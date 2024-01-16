Команда китайських і американських учених під час дослідження з’ясувала, що психологічна стабільність дітей і підлітків безпосередньо залежить від кількості їхніх братів і сестер – що їх більше, то більше проблем.

Річ не в культурних особливостях

Психологи вивчали поведінку і психічний стан дітей середнього шкільного віку в США і Китаї, тож річ точно не в культурних особливостях.

Результати дослідження свідчать, що діти з великих сімей мали дещо гірше психічне здоров’я, ніж діти з менших родин. Цей вплив був особливо помітний у сім’ях, де вікова різниця між братами та сестрами становила рік або менше.

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Як проходило дослідження

Дослідники опитали 9 100 восьмикласників у США і 9 400 у Китаї (середній вік – 14 років), ставлячи їм запитання про їхнє психічне здоров’я.

З’ясувалося, що в Китаї підлітки, у яких взагалі не було братів і сестер, показали краще психічне здоров’я. У США було виявлено, що діти, в яких не було братів і сестер або в яких були тільки одна сестра чи один брат, мають схоже психічне здоров’я.

Але що більше в дитини було братів/сестер, то гіршим було її психічне здоров’я загалом, показує дослідження. Причому ця тенденція проявляла себе сильніше в тих дітей, які мали старших братів і сестер.

Дефіцит батьківського ресурсу

Співавтор дослідження, професор соціології в Університеті штату Огайо (США) Дуг Дауні висуває гіпотезу, що такі тенденції є наслідком дефіциту “батьківського ресурсу”.

– Якщо ви думаєте про батьківські ресурси як про пиріг, одна дитина означає, що вона отримує весь пиріг. Але коли ви додаєте більше братів і сестер, кожна дитина отримує менше ресурсів і уваги від батьків, і це може вплинути на її психічне здоров’я, – пояснює Дауні.

Але є й інші потенційні пояснення. Наприклад, підлітки з кращим психічним здоров’ям походили з сімей з найвищими соціально-економічними перевагами. У США це часто були сім’ї з однією або двома дітьми. У Китаї це були сім’ї з однією дитиною.

Джерело: Journal of Family Issues