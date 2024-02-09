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Как приготовить брокколи: рецепты вкусных блюд на каждый день

9 февраля 2024, 16:14
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Як приготувати броколі

Этот аппетитный сорт капусты может стать основой множества вкусных и полезных блюд.

Итак, какие же блюда из брокколи можно приготовить в домашних условиях?

Во-первых, это, конечно же, салаты. Просто нарежьте вареную брокколи на небольшие кусочки, добавьте другие любимые овощи, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом – и вкусный и полезный салат готов.

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Кроме того, ее можно использовать для приготовления супов. Отличный рецепт крем-супа из брокколи здесь.

Не забываем о запеканках. Этот сорт капусты добавит вкуса и пользы любому блюду, приготовленному в духовке.

Сегодня поделимся идеями блюд из брокколи в домашних условиях. Готовить будем в духовке, в сковороде и на пару.

Как приготовить брокколи в духовке под соусом бешамель

Подать это блюдо можно самостоятельно или как гарнир к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • твердый сыр (желательно пармезан) – 70 г
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Для соуса бешамель:

  • молоко – 350 мл
  • сливочное масло – 35 г
  • мука – 1 ст. л.
  • соль, молотый мускатный орех – по вкусу

Приготовление:

  1. Брокколи отварить в подсоленной воде до полуготовности.
  2. Яйцо взбить с перцем, добавить тертый сыр, перемешать.
  3. Полить этой смесью капусту, перемешать и выложить в форму для запекания.
  4. Для соуса бешамель в сковороде растапливаем сливочное масло. Через ситечко просеиваем муку и перемешиваем. Готовим 1-2 минуты.  Затем вливаем молоко и варим соус до загустения. Добавляем специи (соль, молотый мускатный орех).
  5. Поливаем соусом брокколи.
  6. Запекаем блюдо в духовке при 180 °С около 30 минут.

Как вкусно приготовить брокколи на пару

Як приготувати броколі

Приготовленная на пару брокколи сохраняет все свои полезные свойства, а времени этот вид приготовления занимает не много.

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • соль, специи – по вкусу

Приготовление:

  1. Брокколи промываем, нарезаем. Если замороженная – ее стоит разморозить при комнатной температуре.
  2. В чашу пароварки вливаем воду.
  3. Выкладываем капусту. Устанавливаем таймер и готовим 5 минут после закипания воды.
  4. Готовую капусту перекладываем на тарелку, немного солим, поливаем оливковым маслом.

Брокколи с шампиньонами – рецепт в сковороде

Як приготувати броколі

Будет вкусно, если перед подачей к столу посыпать блюдо тертым сыром.

Ингредиенты:

  • брокколи – 500 г
  • шампиньоны – 200 г
  • луковица – 1 шт.
  • сливки 15% – 100 мл
  • соль, молотый черный перец, тимьян – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. В сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный полукольцами лук и жарим до полуготовности.
  2. Затем добавляем нарезанные пластинками шампиньоны и готовим до испарения жидкости.
  3. Теперь время выложить нарезанную брокколи. Готовим все вместе 5 минут.
  4. В конце приготовления вливаем сливки, добавляем специи, перемешиваем. Готовим до закипания и оставляем под крышкой еще на 10 минут. Приятного аппетита!

Итак, возможностей для кулинарного творчества с брокколи множество. Давайте готовить вместе вкусные и полезные блюда!

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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