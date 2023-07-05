Для багатьох українців кабачок – один із найулюбленіших літніх овочів. З нього можна швидко приготувати безліч дієтичних страв.

Торт із кабачків – смачна та корисна страва, яку можна приготувати в домашніх умовах. Смачні рецепти кабачкового торта – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Торт із кабачків – класичний рецепт

Вам знадобиться:

кабачки – 1 кг;

яйця – 3 шт;

борошно – 3 ст. л;

подріблена зелень – 2 ст. л;

морська сіль – 1 ч. л;

часник – 2-3 зубчики;

майонез, але можна замінити на сметану чи вершковий сир;

олія;

сіль, перець на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте кабачки та натріть їх на великій тертці. Додайте морську сіль та залиште овочі на 15 хв. Після цього відіжміть рідину, яку випустять кабачки, та злийте її.

До кабачків додайте яйця, борошно та подрібнений часник. Посоліть, поперчіть та добре перемішайте тісто.

Поставте сковорідку на вогонь, додайте олії та розігрійте. Починайте викладати кабачкове тісто на пательню ложкою, рівномірно розподіляючи. У вас має вийти кабачковий млинець, який потрібно обсмажити з двох сторін до утворення золотистої скоринки.

Смажте млинці, поки не закінчиться тісто. Поки кабачки холонуть, приготуйте соус: в миску викладіть майонез, додайте подрібнений часник та зелень. Перемішайте та додайте улюблені спеції.

Тепер складаємо торт: на тарілку викладіть перший млинець, промажте тонким шаром соусу та викладіть на верх інший млинець.

Сформуйте кабачковий торт та відправте його в холодильник на 2 години.

Кабачковий торт з овочами

Інгредієнти:

кабачки – 1 кг;

яйця – 5 шт;

борошно – 10-12 ст.л;

сметана – 300-350 г;

часник – кілька зубчиків;

сіль та перець на ваш смак;

помідори – 250-300 г;

твердий сир – 200-250 г;

зелена цибуля;

олія – для смаження.

Як готувати:

Кабачки помийте, натріть на тертці та відіжміть зайвий сік. Додайте яйця, сіль, перець та ретельно перемішайте. Всипте борошно та розмішайте тісто. Маса повинна бути густою.

Розігрійте пательню та змастіть її олією. Починайте викладати кабачкове тісто, формуючи млинці. Обсмажте кожен млинець із двох боків до золотистої скоринки.

Викладіть млинці тарілку та залиште до повного охолодження.

Тепер приготуйте начинку: змішайте сметану та кілька подрібнених зубчиків часнику, посоліть, поперчіть на свій смак. Ретельно перемішайте соус. Тепер помийте та наріжте помідори й зелену цибулю, а твердий сир натріть.

Формуємо торт: викладіть на тарілку кабачковий млинець, змастіть соусом, викладіть помідори, зелену цибулю та сир. На верх покладіть інший млинець.

Повторюйте шари, доки інгредієнти не закінчаться. Відправте торт у холодильник на кілька годин, а потім насолоджуйтесь результатом. Смачного!

Фото: Pinterest