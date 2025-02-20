Проблеми з голосом можуть виникати з різних причин – через інфекції верхніх дихальних шляхів, подразнення чи запалення гортані, напруження та набряк голосових зв’язок тощо.

Що робити, якщо сів голос, Фактам ICTV розповідає лікар-отоларинголог Ілля Рябінкін.

Дієві поради, які допоможуть відновити голос

Практика мовчання. Влаштуйте день тиші та дайте голосовим зв’язкам відпочити. Не розмовляйте навіть пошепки, це напружує зв’язки сильніше, ніж звичайна розмова. І тим паче не можна розмовляти на холоді.

Якщо ви футбольний фанат, утримайтеся від емоційного вболівання за улюблену команду. Емоційне навантаження, особливо під час гучного висловлювання, може призвести до збудження нервової системи.

– Здебільшого голос за кілька днів відновлюється, – каже лікар.

Пийте теплі напої. Забезпечте достатню гідратацію, вживаючи теплу мінеральну воду, морси та трав’яні настої. Зменште кількість кави та газованих напоїв, оскільки перша сушить слизові оболонки, а другі – подразнюють їх.

Використовуйте зволожувач повітря або ємності з водою. Особливо взимку. Важливо, щоб вологість навколишнього середовища була в межах 40-60%.

Під час опалювального сезону, а також влітку в регіонах зі спекотним і сухим мікрокліматом відносна вологість повітря падає до 15-35%, що майже вдвічі менше норми.

– Низький рівень вологості може призвести до низки проблем, таких як сухість шкіри, подразнення дихальних шляхів та загострення алергічних реакцій. Сухе повітря також може сприяти поширенню вірусів і бактерій, – пояснює Ілля Рябінкін.

Уникайте подразників. Дим сигарет, вейпів та інші шкідливі речовини може подразнювати голосові зв’язки. З цієї ж причини варто зменшити вживання гострої чи кислої їжі.

Полощіть горло солоною водою та робіть інгаляції.

– У деяких випадках, коли треба швидко зняти набряк і запалення, можна використовувати інгаляції з кортикостероїдами, – додає лікар.

Розсмоктуйте льодяники. Це допоможе заспокоїти горло і зменшити біль.

Прийміть гарячий душ або відвідайте лазню. Пара добре зволожує голосові зв’язки.