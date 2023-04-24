Куриное филе – питательный и низкокалорийный продукт, который рекомендуют употреблять врачи при разных диетах.

Особенно полезно есть отварное филе, поскольку оно содержит минимум жира и хранит множество необходимых организму витаминов и микроэлементов. Как варить куриное филе – читайте в материале.

Как варить куриное филе: основные секреты

Чтобы куриное филе после варки было мягким и сочным, лучше использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.

Варить лучше охлажденное мясо, а не мороженое. В этом случае куриное филе получится не только более мягким, но и сохранит больше полезных веществ.

Готовят куриное филе при температуре воды 70-75 градусов. Причем класть мясо нужно в уже нагретую воду, тогда оно сохранит свою сочность и останется мягким.

Рецепт сочного и нежного вареного куриного филе

300 г куриного филе

1,5 литра воды

соль

черный перец

специи по вкусу

Способ приготовления: