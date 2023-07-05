Для многих украинцев кабачок — один из самых любимых летних овощей. Из него можно быстро приготовить множество диетических блюд.

Торт из кабачков — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Вкусные рецепты кабачкового торта — читайте в материале Фактов ICTV.

Торт из кабачков — классический рецепт

Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

яйца — 3 шт;

мука — 3 ст. л;

измельченная зелень — 2 ст. л;

морская соль — 1 ч. л;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез, но можно заменить на сметану или сливочный сыр;

масло;

соль, перец на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно помойте кабачки и натрите их на крупной терке. Добавьте морскую соль и оставьте овощи на 15 мин. По истечению времени отожмите жидкость, которую выпустят кабачки, и слейте ее.

Добавьте яйца, муку и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте тесто.

Поставьте сковороду на огонь, добавьте масла и разогрейте. Начинайте выкладывать кабачковое тесто на сковороду ложкой, равномерно разравнивая. У вас должен получиться кабачковый блин, который нужно обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.

Жарьте блины, пока не закончится тесто. Пока блины будут остывать, приготовьте соус: в миску выложите майонез, добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте и добавьте любимые специи.

Теперь складываем торт: на тарелку выложите первый блин, промажьте тонким слоем соуса и выложите на верх другой блин.

Сформируйте кабачковый торт и отправьте его в холодильник на 2 часа.

Кабачковый торт с овощами

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

яйца — 5 шт;

мука – 10-12 ст. л;

сметана — 300-350 г;

чеснок — несколько зубчиков;

соль и перец на ваш вкус;

помидоры — 250-300 г;

твердый сыр — 200-250 г;

зеленый лук;

масло — для жарки.

Как готовить:

Кабачки помойте, натрите на терке и отожмите лишний сок. Добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте. Всыпьте муку и размешайте тесто. Масса должна быть густая.

Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Начинайте выкладывать кабачковое тесто, формируя блины. Обжарьте каждый блин с двух сторон до золотистой корочки.

Выложите блины тарелку и оставьте до полного остывания.

Теперь приготовьте начинку: смешайте сметану и несколько измельченных зубчиков чеснока, посолите, поперчите по своему вкусу. Тщательно перемешайте соус. Теперь помойте и нарежьте помидоры и зеленый лук, а твердый сыр натрите.

Формируем торт: выложите на тарелку кабачковый блин, смажьте соусом, выложите помидоры, зеленый лук и сыр. Сверху положите другой блин.

Повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся. Отправьте торт в холодильник на несколько часов, а затем наслаждайтесь результатом. Приятного аппетита!

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