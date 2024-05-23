Подагра – це вид артриту, який виникає через накопичення солей сечової кислоти в суглобах. Захворювання супроводжується болем та запаленням суглобів.

Для лікування подагри медики радять вести активний спосіб життя.

Лікарка-ревматолог Мирослава Кулик розповіла Фактам ICTV, чи можна ходити при подагрі та які наслідки це матиме.

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Ходьба при подагрі

Подагра тісно пов’язана з ожирінням, особливо за рахунок вісцерального жиру.

Ризик подагри зростає під час вживання багатих на пурини продуктів, таких як м’ясо та морепродукти. Проте фізична активність низької та помірної інтенсивності може мати позитивний вплив на нормалізацію рівня сечової кислоти.

– Нормалізація маси тіла є одним із дієвих способів лікування та контролю подагри. Тому помірні фізичні вправи або ходьба в звичному темпі та дієта допомагають контролювати рівень сечової кислоти та запобігають нападам подагри, – зазначає лікарка.

Фізична активність під час загострення подагри

Краще активно не займатися під час нападу подагри, а залишити це на період між загостреннями.

– Вам слід відпочити та прикладати місцево лід, а також приймати ліки, які приписані вашим лікарем, – додає ревматологиня.

Під час нападу подагри запальний процес є найсильнішим, а посилення рухів може сприяти його загостренню. Крім того, ходьба у цей час може бути неймовірно болісною.

– Тому негайне лікування нападів подагри вимагає зменшення запалення та зниження рівня сечової кислоти, – пояснює експертка.

Лікар призначить протизапальні препарати і ліки, що знижують рівень сечової кислоти, які слід приймати після того, як напад подагри мине. У цей час варто обмежити важкі фізичні вправи, проте заняття низької інтенсивності без навантаження, які не посилюють біль, навпаки, зменшать запалення.

– Люди з подагрою, які регулярно виконують фізичні вправи від низької до середньої інтенсивності, мають кращий прогноз, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя. Це працює до, під час і після нападу, – каже лікарка.

Що буде, якщо багато ходити при подагрі

Фізичні вправи мають захисний ефект, не тільки знижуючи рівень сечової кислоти в крові та запалення, але і продовжуючи тривалість життя на 4-6 років у людей, які мають подагру.

Ходьба також знижує резистентність до інсуліну, що також підвищує ризик загострення подагри.

– Це в поєднанні з планом низькокалорійного харчування виявилося найефективнішим не медикаментозним лікуванням для зменшення симптомів подагри, – говорить медикиня.

Регулярні фізичні вправи або ходьба можуть бути корисними для відновлення працездатності після загострення. Крім того, люди з подагрою, які регулярно займаються фізичними вправами, мають меншу ймовірність розвитку тофусів (накопичення кристалів сечової кислоти).