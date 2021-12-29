Холодные закуски будут отличным дополнением к праздничному столу на Новый год.
Фудблогер Наташа Пархоменко поделилась рецептами легких и вкусных блюд.
Тигрята
Ингредиенты
- багет
- 150 г филе селедки
- 2 вареных яйца
- 100 г сливочного плавленого сыра
- зеленый лук
- 2 вареные моркови
- маслины
- майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
- перец черный молотый
- петрушка для украшения
Приготовление
- Селедку мелко нарезать.
- На мелкой терке натереть плавленый сыр и вареные яйца, добавить их к селедке.
- Добавить лук, перец и приправить майонезом. Перемешать.
- Нарезать багет, намазать смесью.
- Украсить морковью и маслинами.
Елочки
Ингредиенты
- хлеб
- 200 г сливочного сыра
- свежий укроп
- красная икра
Приготовление
- Из хлеба вырезать треугольники.
- К сливочному сыру добавить нарезанный укроп и все хорошо перемешать.
- Намазать хлеб смесью, сверху посыпать укропом.
- Украсить икрой.
Грибочки
Ингредиенты
- 3 вареных яйца
- 150 г ветчины
- 100 г сыра
- 10 помидоров черри
- 2 свежих огурца
- 1 зубчик чеснока
- майонез (лучше приготовленный самостоятельно)
- петрушка для украшения
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Приготовление
- Нарезать ветчину очень мелко.
- На мелкой терке нарезать сыр и яйца.
- Выдавить чеснок, добавить майонез, все хорошо перемешать. Должна получиться густая смесь.
- Порезать пополам черри и кольцами огурец.
- Сформировать из смеси ножки грибков и установить их на огурчики, сверху положить помидор.
- Майонезом нарисовать точки.
Майонез в салатах лучше приготовить самостоятельно или заменить его более полезными альтернативами.
Фото: Наташа Пархоменко