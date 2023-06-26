Рецепт домашнего вина из вишни легок и не требует особых кулинарных способностей. Здесь важна выдержка напитка и то, насколько правильно вы будете работать с ингредиентами и технологиями приготовления. Как приготовить вино из вишни в домашних условиях – читайте в материале.
Как приготовить вино из вишни с косточками: инструкция
Ингредиенты:
- 3 кг вишни;
- 3 л воды;
- 1 кг сахара.
Способ приготовления:
- Ягоды переберите от гнилых, но не мойте.
- После этого высыпайте вишню в пластиковую или эмалированную посуду и разомните руками.
- Всыпьте в посуду половину сахара и залейте водой. Оставьте вишню с сахаром на 5 дней под марлей в темном и теплом месте для брожения. Каждые 10 часов вишню перемешивайте.
- Процедите все это через марлю. Выберите четверть косточек, остальные выбросьте. Получившуюся жидкость вылейте в тару для брожения.
- Добавьте промытые косточки и 200 г сахара. Закройте емкость с вином и поставьте в теплое темное место на месяц.
- Через неделю после начала второго брожения добавьте в вино оставшийся сахар и перемешайте до растворения.
- По окончании брожения добавьте сахар или спирт по желанию.
- По мере выпадения осадка переливайте напиток в новую тару. Если осадок уже не выпадает – вино готово.
Как приготовить вино из вишни без косточек
Ингредиенты:
- 2 л воды;
- 2 кг вишни;
- 360 г сахара.
Способ приготовления:
- Разомните вишню, насыпьте сахар и перемешайте.
- Накройте марлей, сложенной в несколько слоев.
- Несколько раз в день перемешивайте напиток. Отделите жидкость из смеси. Для этого отожмите ее частями через марлю.
- Перелейте в стеклянную бутылку. Заройте ее. После брожения в бутыль опустите резиновый шланг. При этом он не должен касаться осадка на дне.
- Второй конец опустите в другую емкость.
- Напиток перелейте в бутылки и закройте крышками.