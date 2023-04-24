Куряче філе – поживний і низькокалорійний продукт, який рекомендують вживати лікарі при різних дієтах.

Особливо корисно їсти відварене філе, бо у ньому мінімум жиру і воно зберігає безліч необхідних організму вітамінів і мікроелементів. Як варити куряче філе – читайте в матеріалі.

Як варити куряче філе: основні секрети

Аби філе після варіння було м’яким і соковитим, ліпше використовувати тільки свіжий продукт. Ось чому дуже важливо звернути увагу на термін придатності курятини.

Варити краще охолоджене м’ясо, а не морожене. В цьому випадку куряче філе вийде не тільки більш м’яким, але і збереже більше корисних речовин.

Готують куряче філе при температурі води 70-75 градусів. Причому класти м’ясо потрібно в уже підігріту воду, тоді воно збереже свою соковитість і залишиться м’яким.

Рецепт соковитого і ніжного вареного курячого філе

300 г курячого філе

1,5 літра води

сіль

чорний перець

спеції за смаком

Спосіб приготування: