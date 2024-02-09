Этот аппетитный сорт капусты может стать основой множества вкусных и полезных блюд.

Итак, какие же блюда из брокколи можно приготовить в домашних условиях?

Во-первых, это, конечно же, салаты. Просто нарежьте вареную брокколи на небольшие кусочки, добавьте другие любимые овощи, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом – и вкусный и полезный салат готов.

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Кроме того, ее можно использовать для приготовления супов. Отличный рецепт крем-супа из брокколи здесь.

Не забываем о запеканках. Этот сорт капусты добавит вкуса и пользы любому блюду, приготовленному в духовке.

Сегодня поделимся идеями блюд из брокколи в домашних условиях. Готовить будем в духовке, в сковороде и на пару.

Как приготовить брокколи в духовке под соусом бешамель

Подать это блюдо можно самостоятельно или как гарнир к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

яйцо – 1 шт.

твердый сыр (желательно пармезан) – 70 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

Для соуса бешамель:

молоко – 350 мл

сливочное масло – 35 г

мука – 1 ст. л.

соль, молотый мускатный орех – по вкусу

Приготовление:

Брокколи отварить в подсоленной воде до полуготовности. Яйцо взбить с перцем, добавить тертый сыр, перемешать. Полить этой смесью капусту, перемешать и выложить в форму для запекания. Для соуса бешамель в сковороде растапливаем сливочное масло. Через ситечко просеиваем муку и перемешиваем. Готовим 1-2 минуты. Затем вливаем молоко и варим соус до загустения. Добавляем специи (соль, молотый мускатный орех). Поливаем соусом брокколи. Запекаем блюдо в духовке при 180 °С около 30 минут.

Как вкусно приготовить брокколи на пару

Приготовленная на пару брокколи сохраняет все свои полезные свойства, а времени этот вид приготовления занимает не много.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

оливковое масло – 1 ст. л.

соль, специи – по вкусу

Приготовление:

Брокколи промываем, нарезаем. Если замороженная – ее стоит разморозить при комнатной температуре. В чашу пароварки вливаем воду. Выкладываем капусту. Устанавливаем таймер и готовим 5 минут после закипания воды. Готовую капусту перекладываем на тарелку, немного солим, поливаем оливковым маслом.

Брокколи с шампиньонами – рецепт в сковороде

Будет вкусно, если перед подачей к столу посыпать блюдо тертым сыром.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

шампиньоны – 200 г

луковица – 1 шт.

сливки 15% – 100 мл

соль, молотый черный перец, тимьян – по вкусу

растительное масло – для жарки

Приготовление:

В сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный полукольцами лук и жарим до полуготовности. Затем добавляем нарезанные пластинками шампиньоны и готовим до испарения жидкости. Теперь время выложить нарезанную брокколи. Готовим все вместе 5 минут. В конце приготовления вливаем сливки, добавляем специи, перемешиваем. Готовим до закипания и оставляем под крышкой еще на 10 минут. Приятного аппетита!

Итак, возможностей для кулинарного творчества с брокколи множество. Давайте готовить вместе вкусные и полезные блюда!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.