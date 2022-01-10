Людям, зараженим штамом коронавірусу Омікрон, не лише можна, а й варто їсти морозиво.
Таку заяву зробив доктор медицини, директор Інституту аутоімунних та ревматичних захворювань у лікарні Святого Йосипа Роберт Лахіта.
– Якщо у вас немає діабету, їжте морозиво… Це добре пройде для вашого горла, – зазначив Роберт Лахіта.
За його словами, хоча для лікаря і дивно рекомендувати хворим морозиво, проте він може обґрунтувати свою позицію.
По-перше, під час захворювання на Омікрон хворі через відсутність апетиту різко втрачають вагу і худнуть. Морозиво – калорійний продукт, який містить цукор, дасть змогу впоратися з цією проблемою.
По-друге, якісне морозиво не можна вважати цілком марним продуктом. Воно містить білок, через що людина відчуватиме ситість.
Третя причина – хворі часто скаржаться на біль у горлі, прохолодне морозиво може полегшити цей симптом. Також за консистенцією воно досить м’яке, що не викликатиме першіння у горлі.
Також фахівець рекомендує додати до раціону ситні бульйони, протеїнові коктейлі.
Щодо морозива, тим, хто його не любить, також можна замінити солодощі йогуртами.
Джерело: Eat This Not That