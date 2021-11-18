Деякі захворювання можуть бути викликані не збоями в організмі, несприятливою дією вірусів, інфекцій, травмами, а проблемами психологічного характеру, наприклад, тривогою, невирішеними конфліктами, складнощами в особистому житті. Окремі можуть спровокувати і цистит.

Про психосоматику циститу Фактам ICTV розповіла психосоматолог Лєна Дівєєва.

Щоб розглядати проблему, для початку потрібно розібратися, що таке психосоматика.

– Психосоматика – напрям у медицині та психології, який вивчає, як психологічні фактори впливають на виникнення та перебіг тілесних захворювань. Наш мозок – це комп’ютер. І будь-яка реакція в тілі, зокрема й захворювання – це запущена ним програма, – каже Лєна Дівєєва.

За її словами, ця програма запускається для того, щоб врятувати людину, навіть якщо йдеться про захворювання, як би це парадоксально не звучало.

Завдяки таким зовнішнім ознакам мозок намагається звернути увагу на проблеми та ситуації, від яких людина страждає насправді.

Психосоматика циститу

Якщо говорити про психосоматику циститу, то йдеться про нездатність захистити свою територію, каже психосоматолог.

– У природі тварини “мітять” свою територію якраз через сечовипускання. У житті людини все так само. Якщо у вас цистит, це означає, що на рівні психіки ви не впоралися із завданням відстояти або захистити свою територію, – пояснює Лєна Дівєєва.

Через захворювання на цистит, запустивши таку біологічну програму, мозок намагається звернути увагу на цю проблему.

– У цьому контексті ваша територія – це ваше тіло, ваші діти, ваш дім, ваша робота. Для чоловіка його територією є ще й тіло його жінки, – додає психосоматолог.

Для чіткішого розуміння фахівець навела приклади ситуацій.

Життєві ситуації

Ви образилися на чоловіка. Потім начебто ситуація налагодилася. Через якийсь час чоловік намагається зайнятися сексом. Усередині вас ще є образа, але ви погоджуєтесь. Не важливо чому. Тут актуально лише те, що якась частина вас інтимної близькості не хоче, натомість вам потрібні вибачення. І, по суті, для вашого тіла це зрада. Ось це і є “не змогла захистити територію”.

Ваша дитина захворіла. Лікарня, лікарі, крапельниці, уколи. Ситуація серйозна, їй боляче. Ви це бачите і не можете допомогти, полегшити її стан. Тут не вдалося захистити свою дитину.

Ви захопилися чимось і вирішили записатися на курси. Вам це цікаво, ви горите бажанням та просите грошей на нове хобі у чоловіка, але він відмовляє. Тут ви також не змогли захистити свої інтереси та, відповідно, свою територію.

Також у мережі називають інші тлумачення психосоматики циститу:

розчарування у комусь, водночас суб’єкт не помічає цього;

невдоволення своїм тілом, занижена самооцінка;

зрада партнера;

перший сексуальний досвід;

різкі зміни у житті, наприклад, нова соціальна роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСИХОСОМАТИКА (@diveeva.lena)

Психосоматика циститу – що робити

Якщо у людини з’явилися ознаки циститу, важливо насамперед звернутися до уролога, гінеколога чи хоча б сімейного лікаря. Він спробує встановити причину та призначить лікування. Якщо захворювання таки спровокувала кишкова паличка, лікар призначить антибактеріальні препарати.

Поряд з основним діагностуванням та лікуванням циститу засобами класичної медицини розумно подумати і про психосоматичну допомогу своєму організму.

Фахівці рекомендують спочатку тверезо подивитися на своє життя і самостійно розібратися, чи все в ньому влаштовує, чи є невирішені конфлікти, непрощені образи, ситуації, які викликають тривогу чи занепокоєння.

Потім варто спробувати вирішити цю ситуацію для себе.

Фрази, які у цьому допоможуть:

Я відповідаю за своє життя.

Я у повній безпеці.

Я можу захистити свою територію.

Я розумію і повністю сприймаю свої почуття.

Мені комфортно у моїй новій ролі.

Іноді людині буває складно зробити це, тут знадобиться допомога фахівця. У такій ситуації рекомендується відвідати спеціаліста з психосоматики.

Саме він може знайти відповідь та вирішити ситуацію, про яку за допомогою циститу сигналізує організм.