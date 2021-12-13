У наш час складно відмовитися від солодощів, адже на кожному кроці нас чекає велика кількість випічки, тортів, шоколаду та цукерок. Для багатьох людей вони стали антидепресантами, а у деяких і зовсім розвинулася залежність від цукру. Проте фахівці рекомендують мінімізувати, а то й зовсім відмовитися від споживання солодкого, адже така їжа заважає скинути вагу та шкодить здоров’ю.

Менше їсти продуктів, що містять цукор, допоможе правильний та збалансований раціон харчування. Людина завжди має залишатися ситою, щоб їй не хотілося поповнити дефіцит енергії за допомогою шкідливих смаколиків, каже дієтолог Лаура Бурак.

Продукти, які допомагають перемогти потяг до цукру

Горіхи

Вони поживні та містять багато жирів, що може допомогти позбавитися набридливої ​​тяги до цукру.

– Білок та жир, які містяться у горіхах, у поєднанні з великою кількістю клітковини допомагають стабілізувати рівень цукру в крові та створити почуття ситості, завдяки якому у вас не виникає бажання взяти шоколадний батончик чи пончик, – каже Лаура Бурак.

Авокадо

Як і горіхи, авокадо стабілізує рівень цукру в крові та може бути чудовою профілактикою тяги до солодкого, зазначає фахівець.

Фрукти

Вони стануть гарним замінником солодощів у раціоні. Крім того, під час споживання цукру з натуральних джерел у людини можуть змінитися смакові рецептори, через що вона з часом може надавати перевагу продуктам з меншим вмістом цукру.

Молочні продукти

Сир чи йогурт у чистому вигляді або з фруктами чи горіхами можуть замінювати солодощі у раціоні. Головне, вибирати продукти без вмісту цукру.

Джерело: Eat This Not That