Цей апетитний сорт капусти може стати основою безлічі смачних та корисних страв.
Отож, які страви з броколі можна приготувати в домашніх умовах?
По-перше, це, звичайно ж, салати. Просто наріжте варену броколі на невеликі шматочки, додайте інші улюблені овочі, заправте оливковою олією та бальзамічним оцтом – і смачний та корисний салат готовий.
Крім того, її можна використовувати для приготування супів. Чудовий рецепт крем-супу із броколі тут.
Не забуваймо про запіканки. Цей сорт капусти додасть смаку і користі будь-якій страві, приготовленій в духовці.
Сьогодні поділимося ідеями страв з броколі в домашніх умовах. Готувати будемо в духовці, в сковороді та на пару.
Як приготувати броколі в духовці під соусом бешамель
Подати цю страву можна самостійно або як гарнір до м’яса та риби.
Інгредієнти:
- броколі – 500 г
- яйце – 1 шт.
- твердий сир (бажано пармезан) – 70 г
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Для соусу бешамель:
- молоко – 350 мл
- вершкове масло – 35 г
- борошно – 1 ст. л.
- сіль, мелений мускатний горіх – до смаку
Приготування:
- Броколі відварити у підсоленій воді до напівготовності.
- Яйце збити з перцем, додати тертий сир, перемішати.
- Полити цією сумішшю капусту, перемішати та викласти у форму для запікання.
- Для соусу бешамель у сковороді розтоплюємо вершкове масло. Через ситечко просіюємо борошно і перемішуємо. Готуємо 1-2 хвилини. Потім вливаємо молоко і варимо соус до загустіння. В кінці приготування додаємо спеції до смаку.
- Поливаємо соусом броколі.
- Запікаємо страву у духовці за 180 °С близько 30 хвилин.
Як смачно приготувати броколі на пару
Приготовлена на пару броколі зберігає усі свої корисні властивості, а часу цей вид приготування займає не багато.
Інгредієнти:
- броколі – 500 г
- оливкова олія – 1 ст. л.
- сіль, спеції – до смаку
Приготування:
- Броколі промиваємо, нарізаємо. Якщо заморожена – її варто розморозити за кімнатної температури.
- В чашу пароварки вливаємо воду.
- Викладаємо капусту. Встановлюємо таймер і готуємо 5 хвилин після закипання води.
- Готову капусту перекладаємо на тарілку, трохи солимо, поливаємо оливковою олією.
Як приготувати броколі з печерицями – рецепт в сковороді
Буде смачно, якщо перед поданням до столу посипати страву тертим сиром.
Інгредієнти:
- броколі – 500 г
- печериці – 200 г
- цибулина – 1 шт.
- вершки 15% – 100 мл
- сіль, мелений чорний перець, чебрець – до смаку
- олія – для смаження
Приготування:
- У сковороді розігріваємо олію, викладаємо нарізану півкільцями цибулю і смажимо до напівготовності.
- Потім додаємо нарізані пластинками печериці та готуємо до випаровування рідини.
- Тепер час викласти нарізану броколі. Готуємо усе разом 5 хвилин.
- У кінці приготування вливаємо вершки, додаємо спеції, перемішуємо. Готуємо до закипання і залишаємо страву під кришкою ще на 10 хвилин. Смачного!
Отже, можливостей для кулінарної творчості з броколі безліч. Готуймо разом смачні та корисні страви!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.