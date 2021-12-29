Забудьте про олів’є. Прості та смачні салати на Новий рік

29 Грудня 2021, 16:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

На новорічний стіл зазвичай готують салати. Фудблогер Наташа Пархоменко підготувала прості та смачні салати на Новий рік. Спокуса Інгредієнти 350 г копченої курки

3 плавлених сирки

2 свіжих помідори

3 зубчики часнику

гілочка свіжого кропу

майонез (краще домашнього приготування)

5 яєць

7 листочків шпинату

5 листків базиліку

3 огірки

сіль перець Читайте також: Топ найкращих салатів на Новий рік. Смачне та легке меню Приготування Приготувати яєчні млинці. Для цього зелень дрібно нарізати. Вбити яйця в тарілку, посолити, поперчити, додати зелень і перемішати. Підсмажити яєчні млинці. Плавлений сир натерти на тертці, додати часник, нарізаний кріп. Перемішати. На тарілку викласти суміш. Порізати курку, додати трохи майонезу, перемішати. Викласти другим шаром. З одного помідора видалити насіння та шкірку. Нарізати дрібними кубиками. Викласти наступним шаром. З яєчних млинців сформувати рулети. Нарізати їх на міні-рулети. Викласти на салат. Відправити в холодильник остигати. Прикрасити за допомогою огірка та помідора. Салат Суші Інгредієнти 300 г сирого рису

35 мл яблучного оцту

30 г цукру

3 г солі

300 г слабосолоної червоної риби

2 свіжих огірки

1 авокадо

васабі за смаком

майонез (краще домашнього приготування)

кунжут Приготування Відварити рис. До яблучного оцту додати сіль, цукор, перемішати. Додати до рису. Охолодити його. Огірки та авокадо подрібнити. Нарізати червону рибу. Змішати майонез та васабі. Викласти шарами рис, огірки, рибу, рис, авокадо, рибу. Між шарами – заправка. Зверху салат посипати кунжутом. Грецький салат листя салату

болгарський перець

1 помідор

3 свіжі огірки

50 г маслин

1 головка цибулі

150 г сиру фета

свіжий базилік

сушений орегано

2 ст. л. лимонного соку

сіль перець

оливкова олія Читайте також: Замість шуби та олів’є: топ-3 оригінальних салати на Новий рік Приготування Приготувати соус для салату. Для цього потрібно порізати свіжий базилік, додати до нього лимонний сік, орегано та оливкову олію. Нарізати всі інгредієнти великими шматочками. Викласти в тарілку. Додати маслини, посолити та приправити соусом. Подавати на листі салату. Перед подачею додати великі кубики фета. Фото: Наташа Пархоменко

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