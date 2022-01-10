Людям, зараженим штамом коронавірусу Омікрон, не лише можна, а й варто їсти морозиво.

Таку заяву зробив доктор медицини, директор Інституту аутоімунних та ревматичних захворювань у лікарні Святого Йосипа Роберт Лахіта.

– Якщо у вас немає діабету, їжте морозиво… Це добре пройде для вашого горла, – зазначив Роберт Лахіта.

За його словами, хоча для лікаря і дивно рекомендувати хворим морозиво, проте він може обґрунтувати свою позицію.

По-перше, під час захворювання на Омікрон хворі через відсутність апетиту різко втрачають вагу і худнуть. Морозиво – калорійний продукт, який містить цукор, дасть змогу впоратися з цією проблемою.

По-друге, якісне морозиво не можна вважати цілком марним продуктом. Воно містить білок, через що людина відчуватиме ситість.

Третя причина – хворі часто скаржаться на біль у горлі, прохолодне морозиво може полегшити цей симптом. Також за консистенцією воно досить м’яке, що не викликатиме першіння у горлі.

Також фахівець рекомендує додати до раціону ситні бульйони, протеїнові коктейлі.

Щодо морозива, тим, хто його не любить, також можна замінити солодощі йогуртами.

Джерело: Eat This Not That