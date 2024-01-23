Печериці – дуже популярний і смачний продукт, доступний у будь-яку пору року. Крім того, це низькокалорійна їжа, яку можна включати до дієтичного раціону. Про те, в чому користь шампіньйонів, як правильно їх готувати і чи можна їсти сирими, Фактам ICTV розповіла нутриціолог та експерт anti-age Анна Федоренко.

Харчова цінність печериць

За словами експерта, від 35 до 70% сухої маси печериць припадає на вуглеводи, менше за 50% – на білок, а на частку жиру залишається від 1% до 6%. Водночас більшість грибних вуглеводів не несуть харчової цінності, але до їх складу входять структурні полісахариди, які надають грибам щільність і міцність. Найчастіше це бета-глюкан, хітин та маніт.

Ці речовини дуже стійкі до травних ферментів, вони не розщеплюються в шлунку, не перетравлюються, не всмоктуються в тонкому кишечнику і практично в незмінному вигляді потрапляють у товсту кишку.

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– Тому не дивно, що печериці – це дієтичний харчовий продукт, який люблять дієтологи, адже у 100 грамах печериць міститься 20 ккал, – пояснює Анна Федоренко.

Тобто це низькокалорійний продукт, але за рахунок того, що він містить полісахариди та бета-глюкан, у ньому багато клітковини, яка надзвичайно корисна для здоров’я.

Клітковина, яка міститься в печерицях, практично не відрізняється від клітковини, яка міститься в злаках, бобових, фруктах та овочах. Нерозчинні компоненти, такі як хітин та бета-глюкани, працюють як висівки із цільного зерна. Вони прискорюють проходження їжі через систему травлення, збільшують обсяг випорожнень і захищають людей від запорів.

Такі компоненти, як маніт та бета-глюкан, утворюють з водою гель, який заважає всмоктуванню вуглеводів у тонкій кишці.

Хоча гриби не надто калорійні, коли людина з’їдає печериці з якоюсь додатковою їжею, завдяки бета-глюкану та полісахаридам вона довше відчуватиме ситість.

Чи можна їсти сирі печериці

Дієтологи рекомендують їсти сирі печериці, тому що це просто скарб, в якому міститься дуже велика кількість амінокислот. За їх вмістом гриби можна сміливо прирівнювати до м’яса.

Вважається, що саме продукти тваринного походження містять оптимальну кількість амінокислот. Це, наприклад, м’ясо, яйця, молочні та кисломолочні продукти.

– Ми можемо в один ряд із цими продуктами поставити саме сирі печериці, – наголошує нутриціолог.

За словами Анни Федоренко, якщо гриби обробити термічно, вони втрачають велику кількість амінокислот. Тобто вони вже не будуть такими цінними для нашого організму.

Крім того, печериці дуже багаті на калій. Наприклад, у 100 г ці гриби містять 318 мг мінералу – це стільки ж, скільки в яловичині. Коли організм отримує калій із їжі, вирівнюється баланс натрію, і нирки активніше виводять надлишковий натрій з організму разом із сечею.

Експерти з харчування наголошують, що пацієнти з артеріальною гіпертензією, які не мають проблем із нирками та інших станів, пов’язаних із затримкою калію в організмі, повинні отримувати щонайменше 4 г калію на день разом із їжею. Тобто коли людина має артеріальну гіпертензію, обов’язково треба додавати печериці в їжу – як приготовані, так і сирі.

– Я дуже рекомендую їсти сирі печериці, тому що здебільшого печериці готують на олії, і під час смаження в них збільшується кількість жирів, що підвищує їхню калорійність, – радить нутриціолог.

На її думку, важливо їсти печериці саме сирими. Їх можна просто нарізати скибочками, присипати сіллю і їсти.

– Я рекомендую їх поливати бальзамічним оцтом чи посипати зверху сухими травами. А можна ще додавати до них оливкову олію, – радить експертка.

Дуже смачно, якщо печериці порізати вздовж разом із ніжками та полити дуже простим соусом:

2 ст. ложки оливкової олії;

1 ч. ложка діжонської гірчиці;

1 ч. ложка лимонного соку;

1/3 ч. ложки сушених трав.

Усі компоненти потрібно збити вінчиком і полити цим соусом сирі печериці. Буде дуже смачно та корисно.

Як збільшити корисні властивості печериць

Печериці також є джерелом вітаміну D. Але гриби вирощують у теплицях чи підвалах, де мало світла. Тому вітаміну D у них все-таки недостатньо.

Щоб його було якнайбільше, ви можете покласти печериці на сонячне підвіконня і буквально за 15 хвилин кількість вітаміну D у них збільшиться. Після таких дуже простих дій ви зможете їсти печериці, вітамінізовані самою природою, радить Ганна Федоренко.