В наше время трудно отказаться от сладостей, ведь на каждом углу нас ожидает изобилие выпечки, тортов, шоколада и конфет. Для многих людей они стали антидепрессантами, а у некоторых и вовсе развилась зависимость от сахара. Однако специалисты рекомендуют минимизировать, а то и вовсе отказаться от потребления сладкого, ведь такая еда мешает сбросить вес и вредит здоровью.

Меньше есть продуктов, содержащих сахар, поможет правильный и сбалансированный рацион питания. Человек всегда должен оставаться сытым, чтобы ему не хотелось пополнить дефицит энергии с помощью вредных вкусностей, говорит диетолог Лаура Бурак.

Продукты, которые помогают победить тягу к сахару

Орехи

Они питательны и содержат много жиров, что может помочь избавиться от надоедливой тяги к сахару.

— Белок и жир, которые содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости, благодаря которому у вас не возникает желания взять шоколадный батончик или пончик, — говорит Лаура Бурак.

Авокадо

Как и орехи, авокадо стабилизирует уровень сахара в крови и может быть отличной профилактикой тяги к сладкому, отмечает специалист.

Фрукты

Они станут хорошим заменителем сладостей в рационе. Кроме того, во время потребления сахара из натуральных источников у человека могут измениться вкусовые рецепторы, из -за чего он со временем может предпочитать продукты с меньшим содержанием сахара.

Молочные продукты

Творог или йогурт в чистом виде или с фруктами или орехами могут заменять сладости в рационе. Главное, выбирать продукты без содержания сахара.

Источник: Eat This Not That