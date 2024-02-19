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Як приготувати смачний гуляш за класичним рецептом

19 Лютого 2024, 14:05
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Гуляш

Походить гуляш з Угорщини, де він був популярною стравою серед пастухів та кочівників. Готували його на вогнищі з простих, доступних продуктів, але смак був завжди неперевершеним.

З того часу гуляш став не просто стравою, а справжнім символом угорської кухні, який гордо представляють на святкових застіллях та щоденних обідах.

Рецепт гуляшу зовсім не складний у приготуванні. Це такий собі мікс супу та другої страви. Основні продукти: яловичина або телятина, картопля, цибуля, морква, болгарський перець і, звісно, багато спецій.

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Приготовлений з найсмачнішого м’яса, свіжих овочів та чудових спецій, цей густий гуляш просто тане у роті та розкриває повний букет смаків. Копчена паприка, яка додається до цієї страви, надає їй неповторного смаку та кольору.

І хоча кожна угорська господиня має свій власний рецепт гуляшу, основний інгредієнт завжди один – любов до традицій та приготування їжі.

Так що, якщо ви ще пробували цей шедевр угорської кухні, час настав. Зануртеся у світ смаку та ароматів!

Як приготувати ситний та смачний гуляш за перевіреним часом рецептом та що додати, щоб було смачніше та ароматніше – читайте нижче.

Гуляш – класичний рецепт

За бажанням до страви також можна додати ріпу або селеру.

Інгредієнти:

  • яловичина – 600 г
  • картопля – 600 г
  • цибуля – 2 шт.
  • морква – 2 шт.
  • помідори – 2 шт.
  • перець болгарський – 1 шт.
  • лавровий лист – 3 шт.
  • кмин – 1 ч. л.
  • паприка копчена мелена – 2 ч. л.
  • сіль, мелений чорний перець, перець чилі – до смаку
  • жир або олія – для смаження

Приготування:

  1. Усі овочі чистимо та миємо холодною водою.
  2. У глибокій сковороді розігріваємо жир або олію, викладаємо нарізану кубиками цибулю і смажимо до прозорості.
  3. Потім додаємо нарізане кубиками м’ясо і смажимо до світлого кольору м’яса.
  4. Викладаємо у сковороду нарізані помідори та солодкий перець. Вливаємо води стільки, щоб покривала на 1 см і тушкуємо 1 годину 30 хвилин.
  5. Тепер черга викладати у гуляш нарізану кубиками моркву та усі спеції. Готуємо ще 20 хвилин.
  6. Викладаємо нарізану кубиками картоплю, перемішуємо, доводимо до кипіння і готуємо, близько 25 хвилин до готовності картоплі.

Смачний та ситний гуляш готовий. Подаємо гарячим, посипавши зеленню до смаку.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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