Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Їжа

У переліку дозволеного – морозиво. Що можна їсти хворим на Омікрон

10 Січня 2022, 13:56
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина карантин морозиво
Джерело: Depositphotos

Людям, зараженим штамом коронавірусу Омікрон, не лише можна, а й варто їсти морозиво.

Таку заяву зробив доктор медицини, директор Інституту аутоімунних та ревматичних захворювань у лікарні Святого Йосипа Роберт Лахіта.

– Якщо у вас немає діабету, їжте морозиво… Це добре пройде для вашого горла, – зазначив Роберт Лахіта.

За його словами, хоча для лікаря і дивно рекомендувати хворим морозиво, проте він може обґрунтувати свою позицію.

По-перше, під час захворювання на Омікрон хворі через відсутність апетиту різко втрачають вагу і худнуть. Морозиво – калорійний продукт, який містить цукор, дасть змогу впоратися з цією проблемою.

По-друге, якісне морозиво не можна вважати цілком марним продуктом. Воно містить білок, через що людина відчуватиме ситість.

Третя причина – хворі часто скаржаться на біль у горлі, прохолодне морозиво може полегшити цей симптом. Також за консистенцією воно досить м’яке, що не викликатиме першіння у горлі.

Читайте також:
солодощі, дітиЦе не просто так. Чому діти так полюбляють солодке

Також фахівець рекомендує додати до раціону ситні бульйони, протеїнові коктейлі.

Щодо морозива, тим, хто його не любить, також можна замінити солодощі йогуртами.

Джерело: Eat This Not That

Теги
Коронавірус Covid-19 , Морозиво , Омікрон , поради лікаря , Штам Омікрон
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка