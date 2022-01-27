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Як залишатися фізично активним вдома – що потрібно робити

27 Січня 2022, 12:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
уборка дома
Джерело: Pixabay

Під час карантину, перебуваючи вдома, дуже легко втратити фізичну форму через недостатню активність.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як залишатися фізично активними вдома.

Рекомендації:

  • робити короткі активні перерви протягом дня (важливо робити паузи під час робочого дня, достатньо буде 10-20 хвилин простих вправ – нахили тулубу, присідання, віджимання від підлоги, рухи руками й ногами);
  • грати з дітьми (активні ігри будуть гарним способом підтримати свою активність);
  • займатися домашніми справами (прибирати, мити посуд, прати);
  • знайти онлайн-тренування(з тренером чи самостійний курс);
  • більше ходити (прогулянки, походи в магазин, у справах);
  • частіше вставати (рекомендовано робити це кожні 30 хвилин);
  • розслаблятися (робити дихальні вправи, медитувати, слухати улюблену музику).
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Крім того, важливо правильно харчуватися та не зловживати шкідливими продуктами, а також пити достатню кількість води та висипатися.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Карантин , Поради
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