Каді Долфін вперше помітила симптоми інфекції у своєї доньки 8 листопада, а через кілька годин дівчинка була у лікарні. Вона мала сильний набряк і не могла ходити. На щастя, 6-річна Ненсі Рей Делфін одужала.

Мама п’ятьох дітей поділилася жахливим досвідом, щоб допомогти іншим батькам розпізнати симптоми у власних дітей.

– Лікарі сказали, що вона так швидко одужала через раннє виявлення, – сказала Каді. – Чесно кажучи, я була абсолютно приголомшена, коли їй стало зле. Ми не знали, що це таке, і здавалося, що пройшла ціла вічність, щоб з’ясувати, що не так.

Набряк наростав у дитини просто на очах лікарів.

Зараз дивляться

– Найтривожніше те, що я не знала, що відбувається — я дивилася на неї і думала: чи повернусь я додому з донькою.

Каді попереджає батьків, щоб були уважними до ознак і симптомів стрептококу групи А.

Спалах хвороби охопив країну, і медики шукають нові заходи для боротьби з її поширенням.

Смерті були зафіксовані по всій країні: в Лондоні, Белфасті та Кардіффі.

Ось що батьки повинні знати про потенційно небезпечну для життя інфекцію.

Наскільки ми повинні непокоїтися щодо сплеску випадків стрептококової інфекції А?

– Інфекції стрептококу А є поширеними і проявляються як інфекція горла, шкіри або скарлатина, – сказав лікар Рейчел Ворд з медичного центру Вудлендс.

Інколи бактерії вторгаються в організм і викликають серйозні інфекції, такі як синдром токсичного шоку, некротичний фасциїт і сепсис.

На щастя, такі випадки трапляються рідко, але через низку дитячих смертей від цієї інфекції відбуватиметься ретельний моніторинг і оцінка випадків, а також буде видано нові конкретні вказівки.

Причиною захворювання є бактерія, яка може викликати легкі захворювання, зокрема біль у горлі та шкірні інфекції, а також тонзиліт, целюліт, імпетиго (дуже заразна інфекція, яка починається з пухирців на шкірі) та скарлатину. Вона може мати жахливі наслідки, якщо не лікуватися антибіотиками.

Однак у рідкісних випадках бактерії можуть спровокувати інвазивне захворювання стрептококової групи А, яке може виявитися небезпечним для життя і навіть смертельним.

– Найчастіше інфекції, викликані стрептококком А, спричиняють інфекції горла – біль у горлі з лихоманкою або шкірні інфекції, – пояснює лікар Рейчел.

Це також викликає скарлатину, коли лихоманка і біль у горлі супроводжуються висипом на тілі, язиком, що стає на вигляд як полуниця, і червоними щоками.

При більш серйозних інвазивних інфекціях люди відчуватимуть лихоманку, сильний біль і, можливо, м’язову чутливість в одній області зі змінами шкіри.

Також може бути незрозуміла блювота та діарея. Це невідкладна ситуація, і вам слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Бактерія є причиною 15-40 % ангін у дітей і від 5 до 15% у дорослих.

Які симптоми

Є чотири основні ознаки інвазивного стрептококу групи А, на які слід звернути увагу. Це:

Лихоманка (що означає високу температуру вище 38°C)

Сильний м’язовий біль

Локалізована м’язова чутливість

Почервоніння на місці рани

Інвазивний варіант захворювання виникає, коли бактерії проривають імунний захист організму.

Двома найсерйознішими прикладами інвазивного захворювання є некротичний фасциит — дуже рідкісна, але небезпечна для життя інфекція, яку також називають “хворобою, що поїдає м’ясо”, і синдром токсичного шоку.

Легкі захворювання, які можуть викликати бактерії

Тонзиліт зазвичай легкий і викликає біль у горлі.

Целюліт – це шкірна інфекція, яка викликає почервоніння, набряк і біль у місці інфекції, але вона також може бути небезпечною для життя, якщо прогресує та викликає сепсис (зараження крові), який також може виникнути при інших інфекціях стрептококу А.

Імпетиго, яке зазвичай проявляється у вигляді струпів, дуже поширене у маленьких дітей.

Як передається стрептокок групи А

Багато людей фактично є носіями стрептококової бактерії групи А, не маючи жодних симптомів і не почуваючись погано.

Однак вона може передаватися від людини до людини через тісний контакт, зокрема поцілунки та дотик до шкіри, а також через поверхні.

За даними Національної служби охорони здоров’я, зараження інвазивним стрептококовим захворюванням групи А від близьких трапляється рідко.

Бактерії, також відомі як стрептокок у горлі, можуть передаватися через краплі під час кашлю чи чхання.

Хто в зоні ризику

Деякі люди мають вищий ризик зараження інвазивною формою, якщо:

перебувають у тісному контакті з кимось, у кого це вже є

старші за 65 років

є діабетиками

мають захворювання серця або рак

нещодавно перенесли вітряну віспу

мають ВІЛ

використовують деякі стероїди або внутрішньовенні наркотики.

Пора року також може бути фактором. Спалахи можуть бути поширеними наприкінці зими та ранньою весною, але ризик залишається цілий рік.

Як зменшити ризик

Для початку дотримуйтеся елементарних правил гігієни – завжди ретельно мийте руки, особливо під час відвідування ванних кімнат і туалету.

Завжди викидайте використані серветки – знову мийте руки після цього – якщо у вас кашель.

Як воно лікується

Поширені інфекції горла, шкіри та скарлатину лікують антибіотиками та ліками для зниження температури, наприклад парацетамолом.

Однак інвазивні інфекції потребують лікування в стаціонарі, зокрема внутрішньовенного введення антибіотиків і рідин, а іноді й екстреного хірургічного втручання.

Антибіотики зазвичай є першим портом для лікування імпетиго, скарлатини та тонзиліту, але не зволікайте зі зверненням по медичну допомогу до свого лікаря загальної практики, якщо ви помітили будь-які з перерахованих вище симптомів у вашої дитини.

У разі встановлення діагнозу хворим зазвичай призначають курс антибіотиків протягом десяти днів.

І симптоми, як правило, зникають протягом двох тижнів, але можуть бути ускладнення, особливо при скарлатині.