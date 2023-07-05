Для многих украинцев кабачок — один из самых любимых летних овощей. Из него можно быстро приготовить множество диетических блюд.
Торт из кабачков — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Вкусные рецепты кабачкового торта — читайте в материале Фактов ICTV.
Торт из кабачков — классический рецепт
Вам понадобится:
- кабачки — 1 кг;
- яйца — 3 шт;
- мука — 3 ст. л;
- измельченная зелень — 2 ст. л;
- морская соль — 1 ч. л;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- майонез, но можно заменить на сметану или сливочный сыр;
- масло;
- соль, перец на ваш вкус.
Приготовление:
Тщательно помойте кабачки и натрите их на крупной терке. Добавьте морскую соль и оставьте овощи на 15 мин. По истечению времени отожмите жидкость, которую выпустят кабачки, и слейте ее.
Добавьте яйца, муку и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте тесто.
Поставьте сковороду на огонь, добавьте масла и разогрейте. Начинайте выкладывать кабачковое тесто на сковороду ложкой, равномерно разравнивая. У вас должен получиться кабачковый блин, который нужно обжарить с двух сторон до образования золотистой корочки.
Жарьте блины, пока не закончится тесто. Пока блины будут остывать, приготовьте соус: в миску выложите майонез, добавьте измельченный чеснок и зелень. Перемешайте и добавьте любимые специи.
Теперь складываем торт: на тарелку выложите первый блин, промажьте тонким слоем соуса и выложите на верх другой блин.
Сформируйте кабачковый торт и отправьте его в холодильник на 2 часа.
Кабачковый торт с овощами
Ингредиенты:
- кабачки — 1 кг;
- яйца — 5 шт;
- мука – 10-12 ст. л;
- сметана — 300-350 г;
- чеснок — несколько зубчиков;
- соль и перец на ваш вкус;
- помидоры — 250-300 г;
- твердый сыр — 200-250 г;
- зеленый лук;
- масло — для жарки.
Как готовить:
Кабачки помойте, натрите на терке и отожмите лишний сок. Добавьте яйца, соль, перец и тщательно перемешайте. Всыпьте муку и размешайте тесто. Масса должна быть густая.
Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Начинайте выкладывать кабачковое тесто, формируя блины. Обжарьте каждый блин с двух сторон до золотистой корочки.
Выложите блины тарелку и оставьте до полного остывания.
Теперь приготовьте начинку: смешайте сметану и несколько измельченных зубчиков чеснока, посолите, поперчите по своему вкусу. Тщательно перемешайте соус. Теперь помойте и нарежьте помидоры и зеленый лук, а твердый сыр натрите.
Формируем торт: выложите на тарелку кабачковый блин, смажьте соусом, выложите помидоры, зеленый лук и сыр. Сверху положите другой блин.
Повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся. Отправьте торт в холодильник на несколько часов, а затем наслаждайтесь результатом. Приятного аппетита!
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