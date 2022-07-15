Гемоглобін – важливий елемент крові. Якщо його бракує, ми почуваємося зле. Та чи завжди причина поганого самопочуття – гемоглобін? Чи можливо визначити його рівень в домашніх умовах? На ці запитання Фактам ICTV відповідає лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– Гемоглобін – це такий залізовмісний білок, його функція – це транспортування кисню. Але не гемоглобіном єдиним. Для мене, як для лікаря, – пояснює фахівчиня, – важливий іще показник феритину та трансефрину.

Чому ми не можемо обмежитись одним показником? Все просто, бо підвищений рівень феритину, наприклад, може нас обрадувати, але насправді, говоритиме про запальний процес, а ось низький рівень гемоглобіну – то не завжди про залізо, а інколи і про недостатність вітамінів групи В.

Чому виникає анемія

Зараз дивляться

Коли ми говоримо про зниження рівня гемоглобіну – то, зазвичай, маємо на увазі анемію. Але анемія – це не самостійна хвороба. Це наслідок якогось захворювання.

Найчастіше анемія виникає через:

недоїдання;

велику крововтрату, або ж маленьку, але постійну (наприклад, якщо є виразка шлунку, або геморой, неспецифічний виразковий коліт, або хвороба Крона, масивна менструація і т.д.);

онкологію;

хворобу нирок і т.п.

Ознаки низького рівня гемоглобіну

Звичайно, погане самопочуття – не причина приписувати собі анемію. Слід звернути увагу на симптоми, які турбують.

Ознаки низького рівня гемоглобіну:

слабкість;

запаморочення;

шум у вухах;

пришвидшене серцебиття;

зміна смаку (деякі люди їдять крейду, або шкаралупу від яєць);

задишка;

зблідніння шкіри.

Найчастіше, люди не зважають на ці ознаки, думаючи, що мають якусь втому або міфічну вегетосудинну дистонію (такого діагнозу не існує!).

– Важливо також, щоб ці симптоми були в комплексі, бо не можна ставити діагноз анемія лише на підставі того, що людина бліда. У неї може бути нормальний рівень гемоглобіну, – застерігає лікарка.

Чи можна визначити гемоглобін в домашніх умовах

Варто розуміти, що визначити анемію лише через скарги пацієнта неможливо. Це той діагноз, який ставиться лише після обстеження.

Існують “ультра модні” прибори для визначення рівня гемоглобіну вдома (зазвичай, їх можна знайти в китайських онлайн-магазинах), але пам’ятайте, що коректність їх роботи сумнівна.

– Так, це електронний пристрій, але не медичний, а це значить, що його ніхто не перевіряв на достовірність і безпечність. Якщо ви маєте якісь скарги – зверніться до свого лікаря для дообстеження та лікування, – каже Анастасія Коваль.

Варто розуміти, що анемії бувають різні: легкі і дуже важкі, від того і залежить лікування. Інколи достатньо скорегувати своє харчування та додати залізовмісні продукти. Деколи треба пропити препарати заліза. Та в особливо тяжких випадках необхідне і переливання крові.

Крім того, будь-яка анемія – це достатньо серйозний сигнал про те, що треба шукати іншу хворобу, яка викликала цю анемію і лікувати саме її, щоб анемія більше не повторювалась.

То ж без допомоги лікаря вам не обійтися!