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Как оставаться физически активным дома – что нужно делать

27 января 2022, 12:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
уборка дома
Источник: Pixabay

Во время карантина, находясь дома, очень легко потерять физическую форму из-за недостаточной активности.

В Центре общественного здоровья рассказали, как оставаться физически активными дома.

Рекомендации:

  • делать короткие активные перерывы в течение дня (важно делать паузы во время рабочего дня, достаточно будет 10-20 минут простых упражнений – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами);
  • играть с детьми (активные игры будут хорошим способом поддержать свою активность);
  • заниматься домашними делами (убирать, мыть посуду, стирать);
  • найти онлайн-тренировку (с тренером или самостоятельный курс);
  • больше ходить (прогулки, походы в магазин, по делам);
  • чаще вставать (рекомендуется делать это каждые 30 минут);
  • расслабляться (делать дыхательные упражнения, медитировать, слушать любимую музыку).
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Кроме того, важно правильно питаться и не злоупотреблять вредными продуктами, пить достаточное количество воды и высыпаться.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

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Карантин , Советы
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