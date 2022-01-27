Во время карантина, находясь дома, очень легко потерять физическую форму из-за недостаточной активности.
В Центре общественного здоровья рассказали, как оставаться физически активными дома.
Рекомендации:
- делать короткие активные перерывы в течение дня (важно делать паузы во время рабочего дня, достаточно будет 10-20 минут простых упражнений – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами);
- играть с детьми (активные игры будут хорошим способом поддержать свою активность);
- заниматься домашними делами (убирать, мыть посуду, стирать);
- найти онлайн-тренировку (с тренером или самостоятельный курс);
- больше ходить (прогулки, походы в магазин, по делам);
- чаще вставать (рекомендуется делать это каждые 30 минут);
- расслабляться (делать дыхательные упражнения, медитировать, слушать любимую музыку).
Кроме того, важно правильно питаться и не злоупотреблять вредными продуктами, пить достаточное количество воды и высыпаться.
Источник: Центр общественного здоровья Украины