27 января 2022, 12:40 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Во время карантина, находясь дома, очень легко потерять физическую форму из-за недостаточной активности. В Центре общественного здоровья рассказали, как оставаться физически активными дома. Рекомендации: делать короткие активные перерывы в течение дня (важно делать паузы во время рабочего дня, достаточно будет 10-20 минут простых упражнений – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами);

играть с детьми (активные игры будут хорошим способом поддержать свою активность);

заниматься домашними делами (убирать, мыть посуду, стирать);

найти онлайн-тренировку (с тренером или самостоятельный курс);

больше ходить (прогулки, походы в магазин, по делам);

чаще вставать (рекомендуется делать это каждые 30 минут);

расслабляться (делать дыхательные упражнения, медитировать, слушать любимую музыку). Читайте также: Тарелка здорового питания – какие продукты следует употреблять ежедневно Кроме того, важно правильно питаться и не злоупотреблять вредными продуктами, пить достаточное количество воды и высыпаться. Источник: Центр общественного здоровья Украины

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