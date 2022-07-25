“Люба, я забув зупинитися (вдягнути презерватив, він порвався)”. Що робити, якщо після статевого акту ви почули такі слова.

– У такому разі на допомогу приходить екстрена контрацепція, – говорить лікарка гінеколог-ендокринолог Тетяна Осауленко.

Вона ж і розповідає, що це таке, так як його застосовувати.

Екстренна контрацепція

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Екстрена контрацепція (ЕК)— це метод запобігання небажаній вагітності, який використовується у разі неефективного застосування постійної контрацепції, або після незахищеного статевого контакту.

Завданння методу – не дати прикріпитись заплідненій яйцеклітини або ж загальмувати овуляцію.

Найпоширеніший вид ЕК – препарати у вигляді таблеток, які бувають гормональними або антигормональними. Їх вживають протягом 72 годин після незахищеного статевого контакту.

Ефективність методу екстреної контрацепції становить 58–95% і залежить від часу приймання: чим раніше, тим кращий результат.

Залежно від дозування препарату жінка може вжити:

одноразову дозу — 1,5 мг;

дворазову дозу — по 0,75 мг з інтервалом 12 годин.

Іншим видом екстреної контрацепції є введення внутрішньоматкової спіралі впродовж п’яти днів з моменту статевого акту. Проте гінекологиня зазначає, що такий метод використовується рідко.\

Чи безпечна ЕК

Цей метод контрацепції не може бути постійним. Це одноразовий препарат. Часте вживання засобу для ЕК пов’язане з ризиками:

Настанням вагітності позаматкової вагітності.

Порушенням менструального циклу.

Виникненням кровотеч.

За словами гінекологині, ЕК не така надійна, як регулярний прийом гормональної контрацепції. Тому перед застосуванням цих препаратів краще звернутись до гінеколога за консультацією.

Проте, звісно, екстрена контрацепція набагато безпечніша, аніж штучне переривання вагітності.

Якщо після застосування ЕК менструація не відновилась протягом 21 дня, то потрібно звернутись до лікаря для виявлення можливої вагітності.