Этот аппетитный сорт капусты может стать основой множества вкусных и полезных блюд.
Итак, какие же блюда из брокколи можно приготовить в домашних условиях?
Во-первых, это, конечно же, салаты. Просто нарежьте вареную брокколи на небольшие кусочки, добавьте другие любимые овощи, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом – и вкусный и полезный салат готов.
Кроме того, ее можно использовать для приготовления супов. Отличный рецепт крем-супа из брокколи здесь.
Не забываем о запеканках. Этот сорт капусты добавит вкуса и пользы любому блюду, приготовленному в духовке.
Сегодня поделимся идеями блюд из брокколи в домашних условиях. Готовить будем в духовке, в сковороде и на пару.
Как приготовить брокколи в духовке под соусом бешамель
Подать это блюдо можно самостоятельно или как гарнир к мясу и рыбе.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- твердый сыр (желательно пармезан) – 70 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Для соуса бешамель:
- молоко – 350 мл
- сливочное масло – 35 г
- мука – 1 ст. л.
- соль, молотый мускатный орех – по вкусу
Приготовление:
- Брокколи отварить в подсоленной воде до полуготовности.
- Яйцо взбить с перцем, добавить тертый сыр, перемешать.
- Полить этой смесью капусту, перемешать и выложить в форму для запекания.
- Для соуса бешамель в сковороде растапливаем сливочное масло. Через ситечко просеиваем муку и перемешиваем. Готовим 1-2 минуты. Затем вливаем молоко и варим соус до загустения. Добавляем специи (соль, молотый мускатный орех).
- Поливаем соусом брокколи.
- Запекаем блюдо в духовке при 180 °С около 30 минут.
Как вкусно приготовить брокколи на пару
Приготовленная на пару брокколи сохраняет все свои полезные свойства, а времени этот вид приготовления занимает не много.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- оливковое масло – 1 ст. л.
- соль, специи – по вкусу
Приготовление:
- Брокколи промываем, нарезаем. Если замороженная – ее стоит разморозить при комнатной температуре.
- В чашу пароварки вливаем воду.
- Выкладываем капусту. Устанавливаем таймер и готовим 5 минут после закипания воды.
- Готовую капусту перекладываем на тарелку, немного солим, поливаем оливковым маслом.
Брокколи с шампиньонами – рецепт в сковороде
Будет вкусно, если перед подачей к столу посыпать блюдо тертым сыром.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- шампиньоны – 200 г
- луковица – 1 шт.
- сливки 15% – 100 мл
- соль, молотый черный перец, тимьян – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Приготовление:
- В сковороде разогреваем масло, выкладываем нарезанный полукольцами лук и жарим до полуготовности.
- Затем добавляем нарезанные пластинками шампиньоны и готовим до испарения жидкости.
- Теперь время выложить нарезанную брокколи. Готовим все вместе 5 минут.
- В конце приготовления вливаем сливки, добавляем специи, перемешиваем. Готовим до закипания и оставляем под крышкой еще на 10 минут. Приятного аппетита!
Итак, возможностей для кулинарного творчества с брокколи множество. Давайте готовить вместе вкусные и полезные блюда!
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.