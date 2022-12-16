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Чому з’являються заїди і їх позбутися — лікар-терапевт

16 Грудня 2022, 14:57
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV
губи
Джерело: Pixabay

Лікар-терапевт Анастасія Коваль у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому з’являються заїди і як від них позбавлятися.

– Заїди медичною мовою називаються ангулітом або ангулярним хейлітом, або ж ангулярним стоматитом, – пояснює фахівець.

За її словами, ангуліт – це запальний процес, який виникає в куточках рота. Найчастіше в цих тріщинах можна знайти стрептокок або ж дріжджоподібні гриби.

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Виникає ангуліт при надмірному скупченні слини, наприклад, при облизуванні губ, каже медик. Іноді заїди з’являються через гіповітаміноз або нестачу вітамінів групи В (найчастіше В2). Також причина може бути в залізодефіцитної анемії.

Найчастіші причини появи заїд:

  • роздратування рота – хімічне або механічне;
  • тривале перебування на сонці;
  • імунодефіцит;
  • наявність зубних процесів;
  • глибокі складки в куточках губ;
  • запалення в кишечнику;
  • індивідуальне несприйняття деяких медикаментів.

– Появу заїду важко сплутати з чимось іншим, адже вони мають яскраво виражену симптоматику, – каже Анастасія Коваль.

За її словами, лікування в таких випадках призначає лікар. Адже терапія повинна бути спрямована конкретно на ту причину, яка викликала заїду.

При цьому медик не рекомендує використовувати народні методи. По-перше, тому що вони не довели свою ефективність. По-друге, можуть ще більше нашкодити.

Профілактика заїд:

  • не забувати піклуватися про гігієну рота;
  • не їсти на вулиці;
  • не облизувати губи;
  • використовувати гігієнічні помади;
  • збалансовано харчуватися;
  • приймати вітаміни, яких не вистачає організму;
  • уникати контакту з алергенами.

Не варто ігнорувати появу заїду і затягувати з візитом до лікаря. Адже тріщини будуть лише заглиблюватися, а дискомфорт посилюватися. Хороший же лікар допоможе швидко усунути проблему, закликає Анастасія Коваль.

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