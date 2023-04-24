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Еда

Как варить куриное филе: секреты приготовления сочной птицы

24 апреля 2023, 17:01
Анна Голишевская редактор ленты
Філе
Источник: Unsplash

Куриное филе – питательный и низкокалорийный продукт, который рекомендуют употреблять врачи при разных диетах.

Особенно полезно есть отварное филе, поскольку оно содержит минимум жира и хранит множество необходимых организму витаминов и микроэлементов. Как варить куриное филе – читайте в материале.

Как варить куриное филе: основные секреты

Чтобы куриное филе после варки было мягким и сочным, лучше использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.

Варить лучше охлажденное мясо, а не мороженое. В этом случае куриное филе получится не только более мягким, но и сохранит больше полезных веществ.

Готовят куриное филе при температуре воды 70-75 градусов. Причем класть мясо нужно в уже нагретую воду, тогда оно сохранит свою сочность и останется мягким.

Рецепт сочного и нежного вареного куриного филе

  • 300 г куриного филе
  • 1,5 литра воды
  • соль
  • черный перец
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе разрежьте на две части и промойте.
  2. Налейте воду в кастрюлю и подогрейте до 75 градусов. Положите в кастрюлю куриное филе.
  3. Как вода закипит, посолите, положите специи, сделайте огонь как можно меньше, накройте кастрюлю крышкой и варите филе 20 минут.
  4. Вода при этом кипеть не должна. Через некоторое время мясо будет готово к употреблению.
  5. Чтобы куриное филе получилось вкуснее, можно положить в кастрюлю очищенную головку репчатого лука или, например, лавровый лист.
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