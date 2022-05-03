Із кожним днем повномасштабної війни Росії проти України стає відомо дедалі більше подробиць воєнних злочинів російських загарбників. Велика частина з них – це злочини, пов’язані з сексуальним насильством проти жінок, чоловіків, дівчат та хлопців.

Акушер-гінеколог Елені Чолас та психолог Ярослава Євтищенко розповіли, що робити у разі сексуального насильства під час війни.

Гінекологічна допомога

За словами Чолас, якщо ви не знаєте, як, і не відчуваєте потрібних сил – не пручайтесь. Адже для росіян – це не про задоволення і секс, а про наругу та помсту. Пручання жертви може тільки погіршити ситуацію та розізлити насильника, що може призвести до сильних травм.

– Як тільки насильник дав вам спокій і загрози життю більше немає, одразу подбайте про себе і своє тіло, – радить лікар.

Якщо є можливість – потрібно помитись в душі/ванній. А якщо це несе небезпеку (ви в окупації та нема безпечного доступу до води) чи ви не маєте сил, то вистачить і простих вологих/сухих серветок.

Гінеколог каже, що під час сексуального насильства під час війни майже не буває випадків відсутності травм статевих органів, тому:

наявна активна кровотеча – зверніться максимально швидко до лікарні або знайдіть поруч лікаря/медичного працівника;

активної кровотечі нема – прийміть душ чи зробіть гігієнічні процедури з використанням серветок.

– Якщо є пекучий біль, можна використати чисту воду, соду (1 ч. л. на 1 л води), мазь Левоміколь (можна прямо всередину) або мазь Бепантен. Все змастити. У жодному разі не використовуйте перекис водню, – зазначила Чолас.

Зволожити слизову можна також Левоміколем або лубрикантом на водній основі, але не в першу добу. Не використовуйте олію, лубриканти на масляній основі, пантенол.

Якщо в аптечці є антисептичні свічки (будь-які) – можна використати: Поліжинакс, Тержинан, Гексикон, Кліон-Д тощо. Лікуватися протягом 5-6 днів, але не варто ставити свічку одразу, краще зробити це через добу.

Тільки-но з’явиться можливість – слід одразу ж звернутися на огляд та обстеження ІПСШ.

Контрацепція

– Якщо ви використовуєте спіраль, це хороший метод контрацепції у такій ситуації. Якщо ж ви використовуєте КОК, то прийміть таблетку вчасно або на наступний день дві одразу, – каже гінеколог.

Водночас у разі відсутності двох вищеназваних способів, можна пошукати КОК у сусідніх аптеках чи у дівчат навколо. За принципом екстреної контрацепції Юзпе вам знадобиться 100 мкг (0,1 мг) Естрадіолу (етінілестрадіол) та 500 мкг (0,5 мг) Левонолгестрелу (дієнагест, дроспіренон).

Крім того, у перші 72 години після статевого акту слід прийняти:

5 таблеток Навінет (Джаз, Діфенда, Відара Міні, Дарілія, Дроспіфем 20);

4 таблетки Регулон (Регівідон, Марвелон, Дроспіфем 30, Ярини, Жанін);

1 червона чи жовта таблетка Клайри.

Цю дозу потрібно повторити через 12 годин.

Психологічна допомога

Євтищенко стверджує, що під час сексуального насильства – перше і головне, що потрібно пам’ятати, – вам необхідно вижити.

– Головне – це життя, тому якщо у нас немає можливості уникнути цієї ситуації, важливо діяти таким чином, щоб із цього пекла вийти живим.

У таких випадках кричати та кликати про допомогу не потрібно, це не буде дієвим способом, – каже вона.

Акт насилля у воєнний час відрізняється від зґвалтувань, скоєних у мирний час. Сексуальне насилля під час війни чи збройного конфлікту може мати подвійне значення, якщо здійснюється у великих масштабах. Тому рівень демонстративності та агресивності дій тут відрізняється.

Важливо пам’ятати в цей момент, що тіло – це не вся ви. Так зване відокремлення свідомості від тіла – найкращий спосіб пережити це.

– Що менший опір чи активний спротив, то швидше насильник втратить цікавість. Наступний важливий компонент – не вчиняти спроб втечі, якщо не впевнені у результаті. Саме лише намагання, без оцінки реальної ситуації, може вартувати життя, – наголосила Євтищенко.

Варто пам’ятати, що провина за ці жахливі дії завжди лежить на гвалтівнику. Тому, умовна згода – це ваш спосіб вижити, і жодним чином не впливає на його провину.

Як тільки у вас буде можливість залишитися у безпеці, спробуйте з кимось поговорити або зв’язатися. Не залишайтеся у місці, де це з вами трапилося.

Є кілька технік, які допоможуть повернути контроль над своїм тілом після трагедії:

вправа обійми – скласти руки навхрест і спробувати лівою рукою обійняти себе за праве передпліччя або лікоть, а правою рукою – за ліве передпліччя або лікоть. Посидіти так декілька хвилин;

схрестити руки спереду себе і взяти руки в руки та у схрещеній позиції підтягнути їх до грудей. Язик можна підняти до піднебіння. Залишитися у такій позі також на декілька хвилин;

потопайте по землі по черзі кожною з ніг, щоб повернути собі рівновагу.

Якщо буде можливість, психолог радить звернутися на гарячу лінію допомоги – 116-123.

Джерело: Елені Чолас, Ярослава Євтищенко