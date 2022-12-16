Лікар-терапевт Анастасія Коваль у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому з’являються заїди і як від них позбавлятися.
– Заїди медичною мовою називаються ангулітом або ангулярним хейлітом, або ж ангулярним стоматитом, – пояснює фахівець.
За її словами, ангуліт – це запальний процес, який виникає в куточках рота. Найчастіше в цих тріщинах можна знайти стрептокок або ж дріжджоподібні гриби.
Виникає ангуліт при надмірному скупченні слини, наприклад, при облизуванні губ, каже медик. Іноді заїди з’являються через гіповітаміноз або нестачу вітамінів групи В (найчастіше В2). Також причина може бути в залізодефіцитної анемії.
Найчастіші причини появи заїд:
- роздратування рота – хімічне або механічне;
- тривале перебування на сонці;
- імунодефіцит;
- наявність зубних процесів;
- глибокі складки в куточках губ;
- запалення в кишечнику;
- індивідуальне несприйняття деяких медикаментів.
– Появу заїду важко сплутати з чимось іншим, адже вони мають яскраво виражену симптоматику, – каже Анастасія Коваль.
За її словами, лікування в таких випадках призначає лікар. Адже терапія повинна бути спрямована конкретно на ту причину, яка викликала заїду.
При цьому медик не рекомендує використовувати народні методи. По-перше, тому що вони не довели свою ефективність. По-друге, можуть ще більше нашкодити.
Профілактика заїд:
- не забувати піклуватися про гігієну рота;
- не їсти на вулиці;
- не облизувати губи;
- використовувати гігієнічні помади;
- збалансовано харчуватися;
- приймати вітаміни, яких не вистачає організму;
- уникати контакту з алергенами.
Не варто ігнорувати появу заїду і затягувати з візитом до лікаря. Адже тріщини будуть лише заглиблюватися, а дискомфорт посилюватися. Хороший же лікар допоможе швидко усунути проблему, закликає Анастасія Коваль.