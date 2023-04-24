Куриное филе – питательный и низкокалорийный продукт, который рекомендуют употреблять врачи при разных диетах.
Особенно полезно есть отварное филе, поскольку оно содержит минимум жира и хранит множество необходимых организму витаминов и микроэлементов. Как варить куриное филе – читайте в материале.
Как варить куриное филе: основные секреты
Чтобы куриное филе после варки было мягким и сочным, лучше использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.
Варить лучше охлажденное мясо, а не мороженое. В этом случае куриное филе получится не только более мягким, но и сохранит больше полезных веществ.
Готовят куриное филе при температуре воды 70-75 градусов. Причем класть мясо нужно в уже нагретую воду, тогда оно сохранит свою сочность и останется мягким.
Рецепт сочного и нежного вареного куриного филе
- 300 г куриного филе
- 1,5 литра воды
- соль
- черный перец
- специи по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе разрежьте на две части и промойте.
- Налейте воду в кастрюлю и подогрейте до 75 градусов. Положите в кастрюлю куриное филе.
- Как вода закипит, посолите, положите специи, сделайте огонь как можно меньше, накройте кастрюлю крышкой и варите филе 20 минут.
- Вода при этом кипеть не должна. Через некоторое время мясо будет готово к употреблению.
- Чтобы куриное филе получилось вкуснее, можно положить в кастрюлю очищенную головку репчатого лука или, например, лавровый лист.