться минимум два часа.
Рафаэлло с печенью
Ингредиенты
- 400 г печени
- 2 небольшие вареные морковки
- 1 головка репчатого лука
- 3 яйца, сваренных вкрутую
- 2 зубчика чеснока
- сливочное масло
- свежий укроп
- соль, перец черный молотый по вкусу
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Приготовление
- Отварить печень и морковь, дать остыть.
- Лук нарезать.
- На сковородке растопить масло, на нем обжарить лук. Дать остыть.
- Через мясорубку пропустить печенку, морковь, яичные белки, чеснок и жареный лук.
- Массу посолить, поперчить.
- Укроп мелко нарезать, к нему добавить натертые на терке желтки. Перемешать.
- Сформировать шарики. Внутрь положить небольшие кубики сливочного масла. Вывалять их в укропе с желтком.
Фото: Наташа Пархоменко