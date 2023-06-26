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Їжа

Як приготувати вино з вишні в домашніх умовах: інструкція

26 Червня 2023, 18:08
Анна Голішевська редакторка стрічки
Вино
Джерело: Unsplash

Рецепт домашнього вина з вишні легкий і не потребує особливих кулінарних здібностей. Тут важлива витримка напою і те, наскільки правильно ви працюватимете з інгредієнтами та технологіями приготування. Як приготувати вино з вишні в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати вино з вишні з кісточками: інструкція

Інгредієнти:

  • 3 кг вишні;
  • 3 л води;
  • 1 кг цукру.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди переберіть від гнилих, але не мийте.
  2. Після цього висипте вишню в пластиковий або емальований посуд і розімніть руками.
  3. Всипте в посуд половину цукру і залийте водою. Залиште вишню з цукром на 5 днів під марлею в темному і теплому місці для бродіння. Кожні 10 годин перемішуйте.
  4. Процідіть все це через марлю. Виберіть чверть кісточок, інші викиньте. Отриману рідину вилийте у тару для бродіння.
  5. Додайте промиті кісточки й 200 г цукру. Закрийте посудину з вином і поставте в тепле темне місце на місяць.
  6. Через тиждень після початку другого бродіння додайте у вино решту цукру і перемішайте до розчинення.
  7. Після закінчення бродіння додайте туди цукор або спирт за бажанням.
  8. У міру випадання осаду переливайте напій у нову тару. Якщо осад вже не випадає – вино готове.

Як приготувати вино з вишні без кісточок 

Інгредієнти:

  • 2 л води;
  • 2 кг вишні;
  • 360 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Розімніть вишню, насипте цукор і перемішайте.
  2. Накрийте марлею, складеною в кілька шарів.
  3. Кілька разів в день перемішуйте напій. Відокремте рідину від суміші. Для цього відіжміть її частинами через марлю.
  4. Перелийте в скляну пляшку. Зарийте її. Після бродіння в бутель опустіть гумовий шланг. Він він не повинен торкатися осаду на дні. Другий кінець опустіть в іншу посудину.
  5. Напій перелийте в пляшки й закрийте кришками.
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