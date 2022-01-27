Під час карантину, перебуваючи вдома, дуже легко втратити фізичну форму через недостатню активність.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як залишатися фізично активними вдома.

Рекомендації:

робити короткі активні перерви протягом дня (важливо робити паузи під час робочого дня, достатньо буде 10-20 хвилин простих вправ – нахили тулубу, присідання, віджимання від підлоги, рухи руками й ногами);

грати з дітьми (активні ігри будуть гарним способом підтримати свою активність);

займатися домашніми справами (прибирати, мити посуд, прати);

знайти онлайн-тренування(з тренером чи самостійний курс);

більше ходити (прогулянки, походи в магазин, у справах);

частіше вставати (рекомендовано робити це кожні 30 хвилин);

розслаблятися (робити дихальні вправи, медитувати, слухати улюблену музику).

Крім того, важливо правильно харчуватися та не зловживати шкідливими продуктами, а також пити достатню кількість води та висипатися.

Джерело: Центр громадського здоров’я України