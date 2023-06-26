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Как приготовить вино из вишни в домашних условиях: инструкция

26 июня 2023, 18:08
Анна Голишевская редактор ленты
Вино
Источник: Unsplash

Рецепт домашнего вина из вишни легок и не требует особых кулинарных способностей. Здесь важна выдержка напитка и то, насколько правильно вы будете работать с ингредиентами и технологиями приготовления. Как приготовить вино из вишни в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить вино из вишни с косточками: инструкция

Ингредиенты:

  • 3 кг вишни;
  • 3 л воды;
  • 1 кг сахара.

Способ приготовления:

  1. Ягоды переберите от гнилых, но не мойте.
  2. После этого высыпайте вишню в пластиковую или эмалированную посуду и разомните руками.
  3. Всыпьте в посуду половину сахара и залейте водой. Оставьте вишню с сахаром на 5 дней под марлей в темном и теплом месте для брожения. Каждые 10 часов вишню перемешивайте.
  4. Процедите все это через марлю. Выберите четверть косточек, остальные выбросьте. Получившуюся жидкость вылейте в тару для брожения.
  5. Добавьте промытые косточки и 200 г сахара. Закройте емкость с вином и поставьте в теплое темное место на месяц.
  6. Через неделю после начала второго брожения добавьте в вино оставшийся сахар и перемешайте до растворения.
  7. По окончании брожения добавьте сахар или спирт по желанию.
  8. По мере выпадения осадка переливайте напиток в новую тару. Если осадок уже не выпадает – вино готово.

Как приготовить вино из вишни без косточек

Ингредиенты:

  • 2 л воды;
  • 2 кг вишни;
  • 360 г сахара.

Способ приготовления:

  1. Разомните вишню, насыпьте сахар и перемешайте.
  2. Накройте марлей, сложенной в несколько слоев.
  3. Несколько раз в день перемешивайте напиток. Отделите жидкость из смеси. Для этого отожмите ее частями через марлю.
  4. Перелейте в стеклянную бутылку. Заройте ее. После брожения в бутыль опустите резиновый шланг. При этом он не должен касаться осадка на дне.
  5. Второй конец опустите в другую емкость.
  6. Напиток перелейте в бутылки и закройте крышками.
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