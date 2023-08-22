Дослідження японських учених засвідчило, що більша кількість екранного часу пов’язана із затримкою розвитку в дітей.

Згідно з результатами, опублікованими в Журналі Американської медичної асоціації педіатрії, у однорічних дітей, які проводили перед екраном більше ніж чотири години на день, відзначалися затримки в розвитку навичок спілкування у віці 2 і 4 років.

Водночас, як зазначив психолог розвитку з Єльського центру вивчення дітей Девід Дж. Левкович, особисте спілкування батьків із дитиною має вирішальне значення для надання немовлятам багатого набору інформації.

– Цього не відбувається, коли ви дивитеся на екран, – сказав він, додавши, що результати дослідження його не здивували.

Повідомляється, що японські вчені отримували відомості на основі анкет, розданих батькам майже 8000 маленьких дітей.

Автори дослідження зазначили, що під час експерименту не було зроблено відмінностей між екранним часом, який був призначений для навчання, і екранним часом, більш орієнтованим на розвагу.

Науковці додали, що майбутні дослідження мають вивчити цей аспект.

Водночас Левкович зазначив, що просити батьків обмежувати час перед екраном своїм дітям було б нереально.