Забудьте об оливье. Простые и вкусные салаты на Новый год

29 декабря 2021, 16:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Новогодний стол не обходится без салатов. Фудблогер Наташа Пархоменко подготовила простые и вкусные салаты на Новый год. Искушение Ингредиенты 350 г копченой курицы

3 плавленых сырка

2 свежих помидора

3 зубчика чеснока

веточка свежего укропа

майонез (лучше домашнего приготовления)

5 яиц

7 листиков шпината

5 листиков базилика

3 огурца

соль, перец Читайте также: Топ лучших салатов на Новый год. Вкусное и легкое меню Приготовление Приготовить яичные блины. Для этого зелень мелко нарезать. Вбить яйца в тарелку, посолить, поперчить, добавить зелень и перемешать. Пожарить яичные блины. Плавленый сыр натереть на терке, добавить чеснок, нарезанный укроп. Перемешать. На тарелку выложить смесь. Порезать курицу, добавить немного майонеза, перемешать. Выложить вторым слоем. С помидора удалить семечки и кожуру. Порезать мелкими кубиками. Выложить следующим слоем. Из яичных блинов сформировать рулеты. Порезать их на мини-рулеты. Выложить на салат. Отправить в холодильник остывать. Украсить с помощью огурца, помидора. Салат Суши Ингредиенты 300 г сырого риса

35 мл яблочного уксуса

30 г сахара

3 г соли

300 г слабосоленой красной рыбы

2 свежих огурца

1 авокадо

васаби по вкусу

майонез (лучше домашнего приготовления)

кунжут Приготовление Отварить рис. К яблочному уксусу добавить соль, сахар, перемешать. Добавить к рису. Охладить его. Огурцы и авокадо измельчить. Порезать красную рыбу. Смешать майонез и васаби. Выложить слоями рис, огурцы, рыбу, рис, авокадо, рыбу. Между слоями – заправка. Сверху салат посыпать кунжутом. Греческий салат листья салата

болгарский перец

1 помидор

3 свежих огурца

50 г маслин

1 головка репчатого лука

150 г сыра фета

свежий базилик

сушеный орегано

2 ст. л. лимонного сока

соль, перец

оливковое масло Читайте также: Вместо шубы и оливье: топ-3 оригинальных салата на Новый год Приготовление Приготовить соус для салата. Для этого нужно порезать свежий базилик, добавить к нему лимонный сок, орегано и оливковое масло. Порезать все ингредиенты крупными кусочками. Выложить их в тарелку. Добавить маслины, посолить и приправить соусом. Подавать на листьях салата. Перед подачей добавить крупные кубики сыра фета. Фото: Наташа Пархоменко

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