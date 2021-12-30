Не набрати зайвих кілограмів новорічної ночі допоможуть легкі та корисні закуски.
Рецептами простих страв поділилася фудблогер Наташа Пархоменко.
Ідеальні закуски на Новий рік
Роли з огірків із креветками
Інгредієнти
- 1 довгий великий свіжий огірок
- 125 г сирного вершкового сиру
- 35 г сиру фета
- свіжий кріп
- 1 маленький зубчик часнику
- 150 г креветок (50 г на начинку, інші для прикрашання)
- свіжий кріп для прикраси
Приготування
- Креветки для начинки зварити, очистити та порізати.
- Вершковий сир перемішати з фетою, креветками, кропом, подрібненим часником.
- Огірок порізати на тонкі та довгі слайси.
- На слайс огірка викласти начинку, звернути рулетиком.
- Зверху прикрасити креветкою.
Помідори у соусі
Інгредієнти
- 1 кг помідорів
- 2 невеликі солодкі червоні болгарські перці
- 0,5 стручка гострого перцю
- 4 зубчики часнику
- 1 пучок петрушки
- 1 ст. л. солі
- 50 г цукру
- 30 мл оцту 9%
- 50 мл олії
Приготування
- Кожен помідор розрізати на чотири частини.
- Приготувати соус. Для цього потрібно нарізати солодкий і гострий перець, часник. У чаші блендера збити їх із сіллю, цукром, оцтом та олією.
- Залити соусом помідори, додати свіжу петрушку.
- Накрити харчовою плівкою, дати настоятися щонайменше дві години.
Рафаелло з печінкою
Інгредієнти
- 400 г печінки
- 2 невеликі варені морквини
- 1 головка цибулі
- 3 яйця, зварені круто
- 2 зубчики часнику
- вершкове масло
- свіжий кріп
- сіль, перець чорний мелений за смаком
Приготування
- Відварити печінку та моркву, дати охолонути.
- Цибулю нарізати.
- На сковорідці розтопити масло, на ньому обсмажити цибулю. Дати охолонути.
- Через м’ясорубку пропустити печінку, моркву, яєчні білки, часник та смажену цибулю.
- Масу посолити, поперчити.
- Кріп дрібно нарізати, додати до нього натерті на тертці жовтки. Перемішати.
- Сформувати кульки. Усередину покласти невеликі кубики вершкового масла. Виваляти їх у кропі з жовтком.
Фото: Наташа Пархоменко