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Забудьте об оливье. Простые и вкусные салаты на Новый год

29 декабря 2021, 16:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Забудьте об оливье. Простые и вкусные салаты на Новый год

Новогодний стол не обходится без салатов.

Фудблогер Наташа Пархоменко подготовила простые и вкусные салаты на Новый год.

Искушение

Ингредиенты

  • 350 г копченой курицы
  • 3  плавленых сырка
  • 2 свежих помидора
  • 3 зубчика чеснока
  • веточка свежего укропа
  • майонез (лучше домашнего приготовления)
  • 5 яиц
  • 7 листиков шпината
  • 5 листиков базилика
  • 3 огурца
  • соль, перец
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Приготовление

  1. Приготовить яичные блины. Для этого зелень мелко нарезать. Вбить яйца в тарелку, посолить, поперчить, добавить зелень и перемешать.
  2. Пожарить яичные блины.
  3. Плавленый сыр натереть на терке, добавить чеснок, нарезанный укроп. Перемешать.
  4. На тарелку выложить смесь.
  5. Порезать курицу, добавить немного майонеза, перемешать. Выложить вторым слоем.
  6. С помидора удалить семечки и кожуру. Порезать мелкими кубиками. Выложить следующим слоем.
  7. Из яичных блинов сформировать рулеты. Порезать их на мини-рулеты. Выложить на салат.
  8. Отправить в холодильник остывать.
  9. Украсить с помощью огурца, помидора.

Салат Суши

Ингредиенты

  • 300 г сырого риса
  • 35 мл яблочного уксуса
  • 30 г сахара
  • 3 г соли
  • 300 г слабосоленой красной рыбы
  • 2 свежих огурца
  • 1 авокадо
  • васаби по вкусу
  • майонез (лучше домашнего приготовления)
  • кунжут

Приготовление

  1. Отварить рис.
  2. К яблочному уксусу добавить соль, сахар, перемешать. Добавить к рису. Охладить его.
  3. Огурцы и авокадо измельчить.
  4. Порезать красную рыбу.
  5. Смешать майонез и васаби.
  6.  Выложить слоями рис, огурцы, рыбу, рис, авокадо, рыбу. Между слоями – заправка.
  7. Сверху салат посыпать кунжутом.

Греческий салат

  • листья салата
  • болгарский перец
  • 1 помидор
  • 3 свежих огурца
  • 50 г маслин
  • 1 головка репчатого лука
  • 150 г сыра фета
  • свежий базилик
  • сушеный орегано
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • соль, перец
  • оливковое масло
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Приготовление

  1. Приготовить соус для салата. Для этого нужно порезать свежий базилик, добавить к нему лимонный сок, орегано и оливковое масло.
  2. Порезать все ингредиенты крупными кусочками.
  3.  Выложить их в тарелку.
  4. Добавить маслины, посолить и приправить соусом.
  5. Подавать на листьях салата. Перед подачей добавить крупные кубики сыра фета.

Фото: Наташа Пархоменко

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