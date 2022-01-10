Людям, зараженным штаммом коронавируса Омикрон, не только можно, но и стоит есть мороженое.

Такое заявление сделал доктор медицины, директор Института аутоиммунных и ревматических заболеваний в больнице Святого Иосифа Роберт Лахита.

— Если у вас нет диабета, ешьте мороженое… Это хорошо пройдет для вашего горла, — отметил Роберт Лахита.

По его словам, хотя для врача и странно рекомендовать больным мороженое, однако он может обосновать свою позицию.

Во-первых, при Омикроне больные из-за отсутствия аппетита резко теряют вес и худеют. Мороженое — калорийный продукт, который содержит сахар, позволит справиться с этой проблемой.

Во-вторых, качественное мороженое нельзя считать полностью бесполезной сладостью. Оно содержит белок, из-за чего человек будет чувствовать сытость.

Третья причина — больные часто жалуются на боль в горле, прохладное мороженое может облегчить этот симптом. Также по консистенции оно довольно мягкое, что не будет раздражать горло.

Также специалист рекомендует добавить в рацион сытные бульоны, протеиновые коктейли.

Что касается мороженого, тем, кто его не любит, также можно заменить сладость йогуртами.

Источник: Eat This Not That