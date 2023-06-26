Рецепт домашнего вина из вишни легок и не требует особых кулинарных способностей. Здесь важна выдержка напитка и то, насколько правильно вы будете работать с ингредиентами и технологиями приготовления. Как приготовить вино из вишни в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить вино из вишни с косточками: инструкция

Ингредиенты:

3 кг вишни;

3 л воды;

1 кг сахара.

Способ приготовления:

Ягоды переберите от гнилых, но не мойте. После этого высыпайте вишню в пластиковую или эмалированную посуду и разомните руками. Всыпьте в посуду половину сахара и залейте водой. Оставьте вишню с сахаром на 5 дней под марлей в темном и теплом месте для брожения. Каждые 10 часов вишню перемешивайте. Процедите все это через марлю. Выберите четверть косточек, остальные выбросьте. Получившуюся жидкость вылейте в тару для брожения. Добавьте промытые косточки и 200 г сахара. Закройте емкость с вином и поставьте в теплое темное место на месяц. Через неделю после начала второго брожения добавьте в вино оставшийся сахар и перемешайте до растворения. По окончании брожения добавьте сахар или спирт по желанию. По мере выпадения осадка переливайте напиток в новую тару. Если осадок уже не выпадает – вино готово.

Как приготовить вино из вишни без косточек

Ингредиенты:

2 л воды;

2 кг вишни;

360 г сахара.

Способ приготовления: