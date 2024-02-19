Происходит гуляш из Венгрии, где он был популярным блюдом среди пастухов и кочевников. Готовили его на костре из простых, доступных продуктов, но вкус был всегда непревзойденным.

С тех пор гуляш стал не просто блюдом, а настоящим символом венгерской кухни, который гордо представляют на праздничных застольях и ежедневных обедах.

Рецепт гуляша совсем не сложный в приготовлении. Это некий микс супа и второго блюда. Основные продукты: говядина или телятина, картофель, лук, морковь, болгарский перец и, конечно, много специй.

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Приготовленный из самого вкусного мяса, свежих овощей и замечательных специй, этот густой гуляш просто тает во рту и раскрывает полный букет вкусов. Копченая паприка, которая добавляется к этому блюду, придает ему неповторимый вкус и цвет.

И хотя каждая венгерская хозяйка имеет свой собственный рецепт гуляша, основной ингредиент всегда один – любовь к традициям и приготовлению пищи.

Так что, если вы еще не пробовали этот шедевр венгерской кухни, время пришло. Окунитесь в мир вкуса и ароматов!

Как приготовить сытный и вкусный гуляш за проверенным временем рецептом и что добавить, чтобы было вкуснее и ароматнее – читайте ниже.

Гуляш – классический рецепт

По желанию к блюду также можно добавить репу или сельдерей.

Ингредиенты:

говядина – 600 г

картофель – 600 г

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

перец болгарский – 1 шт.

лавровый лист – 3 шт.

тмин – 1 ч. л.

паприка копченая молотая – 2 ч. л.

соль, молотый черный перец, перец чили – по вкусу

жир или растительное масло – для жарки

Приготовление:

Все овощи чистим и моем холодной водой. В глубокой сковороде разогреваем жир или растительное масло, выкладываем нарезанный кубиками лук и жарим до прозрачности. Затем добавляем нарезанное кубиками мясо и жарим до светлого цвета мяса. Выкладываем в сковороду нарезанные помидоры и сладкий перец. Вливаем воды столько, чтобы покрывала на 1 см и тушим 1 час 30 минут. Теперь очередь выкладывать в гуляш нарезанную кубиками морковь и все специи. Готовим еще 20 минут. Выкладываем нарезанный кубиками картофель, перемешиваем, доводим до кипения и готовим, около 25 минут до готовности картофеля.

Вкусный и сытный гуляш готов. Подаем горячим, посыпав зеленью по вкусу.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.