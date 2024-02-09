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Як приготувати броколі: рецепти смачних страв на кожен день

9 Лютого 2024, 16:14
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Як приготувати броколі

Цей апетитний сорт капусти може стати основою безлічі смачних та корисних страв.

Отож, які страви з броколі можна приготувати в домашніх умовах?

По-перше, це, звичайно ж, салати. Просто наріжте варену броколі на невеликі шматочки, додайте інші улюблені овочі, заправте оливковою олією та бальзамічним оцтом – і смачний та корисний салат готовий.

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Крім того, її можна використовувати для приготування супів. Чудовий рецепт крем-супу із броколі тут.

Не забуваймо про запіканки. Цей сорт капусти додасть смаку і користі будь-якій страві, приготовленій в духовці.

Сьогодні поділимося ідеями страв з броколі в домашніх умовах. Готувати будемо в духовці, в сковороді та на пару.

Як приготувати броколі в духовці під соусом бешамель

Подати цю страву можна самостійно або як гарнір до м’яса та риби.

Інгредієнти:

  • броколі – 500 г
  • яйце – 1 шт.
  • твердий сир (бажано пармезан) – 70 г
  • сіль, мелений чорний перець – до смаку

Для соусу бешамель:

  • молоко – 350 мл
  • вершкове масло – 35 г
  • борошно – 1 ст. л.
  • сіль, мелений мускатний горіх – до смаку

Приготування:

  1. Броколі відварити у підсоленій воді до напівготовності.
  2. Яйце збити з перцем, додати тертий сир, перемішати.
  3. Полити цією сумішшю капусту, перемішати та викласти у форму для запікання.
  4. Для соусу бешамель у сковороді розтоплюємо вершкове масло. Через ситечко просіюємо борошно і перемішуємо. Готуємо 1-2 хвилини. Потім вливаємо молоко і варимо соус до загустіння. В кінці приготування додаємо спеції до смаку.
  5. Поливаємо соусом броколі.
  6. Запікаємо страву у духовці за 180 °С близько 30 хвилин.

Як смачно приготувати броколі на пару

Як приготувати броколі

Приготовлена на пару броколі зберігає усі свої корисні властивості, а часу цей вид приготування займає не багато.

Інгредієнти:

  • броколі – 500 г
  • оливкова олія – 1 ст. л.
  • сіль, спеції – до смаку

Приготування:

  1. Броколі промиваємо, нарізаємо. Якщо заморожена – її варто розморозити за кімнатної температури.
  2. В чашу пароварки вливаємо воду.
  3. Викладаємо капусту. Встановлюємо таймер і готуємо 5 хвилин після закипання води.
  4. Готову капусту перекладаємо на тарілку, трохи солимо, поливаємо оливковою олією.

Як приготувати броколі з печерицями – рецепт в сковороді

Як приготувати броколі

Буде смачно, якщо перед поданням до столу посипати страву тертим сиром.

Інгредієнти:

  • броколі – 500 г
  • печериці – 200 г
  • цибулина – 1 шт.
  • вершки 15% – 100 мл
  • сіль, мелений чорний перець, чебрець – до смаку
  • олія – для смаження

Приготування:

  1. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо нарізану півкільцями цибулю і смажимо до напівготовності.
  2. Потім додаємо нарізані пластинками печериці та готуємо до випаровування рідини.
  3. Тепер час викласти нарізану броколі. Готуємо усе разом 5 хвилин.
  4. У кінці приготування вливаємо вершки, додаємо спеції, перемішуємо. Готуємо до закипання і залишаємо страву під кришкою ще на 10 хвилин. Смачного!

Отже, можливостей для кулінарної творчості з броколі безліч. Готуймо разом смачні та корисні страви!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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