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Список контактів: українські лікарі-педіатри консультують онлайн

3 Березня 2022, 10:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Дитячі лікарі столичної клініки KinderKlinik висловили готовність консультувати своїх маленьких пацієнтів в режимі онлайн.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці клініки в Facebook.

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Список контактів лікарів-педіатрів KinderKlinik:

  • Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp
  • Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber
  • Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram
  • Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber
  • Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram
  • Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber
  • Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber
  • Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber
  • Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber
  • Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber
  • Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber
  • Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber
  • Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber
  • Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram
  • Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber
  • Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber
  • Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber
  • Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber
  • Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber
  • Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber
  • Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber
  • Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram
  • Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber
  • Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber
  • Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber
  • Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber
  • Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram
  • Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber
  • Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber
  • Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber
  • Дерматолог Наталья Попова 0934851791 viber

Для інших питань пишіть в Телеграм KinderKlinikUa і особисті повідомлення.

Графік роботи відділень KinderKlinik буде розміщений окремо.

Бережіть себе і будьте здорові!

Джерело: KinderKlinik 

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