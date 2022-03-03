3 Березня 2022, 10:54 Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я

Дитячі лікарі столичної клініки KinderKlinik висловили готовність консультувати своїх маленьких пацієнтів в режимі онлайн. Про це вони повідомили на офіційній сторінці клініки в Facebook. Читайте також: Що робити при ракетному обстрілі: поради Комаровського, які рятують життя Список контактів лікарів-педіатрів KinderKlinik: Педіатр Ганна Горбань 0503589490 viber, whatsapp

Педіатр Марія Крепак 0671444178 viber

Педіатр Олена Костюк 0677040551 viber, whatsapp, telegram

Педіатр Юлія Петручек 0632343774 viber

Педіатр Тетяна Петреман 0932085251 viber, whatsapp, telegram

Педіатр Татевік Насібян 0968028018 viber

Педіатр Світлана Печериця 0975717755 viber

Педіатр Діана Сажина 0954681119 viber

Педіатр Марта Матвійців 0931155012 viber

Педіатр, пульмонолог Галина Бойко 0676050578 viber

Педіатр, консультант з грудного вигодовування Ткачук Ольга 0953453178 viber

Педіатр, алерголог Ольга Горбатюк 0668453873 viber

Педіатр, алерголог Катерина Ковбаско 0934974855 Ковбаско viber

Педіатр, гастроентеролог Ірина Гаврилюк 0934820803 viber, telegram

Педіатр, гастроентеролог Олена Вельгус 0965262529 viber

Педіатр, гастроентеролог Тетяна Кузьменко 0936000474 viber

Педіатр, неонатолог Олена Єлфімова 0504778067 viber

Анестезіолог, реаніматолог Михайло Білоус 380931471628 zoom, viber

Отоларинголог Ольга Коберник 0987099735 viber

Отоларинголог Лариса Кудь 0984982983 viber

Отоларинголог Олена Липовська 0987449999 viber

Отоларинголог Світлана Антоневич 0978072733 viber, telegram

Отоларинголог Олена Вовк 0958227724 viber

Отоларинголог Катерина Ясинецька 0969784994 viber

Офтальмолог Віолетта Павлишин 0677630509 viber

Гастроентеролог Галина Салтикова 0635938802 viber

Психолог Ірина Крещенко (Єгорова) 0501015254 viber, telegram

Офтальмолог Оксана Сабадаха 0936827983 viber

Невролог Людмила Шупрудько 0954194700 viber

Невролог Оксана Міхаеліс 0955325502 viber

Дерматолог Наталья Попова 0934851791 viber Для інших питань пишіть в Телеграм KinderKlinikUa і особисті повідомлення. Графік роботи відділень KinderKlinik буде розміщений окремо. Бережіть себе і будьте здорові! Джерело: KinderKlinik

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