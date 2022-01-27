Під час карантину, перебуваючи вдома, дуже легко втратити фізичну форму через недостатню активність.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, як залишатися фізично активними вдома.
Рекомендації:
- робити короткі активні перерви протягом дня (важливо робити паузи під час робочого дня, достатньо буде 10-20 хвилин простих вправ – нахили тулубу, присідання, віджимання від підлоги, рухи руками й ногами);
- грати з дітьми (активні ігри будуть гарним способом підтримати свою активність);
- займатися домашніми справами (прибирати, мити посуд, прати);
- знайти онлайн-тренування(з тренером чи самостійний курс);
- більше ходити (прогулянки, походи в магазин, у справах);
- частіше вставати (рекомендовано робити це кожні 30 хвилин);
- розслаблятися (робити дихальні вправи, медитувати, слухати улюблену музику).
Крім того, важливо правильно харчуватися та не зловживати шкідливими продуктами, а також пити достатню кількість води та висипатися.
Джерело: Центр громадського здоров’я України