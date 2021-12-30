30 Грудня 2021, 16:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Не набрати зайвих кілограмів новорічної ночі допоможуть легкі та корисні закуски. Рецептами простих страв поділилася фудблогер Наташа Пархоменко. Ідеальні закуски на Новий рік Роли з огірків із креветками Інгредієнти 1 довгий великий свіжий огірок

125 г сирного вершкового сиру

35 г сиру фета

свіжий кріп

1 маленький зубчик часнику

150 г креветок (50 г на начинку, інші для прикрашання)

свіжий кріп для прикраси Читайте також: Мандаринки, ялинки та іграшки: оригінальні рецепти закусок до новорічного столу Приготування Креветки для начинки зварити, очистити та порізати. Вершковий сир перемішати з фетою, креветками, кропом, подрібненим часником. Огірок порізати на тонкі та довгі слайси. На слайс огірка викласти начинку, звернути рулетиком. Зверху прикрасити креветкою. Помідори у соусі Інгредієнти 1 кг помідорів

2 невеликі солодкі червоні болгарські перці

0,5 стручка гострого перцю

4 зубчики часнику

1 пучок петрушки

1 ст. л. солі

50 г цукру

30 мл оцту 9%

50 мл олії Приготування Кожен помідор розрізати на чотири частини. Приготувати соус. Для цього потрібно нарізати солодкий і гострий перець, часник. У чаші блендера збити їх із сіллю, цукром, оцтом та олією. Залити соусом помідори, додати свіжу петрушку. Накрити харчовою плівкою, дати настоятися щонайменше дві години. Рафаелло з печінкою Інгредієнти 400 г печінки

2 невеликі варені морквини

1 головка цибулі

3 яйця, зварені круто

2 зубчики часнику

вершкове масло

свіжий кріп

сіль, перець чорний мелений за смаком Читайте також: Тигренята та ялинки: рецепти холодних закусок на Новий рік Приготування Відварити печінку та моркву, дати охолонути. Цибулю нарізати. На сковорідці розтопити масло, на ньому обсмажити цибулю. Дати охолонути. Через м’ясорубку пропустити печінку, моркву, яєчні білки, часник та смажену цибулю. Масу посолити, поперчити. Кріп дрібно нарізати, додати до нього натерті на тертці жовтки. Перемішати. Сформувати кульки. Усередину покласти невеликі кубики вершкового масла. Виваляти їх у кропі з жовтком. Фото: Наташа Пархоменко

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