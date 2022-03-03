Дитячі лікарі столичної клініки KinderKlinik висловили готовність консультувати своїх маленьких пацієнтів в режимі онлайн.
Про це вони повідомили на офіційній сторінці клініки в Facebook.
Список контактів лікарів-педіатрів KinderKlinik:
- Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp
- Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber
- Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram
- Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber
- Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram
- Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber
- Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber
- Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber
- Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber
- Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber
- Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber
- Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber
- Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber
- Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram
- Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber
- Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber
- Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber
- Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber
- Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber
- Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber
- Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber
- Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram
- Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber
- Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber
- Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber
- Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber
- Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram
- Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber
- Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber
- Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber
- Дерматолог Наталья Попова 0934851791 viber
Для інших питань пишіть в Телеграм KinderKlinikUa і особисті повідомлення.
Графік роботи відділень KinderKlinik буде розміщений окремо.
Бережіть себе і будьте здорові!
Джерело: KinderKlinik