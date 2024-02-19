Происходит гуляш из Венгрии, где он был популярным блюдом среди пастухов и кочевников. Готовили его на костре из простых, доступных продуктов, но вкус был всегда непревзойденным.
С тех пор гуляш стал не просто блюдом, а настоящим символом венгерской кухни, который гордо представляют на праздничных застольях и ежедневных обедах.
Рецепт гуляша совсем не сложный в приготовлении. Это некий микс супа и второго блюда. Основные продукты: говядина или телятина, картофель, лук, морковь, болгарский перец и, конечно, много специй.
Приготовленный из самого вкусного мяса, свежих овощей и замечательных специй, этот густой гуляш просто тает во рту и раскрывает полный букет вкусов. Копченая паприка, которая добавляется к этому блюду, придает ему неповторимый вкус и цвет.
И хотя каждая венгерская хозяйка имеет свой собственный рецепт гуляша, основной ингредиент всегда один – любовь к традициям и приготовлению пищи.
Так что, если вы еще не пробовали этот шедевр венгерской кухни, время пришло. Окунитесь в мир вкуса и ароматов!
Как приготовить сытный и вкусный гуляш за проверенным временем рецептом и что добавить, чтобы было вкуснее и ароматнее – читайте ниже.
Гуляш – классический рецепт
По желанию к блюду также можно добавить репу или сельдерей.
Ингредиенты:
- говядина – 600 г
- картофель – 600 г
- лук репчатый – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- лавровый лист – 3 шт.
- тмин – 1 ч. л.
- паприка копченая молотая – 2 ч. л.
- соль, молотый черный перец, перец чили – по вкусу
- жир или растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Все овощи чистим и моем холодной водой.
- В глубокой сковороде разогреваем жир или растительное масло, выкладываем нарезанный кубиками лук и жарим до прозрачности.
- Затем добавляем нарезанное кубиками мясо и жарим до светлого цвета мяса.
- Выкладываем в сковороду нарезанные помидоры и сладкий перец. Вливаем воды столько, чтобы покрывала на 1 см и тушим 1 час 30 минут.
- Теперь очередь выкладывать в гуляш нарезанную кубиками морковь и все специи. Готовим еще 20 минут.
- Выкладываем нарезанный кубиками картофель, перемешиваем, доводим до кипения и готовим, около 25 минут до готовности картофеля.
Вкусный и сытный гуляш готов. Подаем горячим, посыпав зеленью по вкусу.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.