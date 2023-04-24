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Їжа

Як варити куряче філе: секрети приготування соковитої птиці

24 Квітня 2023, 17:01
Анна Голішевська редакторка стрічки
Філе
Джерело: Unsplash

Куряче філе – поживний і низькокалорійний продукт, який рекомендують вживати лікарі при різних дієтах.

Особливо корисно їсти відварене філе, бо у ньому мінімум жиру і воно зберігає безліч необхідних організму вітамінів і мікроелементів. Як варити куряче філе – читайте в матеріалі.

Як варити куряче філе: основні секрети

Аби філе після варіння було м’яким і соковитим, ліпше використовувати тільки свіжий продукт. Ось чому дуже важливо звернути увагу на термін придатності курятини.

Варити краще охолоджене м’ясо, а не морожене. В цьому випадку куряче філе вийде не тільки більш м’яким, але і збереже більше корисних речовин.

Готують куряче філе при температурі води 70-75 градусів. Причому класти м’ясо потрібно в уже підігріту воду, тоді воно збереже свою соковитість і залишиться м’яким.

Рецепт соковитого і ніжного вареного курячого філе

  • 300 г курячого філе
  • 1,5 літра води
  • сіль
  • чорний перець
  • спеції за смаком

Спосіб приготування: 

  1. Куряче філе розріжте на дві частини та помийте.
  2. Воду налийте в каструлю і підігрійте до 75 градусів. Покладіть в каструлю куряче філе.
  3. Щойно вода закипить, посоліть, покладіть спеції, зробіть вогонь якомога менше, накрийте каструлю кришкою і варіть філе 20 хвилин.
  4. Вода кипіти не повинна. Через певний час м’ясо буде готове до вживання.
  5. Щоб куряче філе вийшло смачнішим, можна покласти в каструлю очищену головку ріпчастої цибулі або, наприклад, лавровий лист.
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