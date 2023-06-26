Рецепт домашнього вина з вишні легкий і не потребує особливих кулінарних здібностей. Тут важлива витримка напою і те, наскільки правильно ви працюватимете з інгредієнтами та технологіями приготування. Як приготувати вино з вишні в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як приготувати вино з вишні з кісточками: інструкція
Інгредієнти:
- 3 кг вишні;
- 3 л води;
- 1 кг цукру.
Спосіб приготування:
- Ягоди переберіть від гнилих, але не мийте.
- Після цього висипте вишню в пластиковий або емальований посуд і розімніть руками.
- Всипте в посуд половину цукру і залийте водою. Залиште вишню з цукром на 5 днів під марлею в темному і теплому місці для бродіння. Кожні 10 годин перемішуйте.
- Процідіть все це через марлю. Виберіть чверть кісточок, інші викиньте. Отриману рідину вилийте у тару для бродіння.
- Додайте промиті кісточки й 200 г цукру. Закрийте посудину з вином і поставте в тепле темне місце на місяць.
- Через тиждень після початку другого бродіння додайте у вино решту цукру і перемішайте до розчинення.
- Після закінчення бродіння додайте туди цукор або спирт за бажанням.
- У міру випадання осаду переливайте напій у нову тару. Якщо осад вже не випадає – вино готове.
Як приготувати вино з вишні без кісточок
Інгредієнти:
- 2 л води;
- 2 кг вишні;
- 360 г цукру.
Спосіб приготування:
- Розімніть вишню, насипте цукор і перемішайте.
- Накрийте марлею, складеною в кілька шарів.
- Кілька разів в день перемішуйте напій. Відокремте рідину від суміші. Для цього відіжміть її частинами через марлю.
- Перелийте в скляну пляшку. Зарийте її. Після бродіння в бутель опустіть гумовий шланг. Він він не повинен торкатися осаду на дні. Другий кінець опустіть в іншу посудину.
- Напій перелийте в пляшки й закрийте кришками.