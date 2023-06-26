Рецепт домашнього вина з вишні легкий і не потребує особливих кулінарних здібностей. Тут важлива витримка напою і те, наскільки правильно ви працюватимете з інгредієнтами та технологіями приготування. Як приготувати вино з вишні в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати вино з вишні з кісточками: інструкція

Інгредієнти:

3 кг вишні;

3 л води;

1 кг цукру.

Спосіб приготування:

Ягоди переберіть від гнилих, але не мийте. Після цього висипте вишню в пластиковий або емальований посуд і розімніть руками. Всипте в посуд половину цукру і залийте водою. Залиште вишню з цукром на 5 днів під марлею в темному і теплому місці для бродіння. Кожні 10 годин перемішуйте. Процідіть все це через марлю. Виберіть чверть кісточок, інші викиньте. Отриману рідину вилийте у тару для бродіння. Додайте промиті кісточки й 200 г цукру. Закрийте посудину з вином і поставте в тепле темне місце на місяць. Через тиждень після початку другого бродіння додайте у вино решту цукру і перемішайте до розчинення. Після закінчення бродіння додайте туди цукор або спирт за бажанням. У міру випадання осаду переливайте напій у нову тару. Якщо осад вже не випадає – вино готове.

Як приготувати вино з вишні без кісточок

Інгредієнти:

2 л води;

2 кг вишні;

360 г цукру.

Спосіб приготування: