Що таке стоматит? Це запальне захворювання слизової оболонки рота.

Збудниками стоматиту часто виступають грибки, бактерії та віруси. Він може виникнути також через огану гігієну ротової порожнини та хвороби шлунка, розказала лікар-терапевт Марина Єріна .

Якщо стоматит виникає повторно, то говорять також про зниження імунітету.

У теперішній ситуації, коли всі люди переживають тривогу, часто перебувають у холодних та брудних місцях, стоматит може виникнути з будь-якої із перерахованих причин.

На початку хвороби на слизовій виникає болюча пляма, за кілька годин вона перетворюється на афту – жовтувато-сіру круглу ерозію або невелику язвочку з яскраво-червоним запальним краєм.

Найчастіше афти розташовані на губах, щоках або язиці. Афта може бути одна, але їх може бути й декілька.

Іноді при цьому збільшуються лімфовузли та підвищується температура тіла.

Як лікувати стоматит

Невеличкі афти можуть пройти за кілька днів. Але вони болючі, тому потрібно полегшити біль та зняти набряк можна за допомогою медичних засобів.

Та наразі не завжди є можливість звернутися до лікаря або аптеки. Як бути в ситуації, коли під рукою немає медикаментозних засобів?

Народні засоби лікування стоматиту

– По-перше, ні в якому разі не можна застосовувати мед, – попередила Марина Єріна.- Тому що грибки, які викликають захворювання, краще ростуть саме на меду.

Вітамін В12. Якщо є в аптечці вітамін В12 в ампулах (червоного кольору), то це найкращий засіб від стоматиту. Візьміть ватну паличку, шматочок вати або бинта. Змастіть його розчином вітаміну В12 і протріть афти. Робіть це кілька разів на день. Після їди прополощіть рота чистою водою, або розчином соди.

Прополіс. Допомагає при стоматиті водний розчин прополісу. Ним можна як протирати афти, так і полоскати ротову порожнину.

– Хочу застерегти, що прополіс не можна використовувати, якщо є алергія на нього, – сказала терапевт. – Причому, на мед алергії може не бути, а на прополіс – бути.

Для того, щоб перевірити, чи не викличе прополіс алергію, потрібно нанести на слизову просто мізерну кількість розчину. Якщо не виникає почервоніння та пекучий біль, то лікуватися прополісом можна. Якщо ж є висипка на слизовій та біль, прополоскати рота водою і прополіс не застосовувати.

З трав можна брати ромашку та шавлію. Вони мають бактерицидну дію та знімають запалення.

Взяти 1 ч. ложку трави ромашки (шавлії), залити окропом (20 мл), настояти 20 хвилин. Полоскати ротову порожнину, або промивати афти бинтом.