Лікар-терапевт Анастасія Коваль у коментарі Фактам ICTV розповіла, чому з’являються заїди і як від них позбавлятися.

– Заїди медичною мовою називаються ангулітом або ангулярним хейлітом, або ж ангулярним стоматитом, – пояснює фахівець.

За її словами, ангуліт – це запальний процес, який виникає в куточках рота. Найчастіше в цих тріщинах можна знайти стрептокок або ж дріжджоподібні гриби.

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Виникає ангуліт при надмірному скупченні слини, наприклад, при облизуванні губ, каже медик. Іноді заїди з’являються через гіповітаміноз або нестачу вітамінів групи В (найчастіше В2). Також причина може бути в залізодефіцитної анемії.

Найчастіші причини появи заїд:

роздратування рота – хімічне або механічне;

тривале перебування на сонці;

імунодефіцит;

наявність зубних процесів;

глибокі складки в куточках губ;

запалення в кишечнику;

індивідуальне несприйняття деяких медикаментів.

– Появу заїду важко сплутати з чимось іншим, адже вони мають яскраво виражену симптоматику, – каже Анастасія Коваль.

За її словами, лікування в таких випадках призначає лікар. Адже терапія повинна бути спрямована конкретно на ту причину, яка викликала заїду.

При цьому медик не рекомендує використовувати народні методи. По-перше, тому що вони не довели свою ефективність. По-друге, можуть ще більше нашкодити.

Профілактика заїд:

не забувати піклуватися про гігієну рота;

не їсти на вулиці;

не облизувати губи;

використовувати гігієнічні помади;

збалансовано харчуватися;

приймати вітаміни, яких не вистачає організму;

уникати контакту з алергенами.

Не варто ігнорувати появу заїду і затягувати з візитом до лікаря. Адже тріщини будуть лише заглиблюватися, а дискомфорт посилюватися. Хороший же лікар допоможе швидко усунути проблему, закликає Анастасія Коваль.