Куряче філе – поживний і низькокалорійний продукт, який рекомендують вживати лікарі при різних дієтах.
Особливо корисно їсти відварене філе, бо у ньому мінімум жиру і воно зберігає безліч необхідних організму вітамінів і мікроелементів. Як варити куряче філе – читайте в матеріалі.
Як варити куряче філе: основні секрети
Аби філе після варіння було м’яким і соковитим, ліпше використовувати тільки свіжий продукт. Ось чому дуже важливо звернути увагу на термін придатності курятини.
Варити краще охолоджене м’ясо, а не морожене. В цьому випадку куряче філе вийде не тільки більш м’яким, але і збереже більше корисних речовин.
Готують куряче філе при температурі води 70-75 градусів. Причому класти м’ясо потрібно в уже підігріту воду, тоді воно збереже свою соковитість і залишиться м’яким.
Рецепт соковитого і ніжного вареного курячого філе
- 300 г курячого філе
- 1,5 літра води
- сіль
- чорний перець
- спеції за смаком
Спосіб приготування:
- Куряче філе розріжте на дві частини та помийте.
- Воду налийте в каструлю і підігрійте до 75 градусів. Покладіть в каструлю куряче філе.
- Щойно вода закипить, посоліть, покладіть спеції, зробіть вогонь якомога менше, накрийте каструлю кришкою і варіть філе 20 хвилин.
- Вода кипіти не повинна. Через певний час м’ясо буде готове до вживання.
- Щоб куряче філе вийшло смачнішим, можна покласти в каструлю очищену головку ріпчастої цибулі або, наприклад, лавровий лист.