Холодні закуски будуть чудовим доповненням до святкового столу на Новий рік.
Фудблогер Наташа Пархоменко поділилася рецептами легких та смачних страв.
Тигренята
Інгредієнти
- багет
- 150 г філе оселедця
- 2 варені яйця
- 100 г вершкового плавленого сиру
- зелена цибуля
- 2 варені моркви
- маслини
- майонез (краще приготовлений самостійно)
- перець чорний мелений
- петрушка для прикрашання
Приготування
- Оселедець дрібно нарізати.
- На дрібній тертці натерти плавлений сир і варені яйця, додати їх до оселедця.
- Додати цибулю, перець та приправити майонезом. Перемішати.
- Нарізати багет, намастити сумішшю.
- Прикрасити морквою та маслинами.
Ялинки
Інгредієнти
- хліб
- 200 г вершкового сиру
- свіжий кріп
- червона ікра
Приготування
- З хліба вирізати трикутники.
- До вершкового сиру додати нарізаний кріп і добре перемішати.
- Змастити хліб сумішшю, зверху посипати кропом.
- Прикрасити ікрою.
Грибочки
Інгредієнти
- 3 варені яйця
- 150 г шинки
- 100 г сиру
- 10 помідорів чері
- 2 свіжі огірки
- 1 зубчик часнику
- майонез (краще приготовлений самостійно)
- петрушка для прикрашання
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Приготування
- Нарізати шинку дуже дрібно.
- На дрібній тертці нарізати сир та яйця.
- Видавити часник, додати майонез, добре перемішати. Має вийти густа суміш.
- Порізати навпіл чері та кільцями огірок.
- Сформувати з суміші ніжки грибків та встановити їх на огірочки, зверху покласти помідор.
- Майонезом намалювати крапки.
Майонез у салатах краще приготувати самостійно або замінити його кориснішими альтернативами.
Фото: Наташа Пархоменко