Забудьте про олів’є. Прості та смачні салати на Новий рік

На новорічний стіл зазвичай готують салати.
Фудблогер Наташа Пархоменко підготувала прості та смачні салати на Новий рік.
Спокуса
Інгредієнти
- 350 г копченої курки
- 3 плавлених сирки
- 2 свіжих помідори
- 3 зубчики часнику
- гілочка свіжого кропу
- майонез (краще домашнього приготування)
- 5 яєць
- 7 листочків шпинату
- 5 листків базиліку
- 3 огірки
- сіль перець
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Приготування
- Приготувати яєчні млинці. Для цього зелень дрібно нарізати. Вбити яйця в тарілку, посолити, поперчити, додати зелень і перемішати.
- Підсмажити яєчні млинці.
- Плавлений сир натерти на тертці, додати часник, нарізаний кріп. Перемішати.
- На тарілку викласти суміш.
- Порізати курку, додати трохи майонезу, перемішати. Викласти другим шаром.
- З одного помідора видалити насіння та шкірку. Нарізати дрібними кубиками. Викласти наступним шаром.
- З яєчних млинців сформувати рулети. Нарізати їх на міні-рулети. Викласти на салат.
- Відправити в холодильник остигати.
- Прикрасити за допомогою огірка та помідора.
Салат Суші
Інгредієнти
- 300 г сирого рису
- 35 мл яблучного оцту
- 30 г цукру
- 3 г солі
- 300 г слабосолоної червоної риби
- 2 свіжих огірки
- 1 авокадо
- васабі за смаком
- майонез (краще домашнього приготування)
- кунжут
Приготування
- Відварити рис.
- До яблучного оцту додати сіль, цукор, перемішати. Додати до рису. Охолодити його.
- Огірки та авокадо подрібнити.
- Нарізати червону рибу.
- Змішати майонез та васабі.
- Викласти шарами рис, огірки, рибу, рис, авокадо, рибу. Між шарами – заправка.
- Зверху салат посипати кунжутом.
Грецький салат
- листя салату
- болгарський перець
- 1 помідор
- 3 свіжі огірки
- 50 г маслин
- 1 головка цибулі
- 150 г сиру фета
- свіжий базилік
- сушений орегано
- 2 ст. л. лимонного соку
- сіль перець
- оливкова олія
Приготування
- Приготувати соус для салату. Для цього потрібно порізати свіжий базилік, додати до нього лимонний сік, орегано та оливкову олію.
- Нарізати всі інгредієнти великими шматочками.
- Викласти в тарілку.
- Додати маслини, посолити та приправити соусом.
- Подавати на листі салату. Перед подачею додати великі кубики фета.
Фото: Наташа Пархоменко