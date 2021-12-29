Забудьте об оливье. Простые и вкусные салаты на Новый год

Новогодний стол не обходится без салатов.
Фудблогер Наташа Пархоменко подготовила простые и вкусные салаты на Новый год.
Искушение
Ингредиенты
- 350 г копченой курицы
- 3 плавленых сырка
- 2 свежих помидора
- 3 зубчика чеснока
- веточка свежего укропа
- майонез (лучше домашнего приготовления)
- 5 яиц
- 7 листиков шпината
- 5 листиков базилика
- 3 огурца
- соль, перец
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Приготовление
- Приготовить яичные блины. Для этого зелень мелко нарезать. Вбить яйца в тарелку, посолить, поперчить, добавить зелень и перемешать.
- Пожарить яичные блины.
- Плавленый сыр натереть на терке, добавить чеснок, нарезанный укроп. Перемешать.
- На тарелку выложить смесь.
- Порезать курицу, добавить немного майонеза, перемешать. Выложить вторым слоем.
- С помидора удалить семечки и кожуру. Порезать мелкими кубиками. Выложить следующим слоем.
- Из яичных блинов сформировать рулеты. Порезать их на мини-рулеты. Выложить на салат.
- Отправить в холодильник остывать.
- Украсить с помощью огурца, помидора.
Салат Суши
Ингредиенты
- 300 г сырого риса
- 35 мл яблочного уксуса
- 30 г сахара
- 3 г соли
- 300 г слабосоленой красной рыбы
- 2 свежих огурца
- 1 авокадо
- васаби по вкусу
- майонез (лучше домашнего приготовления)
- кунжут
Приготовление
- Отварить рис.
- К яблочному уксусу добавить соль, сахар, перемешать. Добавить к рису. Охладить его.
- Огурцы и авокадо измельчить.
- Порезать красную рыбу.
- Смешать майонез и васаби.
- Выложить слоями рис, огурцы, рыбу, рис, авокадо, рыбу. Между слоями – заправка.
- Сверху салат посыпать кунжутом.
Греческий салат
- листья салата
- болгарский перец
- 1 помидор
- 3 свежих огурца
- 50 г маслин
- 1 головка репчатого лука
- 150 г сыра фета
- свежий базилик
- сушеный орегано
- 2 ст. л. лимонного сока
- соль, перец
- оливковое масло
Приготовление
- Приготовить соус для салата. Для этого нужно порезать свежий базилик, добавить к нему лимонный сок, орегано и оливковое масло.
- Порезать все ингредиенты крупными кусочками.
- Выложить их в тарелку.
- Добавить маслины, посолить и приправить соусом.
- Подавать на листьях салата. Перед подачей добавить крупные кубики сыра фета.
Фото: Наташа Пархоменко